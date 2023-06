'Sinh ra ở vạch đích' nhưng điều này mới giúp Kim Tae Hee có cuộc sống như hôm nay

Kim Tae Hee là một trong số những biểu tượng nhan sắc màn ảnh Hàn. Cô nhận chú ý của nhiều khán giả với phim kinh dị Lies Hidden in My Garden (Khu Vườn Dối Trá). Vắng bóng màn ảnh suốt 3 năm qua, minh tinh vẫn cho thấy sức hút khi tái xuất. Lies Hidden in My Garden có rating khởi đầu khá tốt với con số 1,12% - thành tích tương đối cao so với đài cáp kém tiếng ENA.

Hơn 20 năm trong nghề, cô vẫn giữ được chỗ đứng vững chắc dù không hoạt động quá nhiều, để dành thời gian cho gia đình.

Kim Tae Hee trong phim mới.

Sinh ra ở vạch đích, vừa xinh đẹp vừa thông minh

Điều khiến Kim Tae Hee giữ được tình cảm của khán giả không đơn thuần vì cô đã góp mặt trong quá nhiều bộ phim được xem như huyền thoại của người Hàn Quốc. Nữ diễn viên còn được yêu mến vì tính cách, lối sống cùng như câu chuyện tình đáng ngưỡng mộ với Bi Rain. "Nàng dâu quốc dân" sinh năm 1980 trong một gia đình giàu có, nổi tiếng học giỏi từ nhỏ. Khi còn ở trường, cô luôn đạt điểm tuyệt đối ở tất cả các môn học và thường xuyên đứng nhất trường. Năm 1999, Kim Tae Hee được nhận vào khoa Thiết kế Thời trang của Đại học Seoul - ngôi trường uy tín bậc nhất Hàn Quốc. Điểm thi đầu vào của cô được cho là trong khoảng 385-390/400.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Kim Tae Hee chia sẻ rằng từ thời chưa nổi tiếng đã luôn nhận được sự chú ý. Cô khẳng định lần nào đi ra đường cũng nhận được lời mời vào showbiz. "Tôi không nói quá chút nào đâu", nữ diễn viên trả lời một cách hài hước trên sóng truyền hình.

Kim Tae Hee với vai diễn đầu tay trong phim "Last Present" (Món Quà Cuối Cùng).

Câu chuyện bước vào ngành giải trí của cô cũng khá tình cờ. Một ngày, cô gặp một người làm việc trong công ty truyền thông lớn tại ga tàu. Sau khi trò chuyện, người này đưa cho Kim Tae Hee danh thiếp và khuyến khích cô nên thử sức trong lĩnh vực giải trí. Nàng mỹ nhân trẻ tuổi hồi đó đã rất háo hức và bắt đầu bước vào nghề với vai trò người mẫu.

Khi lấn sân đóng phim, cô đi lên từ những vai phụ và nhanh chóng ghi dấu ấn với khán giả với hàng loạt bộ phim truyền hình thành công sau đó. Chỉ sau khoảng 3 năm, Kim Tae Hee vươn lên hàng nữ chính và trở thành gương mặt quen thuộc với đông đảo khán giả Hàn Quốc cũng như châu Á. Người đẹp chuyên trị những vai nàng thơ hiền dịu nhưng số phận có phần nghiệt ngã. Năm 2003, cái tên Kim Tae Hee đã vụt sáng sau bộ phim Chuyện tình Harvard. Đôi mắt long lanh, to tròn cùng nụ cười rạng rỡ của nhân vật Lee Soo In do cô đóng từng khiến bao trái tim của khán giả thời đó điêu đứng.

Với ngoại hình vạn người mê cùng xuất thân và bảng thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, Kim Tae Hee nhanh chóng trở thành ngôi sao được yêu thích bậc nhất Hàn Quốc. Trong hơn 2 thập niên hoạt động, cô luôn giữ vững vị thế là một trong những nữ diễn viên hàng đầu.

