Sở Văn hóa TPHCM xử lý vụ diễn viên Bích Trâm livestream phản cảm

Chiều 7/5, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phản hồi chính thức liên quan vụ diễn viên Bích Trâm thường xuyên livestream với nhiều phát ngôn gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Theo phản ánh, thời gian qua Bích Trâm liên tục xuất hiện trên các buổi livestream với lời lẽ được cho là khiếm nhã, công kích cá nhân, xúc phạm một số YouTuber và những người liên quan đến vụ việc gia đình cố NSƯT Vũ Linh. Nhiều đoạn video lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, gây tranh luận trái chiều và nhận về nhiều ý kiến bức xúc từ dư luận.

Bích Trâm gây ồn ào trên sóng livestream thời gian qua.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết cơ quan chức năng đề nghị mọi tổ chức, cá nhân nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật trong việc cung cấp, chia sẻ thông tin trên không gian mạng, đồng thời thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 5/3/2026 cùng Bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Sở nhấn mạnh các cá nhân khi tham gia mạng xã hội cần tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác, ứng xử văn minh, lịch sự; giữ gìn bản sắc văn hóa, giá trị đạo đức và truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Đại diện Sở khẳng định xem xét và xử lý nghiêm minh mọi tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật trên tinh thần “không có vùng cấm và không có ngoại lệ”.

Liên quan trách nhiệm phát ngôn, cung cấp và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM dẫn nhiều quy định pháp luật hiện hành.

Theo Luật An ninh mạng, các hành vi xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác trên không gian mạng là hành vi bị nghiêm cấm. Cụ thể, khoản 3 Điều 16 quy định thông tin mang nội dung làm nhục, vu khống bao gồm hành vi “xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác” hoặc “thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác”.

Điều 36 Nghị định 147/2024/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng cũng quy định người dùng mạng xã hội phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp và truyền đưa.

Đại diện Sở cũng dẫn Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số được ban hành hồi tháng 3/2026 nhằm định hướng hành vi của tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động trên môi trường số theo chuẩn mực văn hóa, đạo đức và pháp luật Việt Nam.

Điều 4 của bộ quy tắc yêu cầu cá nhân phải ứng xử văn minh, lịch sự, tôn trọng và thúc đẩy các giá trị văn hóa phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội và truyền thống dân tộc Việt Nam.

Đặc biệt, Điều 5 về quy tắc ứng xử cá nhân nhấn mạnh: “Khi tham gia thảo luận, phản biện trên môi trường số, cần thể hiện thái độ tôn trọng, giao tiếp văn minh, lịch sự; sử dụng ngôn từ, lời thoại, hình ảnh đúng mực, không thô tục, không phản cảm, không xúc phạm hoặc công kích cá nhân, không nói xấu, bôi nhọ tổ chức, cá nhân”.

Đối với người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, bộ quy tắc yêu cầu phải gương mẫu chấp hành pháp luật, lan tỏa nội dung tích cực, thực hiện lối sống lành mạnh, không cổ xúy các hành vi trái thuần phong mỹ tục và các giá trị đạo đức xã hội.

Đối với hoạt động nghệ thuật, hiện còn có Bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật được ban hành từ năm 2021 nhằm xác định các chuẩn mực hành vi ứng xử, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa tích cực và đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực trong giới nghệ sĩ.

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cũng cho biết hiện Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang triển khai sáng kiến “Chung tay xây dựng môi trường văn hóa trên mạng” nhằm nâng cao ý thức của tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động trên không gian số.

Diễn viên Bích Trâm sinh năm 1984, là vợ nghệ sĩ Linh Tý. Thời gian qua, cô trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội vì nhiều buổi livestream có phát ngôn gay gắt, công kích cá nhân và gây phản ứng trái chiều trong dư luận.