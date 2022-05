Dispatch từng chụp được bộ ảnh đẹp huyền thoại: So Ji Sub và nữ phát thanh viên hẹn hò, cảnh tượng lãng mạn tựa poster phim

Dispatch nổi tiếng là "hung thần" chuyên săn ảnh hẹn hò của các sao, đã tung nhiều bộ ảnh khiến cả showbiz dậy sóng. Trong số đó, loạt ảnh đẹp và để lại ấn tượng nhất nhì chắc chắn thuộc về So Ji Sub và nữ phát thanh viên kém 17 tuổi của đài SBS - Cho Eun Jung. Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày Dispatch "khui" cặp đôi tài tử - phát thanh viên đình đám, nhưng fan vẫn chưa thôi cảm thán trước loạt ảnh chụp lén mà đẹp như poster phim này.



Trong loạt ảnh này, nam tài tử Giày Thủy Tinh dạo chơi phố phường với bạn gái phát thanh viên Cho Eun Jung, còn cùng cô đi hẹn hò cà phê. Dù đều là người nổi tiếng nhưng cả 2 thoải mái tay trong tay, không hề đeo khẩu trang hay che chắn kín mít như nhiều cặp đôi khác. So Ji Sub còn ga lăng vào mua cà phê trong khi bạn gái đứng đợi bên ngoài. Tất cả những khoảnh khắc ngọt ngào của cả 2 tạo thành bộ ảnh đẹp long lanh như cảnh phim tình cảm. Khung cảnh phố phường mùa xuân phía sau càng khiến những hình ảnh này nên thơ như poster phim.

So Ji Sub và phát thanh viên Cho Eun Jung kém 17 tuổi bị Dispatch "khui" ảnh hẹn hò vào năm 2019. Loạt ảnh hẹn hò của cặp đôi được khen đẹp như cảnh phim tình cảm

Tài tử phim Giày Thủy Tinh tận tình đi mua nước cho bạn gái

Sau đó, cả 2 tình tứ dạo phố trò chuyện. So Ji Sub và bạn gái tay trong tay thoải mái, chẳng hề che chắn kín mít như nhiều cặp đôi sao khác

Chẳng có khoảnh khắc nào ánh mắt So Ji Sub rời khỏi Cho Eun Jung

Dù chênh nhau 17 tuổi nhưng cặp đôi trông cực kỳ hòa hợp. So Ji Sub cao lớn, vững chãi sánh bước bên người yêu nhỏ nhắn, tạo thành khung cảnh ngọt ngào chẳng khác gì phim

Khoảnh khắc cặp đôi sóng bước bên nhau dưới tán hoa đẹp y như thước phim tình cảm chỉ thuộc về nam chính So Ji Sub và nữ chính Cho Eun Jung

Vào năm 2018, nam tài tử đình đám và bạn gái kém 17 tuổi gặp gỡ tại chương trình Access Showbiz Tonight của đài SBS khi So Ji Sub đang cùng Son Ye Jin quảng bá Be With You. Nam tài tử dường như đã phải lòng Cho Eun Jung ngay lần đầu thấy cô. Đến tháng 4/2020, cặp đôi tuyên bố chính thức về chung một nhà bằng cách đăng ký kết hôn và quyết định tạm hoãn đám cưới vì tình hình dịch phức tạp.



Ngay lần đầu gặp Cho Eun Jung, So Ji Sub đã phải lòng người đẹp

Chuyện tình của Cho Eun Jung và So Ji Sub đã có cái kết đẹp sau tuyên bố về chung một nhà vào năm 2020

Nguồn: Dispatch