Tại Hàn Quốc, có một thuật ngữ là "The Troika" để chỉ 3 ngôi sao tiêu biểu dẫn đầu xu hướng. Các tiêu chí được xét đến thường là mức độ nổi tiếng, nhan sắc cùng khả năng diễn xuất. 3 nhân vật nữ được trao danh hiệu này là Kim Tae Hee, Song Hye Kyo và Jun Ji Hyun.

Kim Tae Hee ở tuổi tứ tuần.

Không ngại bị chê và có thừa sự nhẫn nại

Dù là một trong những tên tuổi hàng đầu, song Kim Tae Hee cũng thường xuyên bị thiếu sót trong khả năng diễn xuất. Nhiều khán giả đặt biệt danh cho cô là "bình hoa di động". Các màn thể hiện của "nàng dâu quốc dân" thường chỉ dừng ở mức tròn vai, đôi khi còn bị nhận xét quá đơ, thiếu cảm xúc.

Tuy nhiên, Kim Tae Hee ghi điểm bằng cách nỗ lực khắc phục những hạn chế của bản thân. Đứng trước những lời chê, Kim Tae Hee cho biết luôn cố gắng để trở nên tốt hơn. "Gừng càng già càng cay", các dự án gần đây của người đẹp nhận nhiều lời khen từ truyền thông và khán giả. Theo My Drama List, màn thể hiện trong Lies Hidden in My Garden của Kim Tae Hee đang nhận "cơn mưa" lời khen.

Trái ngược hình ảnh "bình hoa di động" thời trước, Kim Tae Hee thể hiện khả năng diễn xuất thăng hạng với da dạng biểu cảm gương mặt, hình thể trong một dự án phim nhuốm màu giật gân, rùng rợn. Trong phim, nhân vật của cô phải bộc lộ nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau như khó chịu, bối rối hay nghi ngờ với chồng. Minh tinh đã thể hiện tất cả một cách xuất sắc bằng nét mặt thần thái và cảm xúc tinh tế.

Loạt biểu cảm đa dạng của Kim Tae Hee trong phim mới.

Ở tuổi tứ tuần, Kim Tae Hee sở hữu cả sự nghiệp và đời tư viên mãn. Cô và chồng - Bi Rain là một trong những cặp nghệ sĩ quyền lực hàng đầu Hàn Quốc. Họ cũng được biết đến là mối tình đẹp của làng giải trí xứ Kim chi.

Sau 10 năm bên nhau, cả hai hiếm khi vướng các scandal về tình ái. Thậm chí, khi Bi Rain bị đồn ngoại tình, Kim Tae Hee chỉ bật cười vì óc tưởng tượng phong phú của nhiều người hâm mộ. Những sự đáp trả tưởng chừng vô tư như vậy lại cho thấy bản lĩnh và thái độ sống đáng ngưỡng mộ của mỹ nhân Hàn Quốc. Cô đặt trọn vẹn niềm tin với những người thân yêu xung quanh, luôn biết cách ứng xử khéo léo để giảm thiểu căng thẳng, ồn ào.

Sự nghiệp lừng lẫy, Kim Tae Hee vẫn dành sự ưu tiên hàng đầu cho gia đình. Từ khi sinh con năm 2017, minh tinh từ chối nhiều dự án để có thêm thời gian cho chồng con. Cũng vì thế, cô giờ đã là bà mẹ 2 con, sống êm ấm bên người chồng nổi tiếng yêu thương, chiều chuộng.

Kim Tae Hee và Bi Rain cưới năm 2017.

Có thể nói, Kim Tae Hee may mắn hơn nhiều đồng nghiệp khi có xuất thân khá giả, nhận được nhiều sự ưu ái ngay khi vào nghề. Tuy nhiên, chính tự thái độ sống cầu tiến, khiêm tốn nhưng cũng đầy bản lĩnh đã giúp nữ diễn viên có cuộc sống trọn vẹn như hiện tại.