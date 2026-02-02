Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Hòa chung không khí rộn ràng đón Tết Bính Ngọ 2026, Grab Việt Nam triển khai chuỗi chương trình ưu đãi quy mô lớn dành cho người dùng trên toàn quốc, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân và động viên các đối tác tài xế. Các chương trình được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, mua sắm, gặp gỡ và sum họp gia đình trong dịp Tết, góp phần mang đến một mùa lễ hội thuận tiện, an tâm và đầy hứng khởi cho cộng đồng.

Chia sẻ về chuỗi hoạt động dịp Tết, bà Nguyễn Thanh Anh, Giám đốc Tiếp thị và Thương mại Doanh nghiệp, Grab Việt Nam cho biết Tết luôn là dịp đặc biệt để mỗi người trở về với gia đình và những người thân yêu. Với Grab, đây cũng là thời điểm để tri ân các đối tác đã bền bỉ đồng hành suốt một năm qua, đồng thời tiếp tục mang đến các giải pháp tiện lợi giúp người dùng đón Tết chủ động và thuận tiện hơn. Thông qua các ưu đãi và hoạt động tri ân, Grab mong muốn trở thành cầu nối cho những hành trình về quê, những bữa cơm sum họp và những ngày du xuân trọn vẹn, để niềm vui Tết lan tỏa khắp mọi miền.

Ưu đãi đa dạng giúp người dùng chủ động đón Tết

Trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, Grab triển khai bộ 34 mã ưu đãi mang tên 34 tỉnh, thành phố trên cả nước như TPHOCHIMINH, HANOI, DANANG. Khi sử dụng dịch vụ tại địa phương và nhập mã tương ứng, người dùng sẽ được giảm 30 phần trăm, tối đa 30.000 đồng cho các dịch vụ GrabBike, GrabCar, GrabFood và GrabMart. Chương trình áp dụng từ ngày 23 tháng 1 đến ngày 13 tháng 2 năm 2026.

Bên cạnh đó, Grab mang đến loạt ưu đãi trên toàn hệ sinh thái. Với GrabBike và GrabCar, người dùng được giảm 20 phần trăm, tối đa 50.000 đồng khi nhập mã GRABNAMMOI từ ngày 19 tháng 1 đến ngày 16 tháng 2 năm 2026. Các chuyến xe đi sân bay được giảm 20 phần trăm, tối đa 100.000 đồng khi nhập mã SANBAY từ ngày 21 tháng 1 đến ngày 31 tháng 3 năm 2026. Riêng các chuyến xe đến bến xe và ga tàu tại TP.HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Hải Phòng được giảm thêm 20 phần trăm, tối đa 50.000 đồng khi nhập mã VEQUE.

Ở mảng ẩm thực, người dùng GrabFood có thể tận hưởng ưu đãi lên đến 50 phần trăm khi đặt món từ bộ sưu tập Quán mở xuyên Tết, áp dụng từ ngày 5 tháng 1 đến ngày 22 tháng 2 năm 2026. Với dịch vụ Đi ăn Nhà hàng, Grab triển khai voucher giảm đến 20 phần trăm tại nhiều nhà hàng ở TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng. Đặc biệt, từ ngày 26 tháng 1 đến ngày 22 tháng 2 năm 2026, người dùng nhập mã GRABLIXI sẽ được giảm thêm 100.000 đồng cho hóa đơn từ 1.200.000 đồng khi thanh toán qua Grab.

GrabMart mang đến ưu đãi lên đến 68.000 đồng cho các đơn hàng quà tặng, thực phẩm, trái cây và đặc sản vùng miền trong giai đoạn từ ngày 19 tháng 1 đến ngày 14 tháng 2 năm 2026. Với GrabExpress, người dùng được giảm đến 50 phần trăm cho dịch vụ Ưu Tiên và các đơn hàng cồng kềnh giao bằng xe tải hoặc van trong thời gian từ ngày 26 tháng 1 đến ngày 14 tháng 2 năm 2026.

Ngoài ra, người dùng GrabXu có thể tham gia chương trình Hái Lộc Thần Tài vào ngày 26 tháng 2 năm 2026 với chỉ 68 GrabXu. Người dùng mới của GrabUnlimited được dùng thử miễn phí 2 tháng và hưởng ưu đãi giảm 50 phần trăm cho các gói từ tháng thứ ba khi đăng ký trong tháng 2 năm 2026.

Lan tỏa tinh thần sẻ chia đến cộng đồng sinh viên

Nhằm hỗ trợ sinh viên trong dịp Tết, Grab phối hợp cùng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và một số trường đại học triển khai chương trình hỗ trợ thiết thực. Cụ thể, 6.000 gói hội viên GrabUnlimited được trao tặng cho sinh viên, trong đó có 1.000 sinh viên tham gia chương trình Bạn tài Sinh viên. Bên cạnh đó, Grab hỗ trợ một phần chi phí về quê đón Tết cho 300 sinh viên, giúp các bạn có thêm điều kiện sum họp cùng gia đình.

Tri ân đối tác tài xế trên toàn quốc

Song song với ưu đãi cho người dùng, Grab triển khai nhiều hoạt động tri ân đối tác tài xế trong dịp Tết. Chương trình Quà tặng bất ngờ với hàng ngàn phần quà Tết được trao tận tay các bác tài tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng. Grab cũng tổ chức các Trạm dừng chân để gửi tặng quà Tết cho những đối tác có thành tích hoạt động tích cực.

Trong suốt dịp Tết, Grab triển khai chương trình Hái Lộc dành cho đối tác tài xế trên toàn quốc với tổng giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng. Các đối tác đủ điều kiện sẽ tham gia vòng quay may mắn vào ngày 16 và 22 tháng 2 năm 2026, tạo thêm động lực cho một khởi đầu năm mới đầy hứng khởi.