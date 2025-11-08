Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, chuyên gia thời tiết Đặng Trần Trung (nguyên cán bộ Đài thông tin Duyên hải Hải Phòng) cho biết, mọi năm, khoảng thời gian này là đỉnh điểm của hanh khô khiến nhiều người mặt mũi nứt nẻ; nhưng hai ngày gần đây, rất nhiều gia đình tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phía Bắc phải dùng đến máy hút ẩm do độ ẩm ngoài trời xấp xỉ 94%, nền nhiệt độ đạt khoảng 23 độ C.

Hà Nội và một số tỉnh, thành phía Bắc xuất hiện nồm ẩm bất thường.

Theo ông Đặng Trần Trung, thông thường thời tiết nồm ẩm chỉ xuất hiện vào cuối đông - đầu xuân (tháng 2-3) khi gió ẩm từ biển Đông thổi vào gặp nền nhiệt lạnh còn sót lại.

Tuy nhiên, năm nay sự chuyển mùa bị lệch pha khi khối không khí lạnh từ phương Bắc xuất hiện sớm nhưng yếu, không đủ mạnh để đẩy rãnh áp thấp ra xa.

Trong khi đó, khối khí nóng ẩm từ biển Đông và Nam Trung Bộ lại hoạt động mạnh bất thường, đẩy ẩm ngược lên miền Bắc. Hai khối khí gặp nhau trên khu vực đồng bằng Bắc Bộ tạo nên một lớp nghịch nhiệt thấp, khiến hơi nước không thoát lên cao được; độ ẩm bão hòa, sinh ra cảm giác ẩm thấp, dính nhớp.

Nhiều gia đình phải sử dụng đến máy hút ẩm do thời tiết nồm khiến sàn nhà ẩm ướt..

Ngoài ra, ảnh hưởng gián tiếp của hoàn lưu sau bão và rãnh gió tây khi các xoáy thấp và bão nhiệt đới liên tiếp xuất hiện ở biển Đông thời gian qua khiến trường gió khu vực Bắc Bộ bị xáo trộn.

Hiện tại, rãnh gió tây ở tầng cao vẫn tồn tại, trong khi tầng thấp lại chịu tác động của gió đông ẩm từ biển, tạo thế “kẹp ẩm”: Tầng trên mây dày, tầng dưới ẩm nặng, không khí bí, ẩm, ít nắng, nhiệt độ cao hơn trung bình.

Chuyên gia thời tiết Đặng Trần Trung nêu một yếu tố khác gây nồm ẩm bất thường là ở Hà Nội, mặt đất và các công trình bê tông hấp thụ nhiệt ban ngày, tỏa nhiệt vào ban đêm khiến nhiệt độ không khí không giảm đủ thấp để làm khô bề mặt. Khi gặp gió đông ẩm, khối không khí ấm này càng khó bốc hơi nước, tạo cảm giác ẩm ướt, ngột ngạt dù không mưa.