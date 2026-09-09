Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu rà soát toàn bộ việc tổ chức bữa ăn bán trú

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản tăng cường quản lý công tác bán trú tại các cơ sở giáo dục trong năm học 2026-2027, trong đó yêu cầu rà soát toàn bộ phương án tổ chức bữa ăn bán trú.

Theo đó, Sở GD&ĐT đề nghị UBND các phường, xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn; đồng thời yêu cầu các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở tập trung kiểm tra, rà soát phương án tổ chức bán trú tại đơn vị.

Nội dung rà soát gồm điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, bếp ăn, nơi tổ chức ăn; quy trình chế biến, vận chuyển, giao nhận; số lượng học sinh ăn bán trú và khung thời gian tổ chức ăn, nghỉ phù hợp với từng cấp học.

Rà soát cả năng lực đơn vị cung cấp suất ăn

Đối với những trường sử dụng đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm từ bên ngoài, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu rà soát năng lực cung ứng thực tế.

Các trường cần kiểm tra số lượng trường, điểm giao, khoảng cách vận chuyển, nhân lực, phương tiện cũng như khả năng cung cấp đúng thời gian.

Đơn vị cung cấp cũng phải có phương án dự phòng trong trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến cơ sở chế biến, thiết bị, điện, phương tiện vận chuyển hoặc nhân lực.

Sở GD&ĐT nhấn mạnh việc tổ chức bán trú phải phù hợp với điều kiện thực tế và trên cơ sở tự nguyện của học sinh, phụ huynh.

Các cơ sở giáo dục không được tổ chức bán trú khi chưa bảo đảm đầy đủ điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, nhân lực, an toàn thực phẩm, nguồn gốc thực phẩm, quản lý học sinh và phương án xử lý sự cố.

Người đứng đầu nhà trường chịu trách nhiệm

Theo yêu cầu của Sở GD&ĐT Hà Nội, người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, kiểm tra và giám sát bữa ăn bán trú tại đơn vị.

Nhà trường phải bố trí người có trách nhiệm trực tiếp kiểm tra tại thời điểm giao nhận suất ăn, đồng thời tăng cường trách nhiệm của đơn vị cung cấp và xử lý các trường hợp không bảo đảm cam kết.

Với những tồn tại có thể khắc phục, trường phải yêu cầu đơn vị cung cấp khắc phục ngay, không để tình trạng tương tự lặp lại.

Trường hợp đơn vị cung cấp không thực hiện đúng cam kết, vi phạm hợp đồng hoặc không bảo đảm năng lực cung cấp ổn định, an toàn, cơ sở giáo dục và cơ quan có thẩm quyền căn cứ hợp đồng, tính chất, mức độ vi phạm và quy định hiện hành để xem xét tạm dừng, thay thế hoặc chấm dứt hợp đồng theo đúng thẩm quyền, trình tự.

Các trường đồng thời phải chủ động phương án thay thế, bảo đảm không ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh.

Tăng công khai để phụ huynh giám sát

Một nội dung khác được Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu là tăng cường công khai và sự tham gia giám sát của cha mẹ học sinh.

Các cơ sở giáo dục cần công khai thực đơn, mức tiền ăn, định lượng, đơn vị cung cấp và những thông tin liên quan đến việc tổ chức bữa ăn bán trú. Nhà trường cũng phải tạo điều kiện để đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát phù hợp với quy định và điều kiện thực tế.

Yêu cầu rà soát được đưa ra trong bối cảnh chất lượng suất ăn bán trú tại một số trường học trên địa bàn Hà Nội nhận được sự quan tâm của phụ huynh.

Ngay những ngày đầu năm học 2026-2027, bữa ăn bán trú tại một số trường học ở Hà Nội liên tiếp nhận phản ánh từ phụ huynh. Tại Trường Tiểu học Trung Giã, phụ huynh phản ánh suất ăn 40.000 đồng chỉ gồm một ít giá xào, thịt băm và một que thịt xiên. Trường sau đó tạm dừng tổ chức bán trú và thay đơn vị cung cấp. Trong khi đó, tại Trường Tiểu học Đức Giang - phân hiệu Thượng Thanh và Trường Tiểu học Kim Bài, vấn đề nổi lên là suất ăn được giao muộn nhiều giờ, ảnh hưởng đến thời gian ăn, nghỉ và học buổi chiều của học sinh.