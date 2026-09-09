Màn hô tên chuyên ngành của top 10 bác sĩ nội trú tại Match Day 2026

Hôm nay, cả cõi mạng lại đổ dồn sự chú ý về trường ĐH Y Hà Nội để chờ xem những "bộ não" đứng top kỳ thi Bác sĩ nội trú sẽ gọi tên chuyên ngành nào. Sau những ngày căng não với kỳ thi được xem là một trong những thử thách khắc nghiệt nhất của sinh viên Y, giờ là lúc các bác sĩ tương lai chính thức đưa ra lựa chọn cho chặng đường 3 năm đào tạo phía trước.

Đó chính là Match Day 2026, ngày đăng ký chuyên ngành đào tạo Bác sĩ nội trú khóa 51 của trường ĐH Y Hà nội. Không có chuyện thích ngành nào thì đăng ký ngành đó ngay từ đầu, tại đây, thứ hạng chính là "tấm vé" quyết định ai được chọn trước. Các thí sinh lần lượt được gọi tên theo tổng điểm từ cao xuống thấp, người đứng trước có quyền chọn chuyên ngành trong số những ngành còn chỉ tiêu, rồi xác nhận lựa chọn ngay tại sự kiện.

Thế nên càng đứng top, màn "hô tên" càng được hóng. Bởi chỉ cần một cái tên được gọi lên, một chuyên ngành có thể lập tức vơi đi một slot. Và hôm nay, top 10 thí sinh dẫn đầu kỳ thi đã lần lượt bước lên để "chốt" chuyên ngành của mình. Năm nay, 1.114 thí sinh từ 18 cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe trên cả nước đăng ký dự thi Bác sĩ nội trú tại ĐH Y Hà Nội. Sau kỳ thi, 780 thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng và đủ điều kiện bước vào Match Day, cạnh tranh 444 chỉ tiêu thuộc 37 chương trình đào tạo.

Và đây là những chuyên ngành đã được top 10 bác sĩ nội trú năm nay gọi tên:

- 6 người chọn Sản phụ khoa

- 2 người chọn Nội - Tim mạch

- 1 người chọn Nhi khoa

- 1 người chọn Gây mê hồi sức

Người mở màn là Nguyễn Đức Anh Quân, thủ khoa với 24,91/30 điểm. Được gọi tên đầu tiên trong nhóm Y khoa, Đức Anh Quân đã chọn Sản phụ khoa. Đáng chú ý, đây cũng là năm thứ ba liên tiếp Sản phụ khoa được thủ khoa nhóm Y khoa lựa chọn đầu tiên. Năm 2024, Nguyễn Minh Anh chọn chuyên ngành này; năm 2025, Vũ Ngọc Duy tiếp tục gọi tên Sản phụ khoa. Năm nay, Đức Anh Quân lại một lần nữa đưa cái tên này lên vị trí đầu tiên.