Số người chết do bão lũ ở Miền Trung tăng lên 36, khẩn cấp hỗ trợ cứu đói

Theo thống kê của Văn phòng Ban Chỉ đạo TƯ về PCTT, tính đến 23h ngày 13/10, số người chết do bão lũ là 36 người (30 người do bị lũ cuốn; 3 thuyền viên trên biển, 3 người bị điện giật do dọn dẹp sau lũ, chưa đề cập đến các nạn nhân do sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 - địa phương đang xác minh).

Cụ thể: Quảng Bình 2, Quảng Trị 10 (tăng 2), Thừa Thiên Huế 6 (tăng 1), Quảng Nam 9 (tăng 3), Đà Nẵng 3 (tăng 2), Quảng Ngãi 1, Gia Lai 1, Đắk Lắk 1, Lâm Đồng 1, Kon Tum 2.

Tính đến 23h ngày 13/10, số người chết cho bão lũ tăng lên 36, còn 12 người mất tích, nhiều địa phương đề xuất xin hỗ trợ khẩn cấp gạo và nhu yếu phẩm để cứu đói

Người mất tích: 12 người (8 người do lũ cuốn; 4 thuyền viên trên biển), gồm: Quảng Trị 5, Thừa Thiên Huế 3 (tăng 2), Đà Nẵng 1 (giảm 2), Quảng Nam 2, Gia Lai 1). Về nhà ở: 585 nhà bị sập đổ, hư hỏng, 135.731 nhà bị ngập.

Về giao thông: 137 điểm Quốc lộ, 14.737m đường giao thông địa phương bị sạt lở, hư hỏng (tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi); 19 điểm ngập (Quảng Bình 3; Thừa Thiên Huế 16).

Ngành giao thông đã lập rào chắn, trực điều tiết giao thông và tổ chức khắc phục các sự cố. Hiện tình trạng ngập lụt, sạt lở còn gây ách tắc ở một số vị trí trên các tuyến giao thông chính như: Quốc lộ 1A, 49, 49B (Thừa Thiên Huế); đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, Quốc lộ 9 (Quảng Trị); Quốc lộ 9B, Quốc lộ 15 (Quảng Bình). Tuyến đường sắt Hà Nội - Đông Hà chưa thông tuyến.

Về nông nghiệp: 870ha lúa (tăng 278ha), 5.314ha hoa màu bị ngập, vùi lấp (tăng 1.726ha); 3.588ha thủy sản bị thiệt hại; 332.350 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi (tăng 176.060 con). Về giáo dục: 335 điểm trường bị ngập; 27 điểm trường bị hư hại.

Về tình hình sạt lở bờ biển: 26,3km (Hà Tĩnh 7km, Quảng Bình 1,6km; Thừa Thiên Huế 10,6km, Đà Nẵng 2,05km; Quảng Nam 5,0km).

Đề xuất hỗ trợ khẩn cấp 6.500 tấn gạo cứu đói

Hiện nay, các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam đã có báo cáo, tờ trình đề xuất về nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp hàng dự trữ quốc gia, gồm: 6.500 tấn gạo (Quảng Bình: 3.000; Quảng Trị 1.500; Thừa Thiên Huế 1.000; Quảng Nam 1.000); 5,5 tấn lương khô (Quảng Trị: 1,5; Thừa Thiên Huế: 2,0; Quảng Nam: 2,0); 20.000 thùng mỳ tôm (Thừa Thiên Huế:10.000; Quảng Nam: 10.000); các loại thuốc, hóa chất khử trùng và vật tư, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn.

Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT đã tổ chức họp chỉ đạo và có Công điện số 25/CĐ-TW hồi 22h ngày 13/10 gửi các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh và các Bộ, ngành liên quan để chủ động ứng phó với bão số 7.

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo đã tổ chức họp để tham mưu chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 7; có công văn số 434/VPTT hồi 13h30 ngày 10/10 gửi các tỉnh hạ du về việc đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ hồ Hòa Bình.

Các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh đã có Công điện, văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành và các địa phương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 7; tổ chức cấm biển và chuẩn bị kế hoạch sơ tán dân khu vực ven biển và vùng trũng thấp; đôn đốc việc thu hoạch lúa đến kỳ thu hoạch.