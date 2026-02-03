Số hóa vận tải xanh: GOZO MOVE sắp ra mắt siêu ứng dụng vận tải toàn trình dành cho tài xế

Sau thời gian xây dựng hạ tầng và thử nghiệm mô hình, GOZO MOVE xác nhận sẽ chính thức ra mắt ứng dụng (App) quản trị vận tải chuyên biệt vào đầu năm 2026.

Đây được coi là "tuyến đầu" của hệ sinh thái, kết nối trực tiếp người dùng, bưu cục nhượng quyền và đội ngũ tài xế.

Song hành với sự kiện này, doanh nghiệp công bố kế hoạch tuyển dụng và đào tạo tài xế nòng cốt trong giai đoạn đầu năm 2026 để vận hành đội xe van điện VinFast chuyên dụng, đáp ứng nhu cầu chặng cuối (last-mile) đang tăng trưởng mạnh.

Cấu trúc vận tải tập trung: Tài xế là mắt xích lõi của hệ sinh thái GOZO

GOZO MOVE được định vị là phân khúc chiến lược mới thuộc GOZO, đóng vai trò then chốt trong mục tiêu kiện toàn chuỗi cung ứng Logistics xanh tại Việt Nam.

Khác với các nền tảng chia sẻ giao khoán đơn hàng vốn có tính phân mảnh cao, GOZO MOVE vận hành theo cấu trúc quản trị tập trung.

Trong mô hình này, tài xế không còn là những đơn vị vận tải độc lập mà được tích hợp trở thành "mắt xích vận hành lõi" của hệ thống.

Bằng cách chuyên nghiệp hóa mối quan hệ giữa công nghệ quản trị và thực địa, GOZO MOVE biến lực lượng vận hành thành một phần hữu cơ không thể tách rời của hệ sinh thái, thiết lập chuẩn mực mới về sự ổn định và tính chuyên nghiệp trong ngành giao nhận.

Bên cạnh đội xe tự vận hành, nguồn tin từ doanh nghiệp cho biết GOZO MOVE đang hoàn tất lộ trình tích hợp hệ sinh thái hơn 30.000 xe taxi công nghệ trên toàn quốc thông qua giải pháp đấu nối API trực tiếp.

Chiến lược này nhằm tối ưu hóa năng lực điều phối vạn năng, cho phép hệ thống đáp ứng nhu cầu vận tải đa dạng với độ phủ rộng ngay trong giai đoạn tăng tốc năm 2026.

Mạng lưới bưu cục nhượng quyền: Hạ tầng bảo chứng cho thu nhập tài xế

Việc triển khai 2.000 xe VinFast EC Van vào mạng lưới GOZO MOVE là giải pháp trọng yếu nhằm giải quyết bài toán Logistics chặng cuối (last-mile) tại các đô thị Việt Nam.

Về mặt kỹ thuật, dòng xe điện chuyên dụng này được lựa chọn nhờ khả năng thích ứng linh hoạt với hạ tầng giao thông đặc thù, đáp ứng tối ưu nhu cầu trung chuyển hàng hóa khối lượng nhẹ và trung bình giữa hệ thống bưu cục.

Về mặt kinh tế, GOZO MOVE thực hiện chiến lược tối ưu hóa biên lợi nhuận cho đội ngũ vận hành thông qua việc loại bỏ phần lớn các chi phí biến đổi lớn.

Cụ thể, doanh nghiệp áp dụng chính sách miễn phí sạc pin hoàn toàn trong 2 năm đầu tiên, đồng thời chịu toàn bộ trách nhiệm về chi phí bảo trì và bảo dưỡng định kỳ.

Đáng chú ý, GOZO Move tập trung phát triển phân khúc nội đô thông qua các ký kết chiến lược cùng những đơn vị logistics hàng đầu như Viettel Post và Nhất Tín Logistics.

Sự hợp tác chiến lược này không chỉ giúp tối ưu hoạt động vận chuyển của các bên tham gia, mà còn giúp GOZO Move đẩy nhanh lộ trình phủ sóng tại ba thành phố trọng điểm: TP. HCM, Hà Nội và Đà Nẵng, thiết lập một mạng lưới vận tải xanh hiện diện sâu rộng tại các đô thị lớn.

GOZO MOVE được triển khai song hành với tiến độ mở rộng mạng lưới bưu cục nhượng quyền trên toàn quốc.

Khác với mô hình vận tải tự do, tại mỗi bưu cục GOZO EXPRESS, tài xế được phân bổ theo các tuyến cố định.

