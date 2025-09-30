Sự thật về hộp quà Hermès Birkin bạch tạng bị nói “chắc chắn fake” của Hà Môi

Hà Môi (tên thật là Võ Nữ Ngân Hà) là một TikToker sinh năm 2003, sở hữu gần 8 triệu người theo dõi trên TikTok. Ngoài công việc sáng tạo nội dung, livestream bán hàng, thời gian gần đây người ta còn thấy cô nàng thử sức sang cả mảng thời trang, làm người mẫu. Mới đây, nữ TikToker vừa tổ chức tiệc sinh nhật đón tuổi 22 cực hoành tráng tại một khách sạn 6 sao ở TP.Hồ Chí Minh. Sinh nhật của cô nàng không chỉ gây chú ý bởi không gian ngập hoa và khối quà chất đầy, mà còn đang bùng nổ tranh cãi với 1 món quà - chiếc hộp cam "huyền thoại" của Hermès.

Hà Môi là một nữ TikToker sở hữu hàng triệu lượt theo dõi.

Không biết căn cứ từ đâu, nhưng có nhiều luồng thông tin khẳng định bên trong chiếc hộp cam kia chính là Hermès Himalaya Crocodile Birkin – hay còn gọi là túi Hermès bạch tạng, được mệnh danh là chiếc túi "được khao khát nhất" trong giới chơi đồ hiệu xa xỉ. Ngay lập tức, mạng xã hội lại nổ ra luồng ý kiến trái chiều, mà đa phần là kiểu hoài nghi về độ "real" của chiếc túi: "Thật hay fake? Nhìn hộp thôi cũng đủ đoán ra rồi, chưa cần nhìn cái túi bên trong".

Dù thời điểm có tin đồn được tung ra, chưa ai được nhìn thấy tận mắt chiếc túi bên trong. Nhưng lạ ở chỗ, netizen chẳng cần chờ hình ảnh xác thực cũng đã khẳng định gần như chắc chắn rằng chiếc túi Hà Môi được tặng, nếu thật sự là Hermès Himalaya Crocodile Birkin, thì không thể là hàng auth.

Thông tin Hà Môi được tặng túi Hermès bạch tạng trong tiệc sinh nhật tuổi 22 của mình.

Bên cạnh chiếc túi Hermès, Hà Môi còn nhận được loạt quà tặng hàng hiệu từ bạn bè và người thân.

Netizen đồng loạt phản ứng khi mới chỉ nhìn chiếc hộp màu cam của Hermès.

Lý do thì rất rõ ràng, bởi lẽ Hermès Himalaya Crocodile Birkin vốn không phải chiếc túi có tiền là mua được. Trước hết, đẳng cấp của Hermès chưa bao giờ chỉ nằm ở mức giá, mà ở cách thương hiệu lựa chọn khách hàng. Muốn sở hữu một chiếc Birkin hay Kelly, tiền thôi là chưa đủ. Người mua phải xây dựng cả một profile mua sắm đồ sộ, với lịch sử mua từ đồ thời trang, đồ da, khăn lụa cho đến nội thất Hermès. Chỉ khi trở thành khách VIP được hãng ghi nhận, chứng minh tiềm năng chi tiêu bền vững, bạn mới có cơ hội được "ngỏ lời" mua hàng.

Chưa dừng lại ở đó, Hermès còn khắt khe đến mức những chiếc túi hiếm hoi thường chỉ được trao tay cho những ai thật sự xứng đáng. Sự ưu ái nhờ mối quan hệ lâu dài với nhân viên bán hàng hay hình ảnh cá nhân của bạn cũng có thể yếu tố quyết định xem bạn có được trao cơ hội mua túi hay không. Chính vì vậy, giới sành hàng hiệu vẫn thường nói: "Hermès không bán túi, họ chọn người để bán".

Với Hermès, đẳng cấp được thể hiện từ chiếc hộp cam đặc trưng đến từng chi tiết nhỏ nhất trên túi.

Ngay cả những mẫu Birkin hay Kelly phiên bản thường, vốn không thuộc diện giới hạn, khách hàng cũng phải chờ đợi rất lâu mới có cơ hội sở hữu. Huống hồ là Hermès Himalaya Crocodile Birkin – chiếc túi được coi là đỉnh cao trong mọi dòng Hermès.

Hermès Himalaya Crocodile Birkin có giá giao động từ 7 - 10 tỷ đồng.

Theo giới thiệu của hãng, Hermès Himalaya Crocodile Birkin là dòng túi cực hiếm, không phải ai cũng có thể sở hữu, bởi trong khoảng 2 triệu con cá sấu, chỉ có khoảng 50 con cá sấu bạch tạng và hãng chỉ sản xuất ra 1-2 chiếc mỗi năm.

Mặc dù Hermès không công khai mức giá cụ thể, nhưng theo Sotheby's, hiện tại, giá bán lẻ cho một chiếc túi Birkin Himalaya 25cm dao động từ 45.000 đến 65.000 USD (khoảng 1,1 tỷ đến 1,7 tỷ đồng). