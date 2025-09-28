Tế bào ung thư (Ảnh: Getty Images)

Đây là kết quả nghiên cứu được Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Mỹ công bố.

Nghiên cứu đáng báo động vừa được công bố trên tạp chí y khoa uy tín Lancet đã đưa ra cảnh báo về sự gia tăng đáng kể của gánh nặng ung thư toàn cầu. Phân tích dự báo số ca tử vong do ung thư trên toàn thế giới dự kiến sẽ tăng gần 75% trong 25 năm tới, bất chấp những tiến bộ trong điều trị. Sự gia tăng này đồng nghĩa với việc sẽ có 18,6 triệu người tử vong vì ung thư vào năm 2050.

Nghiên cứu cũng cho thấy số ca ung thư mới dự kiến sẽ tăng hơn 60% trong cùng thời gian, lên mốc 30,5 triệu trường hợp.

Nhóm nghiên cứu chỉ ra rằng sự gia tăng dân số và già hóa dân số là động lực chính thúc đẩy phần lớn sự gia tăng này. Nghiên cứu đã theo dõi 47 loại ung thư tại 204 quốc gia và vùng lãnh thổ, tổng hợp dữ liệu mắc bệnh và tử vong từ năm 1990 đến năm 2023, sau đó đưa ra dự báo đến năm 2050.

Trong khi năm 2023 ghi nhận 18,5 triệu ca ung thư mới và 10,4 triệu trường hợp tử vong do ung thư trên toàn thế giới - cả hai đều tăng đáng kể kể từ năm 1990, tỷ lệ tử vong đã giảm phần lớn là do sự suy giảm ở các quốc gia giàu có hơn.

Tuy nhiên, gánh nặng ung thư gia tăng lại dự kiến sẽ ảnh hưởng nặng nề nhất đến các quốc gia có thu nhập thấp. Theo phân tích, các quốc gia này sẽ chiếm hơn một nửa số ca ung thư mới và 2/3 số bệnh nhân tử vong từ nay đến năm 2050.

Thế giới sẽ chứng kiến 35 triệu ca ung thư mỗi năm vào 2050 (Ảnh: Getty Images)

Meghnath Dhimal từ Hội đồng nghiên cứu sức khỏe Nepal - một đồng tác giả của nghiên cứu - gọi gánh nặng ung thư ngày càng gia tăng ở những quốc gia này là "một thảm họa sắp xảy ra".

Phân tích cũng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố rủi ro có thể thay đổi trong việc gây ra ung thư. Hiện tại, hơn 40% số ca tử vong do ung thư có liên quan đến 44 yếu tố nguy cơ có thể điều chỉnh được.

Các yếu tố rủi ro chính được phân loại theo giới tính. Theo đó, ở nam giới: 46% số ca tử vong do ung thư ở nam giới vào năm 2023 có liên quan đến các rủi ro có thể thay đổi. Các yếu tố hàng đầu là thuốc lá, chế độ ăn uống, rượu, rủi ro nghề nghiệp và ô nhiễm không khí.

Với phụ nữ, 36% ca tử vong do ung thư ở phụ nữ có liên quan đến các rủi ro có thể thay đổi. Các yếu tố chính là thuốc lá, quan hệ tình dục không an toàn, chế độ ăn uống, béo phì và lượng đường trong máu cao.

Các yếu tố nguy cơ còn bao gồm thuốc lá, chế độ ăn uống nhiều thịt đỏ và muối, ít trái cây và sữa, cùng với lượng đường trong máu cao. Ở các nước thu nhập thấp, quan hệ tình dục không an toàn gây ra nguy cơ lớn nhất chủ yếu là do việc này có thể lây truyền virus HPV - nguyên nhân gây ung thư cổ tử cung.