Vừa qua, TikToker Hà Môi (Võ Nữ Ngân Hà, SN 2003) thu hút sự chú ý trên MXH với buổi tiệc sinh nhật được đầu tư cầu kỳ, tổ chức xa hoa.

Sở hữu hơn 8 triệu lượt theo dõi trên TikTok, Hà Môi vốn đã quen với việc mỗi động thái cá nhân đều có thể trở thành đề tài. Nhưng thay vì một bữa tiệc ấm cúng, cô chọn cách biến ngày sinh nhật thành một “show” hoành tráng, khách mời được giới thiệu là toàn Chủ tịch, CEO. Chi phí tổ chức cũng bị đồn thổi lên tới hàng tỷ đồng, khiến nhiều người so sánh rằng còn “chơi lớn” hơn cả nghệ sĩ showbiz. Và điều đáng nói: Dường như mọi chi tiết trong bữa tiệc đều được tính toán để trở thành content, đánh bóng tên tuổi.

Ngân Hà thu hút sự chú ý với loạt content về sinh nhật của mình

Giá trị bữa tiệc 2 tỷ đồng và sự thật phía sau

Nguồn gốc của tin đồn “tiệc 2 tỷ” xuất phát từ chính chủ nhân. Trong lúc vui vẻ, khi một người bạn hỏi chi phí tổ chức, Hà Môi đáp: “2 tỷ”. Không rõ là đùa hay thật, nhưng câu nói nhanh chóng được cắt ghép, lan truyền khắp mạng xã hội. Trong thời điểm đó, Hà Môi cũng không hề lên tiếng đính chính.

Đến khi cộng đồng mạng soi xét, một khách mời tiết lộ rằng suất ăn chỉ khoảng 2 triệu đồng, với 200 khách thì tổng chi phí ước tính khoảng 400 triệu đồng, khác xa so với con số 2 tỷ. Lúc này, Hà Môi mới lên livestream giải thích: “Mọi người biết mình đi livestream bán hàng muốn khàn cổ họng, mình tư vấn khàn cổ họng mới được chút xíu, sao dám bỏ 2 tỷ ra để làm sinh nhật”.

Câu chuyện từ đó chuyển hướng: thay vì bàn về độ xa hoa, dư luận bắt đầu nghi ngờ rằng Hà Môi đang “phông bạt” để tạo chú ý.

Nữ TikToker là người trả lời về con số 2 tỷ đồng khi được hỏi về mức giá tổ chức

Hà Môi không có bất kỳ phản ứng nào khi "tin đồn" về buổi tiệc giá 2 tỷ lan truyền mạnh mẽ trên MXH

Đến mới đây trong 1 livestream của mình cô mới giải thích sự thật

Quà tặng bên ngoài toàn hàng hiệu, thực tế bên trong gây khó hiểu

Không chỉ số tiền tổ chức, quà tặng trong buổi tiệc cũng góp phần tạo nên tranh cãi. Khách mời mang đến những hộp quà gắn logo Dior, Hermes, Louis Vuitton… khiến căn phòng ngập hàng hiệu. Nhưng khi “đập hộp”, nội dung bên trong nhiều khi chỉ là một thỏi son, hộp phấn hay món đồ đơn giản.

Trường hợp gây chú ý nhất chính là chiếc túi Hermes mà một vị khách tặng cho Hà Môi. Người này chỉ nói chung chung là “tặng túi Hermes”, nhưng khi lên truyền thông, nhiều fanpage lại gắn thêm chi tiết “túi Hermes bạch tạng độc nhất” khiến câu chuyện trở nên thổi phồng.

"Chiếc túi bạch tạng" cũng được quảng bá rầm rộ

Nhưng thực tế khi "đập hộp" lại khác hoàn toàn

Khi cộng đồng mạng phát hiện sự thật không đúng như kỳ vọng, tranh luận lập tức bùng nổ, thậm chí quay sang nghi ngờ tính chân thực của cả buổi tiệc.

Tuy nhiên nữ TikToker cũng tiếp tục kéo dài sự chú ý bằng việc đăng tải đến 3 clip khui quà. Cô cẩn thận quay lại từng hộp, từng chi tiết, khiến người xem vừa tò mò vừa so sánh giá trị quà tặng với “tiệc 2 tỷ”. Nhiều netizen cho rằng có sự khập khiễng: tiệc hoành tráng, khách toàn CEO nhưng quà thì bình thường. Thậm chí có khách mời tặng phong bì 1 triệu đồng cũng bị đem ra mổ xẻ và gán mác “kẹt xỉ”, không xứng với giá trị buổi tiệc.

Chính sự tương phản ấy đã tạo ra tranh cãi, làm cho tên tuổi Hà Môi liên tục xuất hiện trên các diễn đàn, từ hội nhóm mạng xã hội cho đến các trang tin. Một mặt, cô nhận về chỉ trích; mặt khác, lượng tương tác trên các kênh lại tăng mạnh, hút tới cả chục triệu lượt xem.

Hà Môi khoe túi lớn, túi bé quà tặng toàn hàng hiệu song lại gây ra nhiều bàn tán khi khui quà

Tặng quà cho khách cũng phải chiêu trò

Cao trào của câu chuyện chính là phần quà tri ân khách mời. Hà Môi chuẩn bị những chiếc hộp thiết kế đẹp, in chữ H viết tắt tên mình. Khi mở ra, khách chỉ thấy một chai thủy tinh đựng nước suối. Loạt clip từ bạn bè cô sau đó đồng loạt được tung lên TikTok, đều theo cùng một kịch bản: bất ngờ, hoang mang, rồi gọi điện cho Hà Môi để hỏi cho ra lẽ.

Nhiều khán giả lập tức tin rằng quà của Hà Môi chỉ có chai nước, và làn sóng chê bai lại nổ ra: “Sinh nhật xa hoa mà quà tặng khách sơ sài”. Chỉ khi câu chuyện đã đạt đến độ lan tỏa nhất định, sự thật mới được tiết lộ: dưới đáy hộp còn có một ngăn bí mật, chứa món quà thật sự. Khi ấy, khán giả mới “vỡ lẽ” mình vừa bị dẫn dắt.

Hàng loạt TikToker làm clip cùng một nội dung về món quà mà Hà Môi gửi tặng

Một buổi tiệc sinh nhật đầy tính toán để “đánh bóng” tên tuổi?

Nhìn lại toàn bộ diễn biến, có thể thấy sinh nhật của Hà Môi không chỉ đơn thuần là một bữa tiệc. Từ phát ngôn 2 tỷ gây hiểu lầm, những hộp quà hàng hiệu nhưng giá trị không tương xứng, ba clip khui quà đầy tranh cãi, cho đến loạt video “bóc phốt” chai nước rồi lật ngược tình huống… tất cả đều cho thấy một kịch bản được tính toán chặt chẽ.

Không ít dân mạng phân tích, với tư cách một nhà sáng tạo nội dung, Hà Môi đã biến ngày cá nhân thành một “chiến dịch” truyền thông đa tầng: Gieo tin đồn, khuấy động tranh luận, lan tỏa bằng mạng lưới bạn bè, rồi chốt hạ bằng “plot twist” để giữ nhiệt.

Nhiều người cho rằng sự kiện này có thể đem đến lợi ích cho riêng Hà Môi trong công việc hoặc cho một nhóm cộng đồng. Song với cộng đồng mạng, netizen bày tỏ sự “ngán ngẩm” với những chiêu trò PR, tạo content để lên viral giống như vậy.