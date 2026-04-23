Ngày 23/4, tại buổi họp báo định kỳ ở Trung tâm Báo chí TPHCM, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết đã nắm thông tin liên quan đến rapper B Ray. Cơ quan chuyên môn phối hợp các bên liên quan để xem xét cụ thể vụ B Ray gây tranh cãi vì câu rap dung tục, phản cảm.

Theo đại diện cơ quan quản lý, việc ứng xử với cộng đồng trong hoạt động nghệ thuật cũng như trên không gian mạng luôn được nhấn mạnh với giới nghệ sĩ. "Sở thường xuyên tuyên truyền, khuyến khích văn nghệ sĩ lan tỏa hoạt động tích cực, đặc biệt thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật theo Quyết định 3196/QĐ-BVHTTDL ngày 13/12/2021 nhằm phát huy giá trị chuẩn mực đạo đức, xây dựng hình ảnh đẹp, nâng cao trách nhiệm của nghệ sĩ với khán giả", đại diện Sở cho biết.

Giữa tháng 4, B Ray bị khán giả chỉ trích sau buổi livestream cùng Mason Nguyễn, 24k.Right và Gill. Tranh cãi nhất là phần rap: “Anh kêu Amee gọi là anh trai/ Vì anh muốn ngủ với tất cả em xinh” từ nam nghệ sĩ.

Khán giả chỉ trích B Ray vì cho rằng nội dung phản cảm, xem phụ nữ là đối tượng để đùa cợt. Điều này không phù hợp với hình ảnh nghệ sĩ có sức ảnh hưởng với giới trẻ.

Nhiều chuyên gia nhận định phát ngôn tạo thông điệp lệch chuẩn, đi ngược xu hướng tôn trọng bình đẳng giới trong đời sống hiện đại. Hiện, nhiều khán giả đề nghị cơ quan quản lý văn hóa cần có động thái chấn chỉnh trường hợp nghệ sĩ phát ngôn thiếu chuẩn mực trên môi trường số.

Trước áp lực dư luận, B Ray xin lỗi, thừa nhận bản thân thiếu suy nghĩ, không có lý do để biện minh. Nam rapper nói thêm anh nhận ra vấn đề bản thân mắc lỗi dùng từ, khiến nội dung phần rap dung tục và xúc phạm và chủ động ẩn livestream.

“Tôi hiểu sự phẫn nộ của mọi người hoàn toàn có cơ sở. Bản thân tôi thất vọng về mình. Chỉ vì một phút thiếu chín chắn, tôi đã tự phá vỡ những nỗ lực thay đổi hình ảnh suốt thời gian dài”, B Ray chia sẻ.

B Ray nói sẵn sàng đón nhận mọi chỉ trích cũng như các hình thức xử lý nếu có, đồng thời gửi lời xin lỗi tới đồng nghiệp, khán giả và những người từng đặt niềm tin vào mình.