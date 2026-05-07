Diễn viên bị suy thận giai đoạn cuối được Trấn Thành đăng bài kêu gọi thông báo tình hình sức khoẻ

Giữa năm 2025, diễn viên Ngân Hòa từng chia sẻ bản thân mắc suy thận giai đoạn cuối, phải lọc máu định kỳ và chờ ghép thận để duy trì sự sống. Từ năm 2023, cô phát hiện bệnh nhưng đến đầu năm 2025, tình trạng chuyển biến nặng.

Sau khoảng thời gian khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả lo lắng vì tình trạng sức khoẻ, diễn viên Ngân Hoà mới đây đã chính thức cập nhật tình hình hiện tại trên trang cá nhân. Cô cho biết sức khoẻ đang có những chuyển biến tích cực và bản thân đã có thể quay trở lại với công việc cũng như nhịp sống thường ngày.

Trong bài đăng, Ngân Hoà chia sẻ: "Hiện tại sức khoẻ của Hoà đã tiến triển rất tích cực. Hoà đã có thể trở lại với công việc, những dự án nghệ thuật và nhịp sống hằng ngày mình luôn yêu quý". Nữ diễn viên cho biết sau biến cố vừa qua, cô càng trân trọng hơn việc được sống, được làm nghề và tiếp tục gặp gỡ khán giả. Với cô, quãng thời gian vượt qua bạo bệnh giống như một "sự tái sinh".

Đặc biệt, Ngân Hoà gửi lời cảm ơn sâu sắc đến khán giả, đồng nghiệp đã luôn yêu thương, động viên cô trong giai đoạn khó khăn nhất. Cô cũng nhắc đến MC Trấn Thành với sự biết ơn đặc biệt khi nam MC đã hỗ trợ, giúp đỡ cô bằng tất cả sự chân thành. "Với em, anh như một chiếc phao cứu sinh giữa lúc em chênh vênh nhất", Ngân Hoà viết.

Hiện tại, việc sức khoẻ của Ngân Hoà có nhiều tiến triển tích cực và có thể quay lại hoạt động nghệ thuật khiến đông đảo bạn bè, đồng nghiệp lẫn người hâm mộ vui mừng. Nữ diễn viên cho biết cô hy vọng sẽ sớm gặp lại khán giả qua những dự án mới ý nghĩa và tích cực hơn trong thời gian tới.

Trong quá trình điều trị, Ngân Hòa nhận được sự hỗ trợ từ nhiều đồng nghiệp như Trấn Thành, NSND Hồng Vân hay Diễm My 9X. Đầu tháng 6/2025, MC Trấn Thành đăng tải bài viết dài để chia sẻ câu chuyện của nữ diễn viên Ngân Hoà. Thời điểm đó, Ngân Hoà đang đối mặt với bệnh suy thận giai đoạn cuối, phải lọc máu định kỳ và cần tiền ghép thận gấp.

Trấn Thành cho biết đã ủng hộ trước 100 triệu đồng và kêu gọi mạnh thường quân cùng chung tay hỗ trợ nữ diễn viên trẻ sớm có đủ chi phí điều trị. Chỉ sau hơn 1 ngày Trấn Thành đăng bài, Ngân Hoà lên tiếng thông báo ngừng nhận quyên góp vì đã đủ số tiền trước mắt, về sau sẽ tự lo liệu. Khi đó, nữ diễn viên khẳng định khi tình trạng sức khoẻ ổn hơn sẽ sao kê minh bạch.

Khi đó, Ngân Hoà đã đăng bức ảnh trên giường bệnh, thông báo ngừng nhận tiền và tiết lộ đang trong quá trình điều trị. Ngân Hoà hứa hẹn: "Em sẽ cố gắng chiến đấu hết sức với căn bệnh này để mau khoẻ và trở lại với cuộc sống, trở lại với công việc và được gặp gỡ quý vị!".

Ngân Hoà sinh năm 1996, tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Cô bắt đầu được khán giả chú ý khi xuất hiện trong MV Một bước yêu vạn dặm đau của Mr. Siro vào năm 2019. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục tham gia nhiều dự án phim truyền hình và điện ảnh như Vua bánh mì, Giấc mơ của mẹ, Trại hoa đỏ, 7 năm chưa cưới sẽ chia tay hay phim điện ảnh Mai. Dù chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, tên tuổi của cô vẫn chưa thực sự bứt phá.

Từ khi vào nghề đến nay, Ngân Hoà khá kín tiếng về đời tư. Trên mạng xã hội, cô chủ yếu chia sẻ về công việc thay vì chuyện cá nhân hay gia đình. Theo những thông tin hiếm hoi được tiết lộ, nữ diễn viên là chị cả trong gia đình có ba chị em. Mẹ mất sớm, bố cô một mình gồng gánh chăm lo cho các con và hiện đã lớn tuổi.

Là chị lớn trong nhà, Ngân Hoà sớm phải đi làm để phụ giúp kinh tế và chăm lo cho các em. Trong hai người em của cô, hiện một người đã đi làm. Thời còn là sinh viên, nữ diễn viên từng vừa học vừa làm để trang trải cuộc sống. Thậm chí, ngay cả khi phát hiện mắc bệnh, cô vẫn tiếp tục đi casting phim và tham gia các sự kiện nghệ thuật.