Cấu trúc vận hành "gắn chặt" này thiết lập một quy trình khép kín: Có bưu cục – Có tuyến – Có đơn.

Bằng cách đồng bộ hóa dữ liệu hàng hóa tại điểm tiếp nhận với năng lực vận hành của đội ngũ tài xế xanh, GOZO MOVE đảm bảo khối lượng đơn hàng luôn duy trì ở mức ổn định và tối ưu hóa hiệu suất khai thác trên từng đầu xe.

Mô hình này không chỉ chuẩn hóa chất lượng dịch vụ trên toàn hệ thống mà còn trực tiếp giải quyết bài toán thu nhập, biến các bưu cục nhượng quyền thành hạ tầng bảo chứng cho sự ổn định kinh tế của lực lượng cầm lái.

Chuẩn hóa lực lượng vận hành: Xây dựng đội ngũ nòng cốt dựa trên tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp

Chiến lược nhân sự của GOZO MOVE được xác định không tập trung vào việc tuyển dụng đại trà, mà hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ vận hành nòng cốt có khả năng thích ứng với các tiêu chuẩn dịch vụ Logistics cao cấp.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, doanh nghiệp thiết lập hệ thống quản trị dựa trên bộ khung tiêu chí nghiêm ngặt, bao gồm tính kỷ luật về thời gian, văn hóa đồng thuận với giá trị cốt lõi chung và trách nhiệm đặc thù đối với việc vận hành phương tiện điện hóa.

Cơ chế này không chỉ đơn thuần là quy trình quản lý lao động mà là một chiến lược đào tạo bài bản nhằm định hình tư duy nghề nghiệp mới.

Bằng cách áp dụng các bộ tiêu chuẩn ứng xử và quy trình vận hành đồng bộ, GOZO MOVE đảm bảo mỗi đối tác tài xế đều trở thành đại diện thương hiệu tin cậy trong mắt khách hàng.

Việc ưu tiên chất lượng thay vì số lượng giúp hệ sinh thái duy trì tính ổn định của mạng lưới bưu cục nhượng quyền, đồng thời bảo vệ uy tín dịch vụ của toàn hệ thống GOZO EXPRESS trước các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.

Quản trị chất lượng đồng bộ: Cam kết giữ chuẩn trên toàn mạng lưới

Trong chiến lược mở rộng quy mô, GOZO MOVE khẳng định nguyên tắc tuyển dụng ưu tiên sự tương thích với bộ tiêu chuẩn dịch vụ, thay vì mở rộng số lượng bằng mọi giá.

Các tiêu chuẩn này không chỉ nhằm tối ưu hóa hiệu suất vận hành tại từng bưu cục nhượng quyền mà còn đóng vai trò cốt lõi trong việc bảo vệ giá trị thương hiệu nhất quán của hệ sinh thái GOZO.

Để hiện thực hóa cam kết này, doanh nghiệp triển khai kế hoạch quản trị chất lượng đa lớp. Quy trình bắt đầu bằng chương trình đào tạo nhập môn (onboarding) chuyên sâu, trang bị cho đối tác kỹ năng vận hành dòng xe điện EC Van và nghiệp vụ xử lý đơn hàng số hóa trên ứng dụng.

Đáng chú ý, GOZO MOVE bố trí đội ngũ huấn luyện tuyến trực tiếp tại thực địa để hỗ trợ và giám sát việc tuân thủ các quy trình giao nhận theo Checklist nghiêm ngặt.

Hệ thống kiểm soát chất lượng còn được củng cố bằng dữ liệu phản hồi thời gian thực từ khách hàng, tạo cơ sở để sàng lọc và giữ chân những cá nhân có tư duy nghề nghiệp phù hợp với định hướng bền vững của hệ sinh thái.

Gắn kết tài xế bằng lộ trình thăng hạng và đặc quyền kinh tế dài hạn

Hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng vận hành ổn định cho giai đoạn 2026–2030, GOZO MOVE chính thức thiết lập lộ trình phát triển nghề nghiệp thông qua chương trình phân hạng đối tác dựa trên hiệu suất và thâm niên.

Hệ thống này được cụ thể hóa thành các cấp bậc Gold, Platinum và Diamond, tương ứng với bộ quyền lợi gia tăng.

Việc xếp hạng không chỉ dựa trên năng suất giao hàng mà còn tích hợp các chỉ số về chất lượng dịch vụ và mức độ tuân thủ chuẩn mực của hệ sinh thái GOZO.

Sự gắn kết dài hạn giữa doanh nghiệp và người lao động được củng cố bằng các chính sách bảo trợ kinh tế vượt trội ngoài khung thu nhập cơ bản.

Những đối tác đạt thứ hạng cao hoặc có thời gian gắn bó lâu dài sẽ được ưu tiên phân bổ vào các tuyến chạy ổn định với lưu lượng đơn hàng cao nhất hệ thống. Đồng thời, tài xế còn có cơ hội được hưởng thêm các khoản phụ cấp vận hành đặc biệt và chính sách phúc lợi định kỳ.

Thông qua việc cụ thể hóa các đặc quyền theo từng cột mốc thời gian, GOZO MOVE khẳng định cam kết tạo dựng một môi trường làm việc bền vững.

Cam kết đồng hành và phát triển bền vững cùng đội ngũ cầm lái thế hệ mới

Việc triển khai đội xe 2.000 chiếc VinFast EC Van song hành cùng mạng lưới bưu cục nhượng quyền GOZO EXPRESS là minh chứng cho sự đầu tư bài bản của doanh nghiệp vào hạ tầng vận tải xanh.

Tuy nhiên, GOZO MOVE xác định mục tiêu khép kín hệ sinh thái Logistics điện hóa chỉ có thể thành công khi dựa trên nền tảng là một lực lượng vận hành chuyên nghiệp và sự tin tưởng vào các giá trị dài hạn.

GOZO MOVE khẳng định không theo đuổi các giải pháp nhân sự tạm thời. Chiến lược trọng tâm của doanh nghiệp là bảo trợ, đào tạo và chuyển hóa đội ngũ tài xế thành những đối tác vận hành nòng cốt.

Bằng cách thiết lập nền tảng thu nhập minh bạch, công cụ số hóa tối ưu và lộ trình gắn kết bền vững đến năm 2030, GOZO MOVE kỳ vọng sẽ cùng lực lượng cầm lái thiết lập một chuẩn mực mới cho ngành vận tải chặng cuối tại Việt Nam — nơi công nghệ xanh và con người cùng song hành trên một hành trình phát triển bền vững.

Giai đoạn tăng tốc: Số hóa nền tảng và mở rộng liên minh chiến lược đa phương

Song song với việc kiện toàn lực lượng vận hành, GOZO MOVE đang tập trung nguồn lực để sớm đưa vào vận hành ứng dụng (App) chuyên biệt dành cho người dùng và tài xế.

Việc ra mắt nền tảng công nghệ này là bước đi then chốt nhằm tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng và nâng cao hiệu suất điều phối trực tuyến trên toàn mạng lưới bưu cục nhượng quyền GOZO EXPRESS.

Theo lộ trình, dự kiến trong tháng 2/2026, doanh nghiệp sẽ tiến hành ký kết hợp tác chiến lược với các đơn vị vận chuyển hàng đầu.

Những thỏa thuận này không chỉ mở rộng mạng lưới điểm giao nhận mà còn bảo chứng cho lưu lượng hàng hóa dồi dào và ổn định. Đây là nền tảng vững chắc để đội ngũ tài xế xanh yên tâm vận hành và phát triển sự nghiệp trong một hệ sinh thái Logistics hiện đại, đa kết nối và có tính tương trợ cao.

Tầm nhìn chiến lược: Thực thi sứ mệnh "Drive Purpose Together"

Trong tầm nhìn 2026–2030, GOZO không chỉ xây dựng một hạ tầng vận hành mà còn thiết lập một cộng đồng Logistics bền vững. Tại đó, mục tiêu bảo vệ môi trường và lợi ích kinh tế của đối tác tài xế luôn song hành.

Bằng cách kết hợp giữa công nghệ điều phối thông minh và giá trị nhân văn trong quản trị nhân sự, GOZO kỳ vọng định nghĩa lại chuẩn mực Logistics tại Việt Nam: một hệ sinh thái nơi mọi mắt xích cùng chuyển động vì một mục đích chung, kiến tạo giá trị thực cho xã hội và sự nghiệp bền vững cho mỗi cá nhân đồng hành.

Theo lộ trình thực thi, VinFast sẽ bàn giao 50 xe đầu tiên vào cuối tháng 2/2026 để GOZO triển khai vận hành ứng dụng quản trị, tiếp nối bằng 450 xe vào quý 2/2026. Song hành với tiến độ bàn giao phương tiện, GOZO MOVE đặt mục tiêu tuyển dụng và đào tạo 500 tài xế nòng cốt ngay trong năm 2026, chính thức chuyển mình thành chuỗi logistics xanh tích hợp từ hạ tầng bưu cục đến năng lực vận tải điện hóa.