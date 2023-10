Bùi Lan Hương thoải mái kể chuyện sống chung với Nguyễn Quang Dũng và tự hào về "Đất rừng phương Nam"

Dù chỉ mới chính thức khởi chiếu chưa được bao lâu nhưng phim điện ảnh Đất rừng phương Nam đã gây ra cơn địa chấn trên mạng xã hội. Nhiều khán giả nhận xét rằng Đất rừng phương Nam là phim Việt hay nhất từ trước đến nay, có người thậm chí còn khóc nức nở khi dõi theo hành trình tìm cha của nhân vật chính - bé An (Hạo Khang).

Bùi Lan Hương

Đảm nhận vai trò đạo diễn, Nguyễn Quang Dũng được xem như người có công lớn trong việc tạo ra Đất rừng phương Nam. Nói về việc làm phim của Nguyễn Quang Dũng, bạn gái của vị đạo diễn - Bùi Lan Hương cho biết:

"Mình không giúp đỡ được gì nhiều ngoài chuyện nấu cơm, ép nước rau và chăm sóc nhà cửa cho ông ấy và bạn của ông ấy vào mỗi lần tới nhà để làm kịch bản, họp ekip và nhậu. Mình cũng không dám hó hé gì nhiều bởi vì mình không có chuyên môn về phim và cụ Rùa đã là một trong những đạo diễn lớn của điện ảnh Việt Nam rồi. Bởi vậy, mình chỉ mong chờ tới ngày được xem và âm thầm ủng hộ cả đoàn phim suốt chặng đường vất vả vừa qua".

Ngoài chuyện cho biết đã âm thầm chăm sóc Nguyễn Quang Dũng, Bùi Lan Hương cũng xác nhận hiện tại đã dọn về ở chung vị đạo diễn. Trước thông tin này, khán giả đang khấp khởi mong chờ 1 đám cưới tiếp theo của showbiz Việt.

Nói về bộ phim Đất rừng phương Nam, Bùi Lan Hương bày tỏ thêm: "Thật sự rất tự hào và đã khóc suốt theo hành trình tìm cha của bé An. Một lòng thương cảm với cậu bé bơ vơ giữa thời chiến loạn, một lòng tự hào trỗi dậy cao ngùn ngụt.

Cả những giây phút rưng rưng với tình cảm con người cưu mang nhau giữa thiên nhiên đẹp đẽ của Đất rừng phương Nam nữa, thực sự quá là tự hào về những gì mà đoàn phim đã làm được, đó là 200% so với điều kiện sẵn có. Xem phim mà mình cảm nhận được tình cảm và sự nỗ lực tuyệt vời trong từng khung hình. Bỗng dưng thấy yêu đời, yêu người, thương quý mọi điều xung quanh dễ sợ".

Nguyễn Quang Dũng - Bùi Lan Hương - Hari Won - Trấn Thành

Đất rừng phương Nam là 1 trong những dự án được mong đợi nhất năm 2023. Lý do đầu tiên là tác phẩm này được làm lại từ bản phim truyền hình kinh điển. Lý do thứ hai là vì Đất rừng phương Nam do Nguyễn Quang Dũng làm đạo diễn, có sự góp mặt của Trấn Thành, Tiến Luật và nhiều ngôi sao đình đám khác.

Bộ phim kể về hành trình phiêu lưu của An - một cậu bé chẳng may mất mẹ trên đường đi tìm cha. Cùng với An, khán giả sẽ trải nghiệm sự trù phú của thiên nhiên và nét đẹp văn hóa đặc sắc của vùng đất Nam Kì Lục Tỉnh, sự hào hiệp của những người nông dân bám đất bám rừng và tinh thần yêu nước kháng Pháp đầu thế kỉ 20.

Bên cạnh đó, tình cảm gia đình, tình bạn, tình người, tình thầy trò, tình yêu nước là những cung bậc cảm xúc sâu sắc sẽ đọng lại qua mỗi bước chân của An và những con người miền Tây hiền lành, chất phác.