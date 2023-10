So kè Út Trong hai phiên bản: Nàng thơ “Đất rừng phương Nam” xinh đấy nhưng còn thiếu một điều

Những ngày này, khi Đất rừng phương Nam ra mắt những khán giả đầu tiên, không chỉ dàn diễn viên phiên bản 2023 được quan tâm mà chính những gương mặt từng đóng trong bộ phim Đất phương Nam năm 1997 cũng được nhắc lại. Một trong số những cái tên được khán giả quan tâm nhất phải kể đến “Út Trong” Thúy Loan, người đã rời xa showbiz được 21 năm và mới xuất hiện trở lại trong buổi ra mắt Đất rừng phương Nam.

Út Trong của Đất phương Nam

Sự xuất hiện của Thúy Loan ở sự kiện ra mắt Đất rừng phương Nam khiến khán giả vô cùng ngạc nhiên bởi sau 21 năm, cô thay đổi quá nhiều đến mức khán giả không thể nhận ra người quen cũ. Ở tuổi 47, cô vẫn tương đối trẻ trung, chăm chút kỹ càng cho vẻ bề ngoài dù đã không còn hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, nét đẹp trong trẻo, ngọt ngào năm xưa đã không còn nữa.

Hình ảnh hiện tại của “Út Trong” Thúy Loan

Đặc biệt, khán giả cũng chú ý đến khoảnh khắc Út Trong hai phiên bản xuất hiện cùng nhau tại sự kiện. Nhiều người còn so sánh hai phiên bản này và cho rằng, Út Trong của Thúy Loan có nét đằm thắm nhưng lại rất mạnh mẽ, khác hơn so với Út Trong dịu dàng của Bích Ngọc ở Đất rừng phương Nam. Thêm vào đó nét đẹp của Bích Ngọc cũng "hơi hiện đại" so với nhân vật.

Bình luận của khán giả

Thúy Loan (trái) và Bích Ngọc (phải)

Hai phiên bản Út Trong xuất hiện trong cùng một khung hình

Út Trong trong Đất phương Nam cũng là vai diễn đầu tay của nữ diễn viên này. Thành công vang dội sau tác phẩm đã giúp cô được nhiều đạo diễn để mắt tới. Cô tiếp tục được công nhận về năng lực vượt trội với vai Út Mơ trong phim truyền hình Chim phóng sinh, vai diễn giúp cô được vinh danh ở giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim truyền hình toàn quốc 1998. Sau đó cô đóng thêm bộ phim điện ảnh Người đàn bà không hóa đá rồi sau quyết định giải nghệ.

Chim phóng sinh

Lý do Thúy Loan quyết định từ bỏ ánh hào quang là bởi cô muốn dành thời gian lo cho gia đình nhỏ. Được biết, 21 năm giải nghệ cũng là thời gian cô chăm lo cho ba con, đến nay cả ba đều đã trưởng thành, có công việc tốt nhưng cô cũng không còn tha thiết trở lại với công việc cũ.

Hình ảnh ngoài đời của Thúy Loan ở độ tuổi U50

Nguồn ảnh: Facebook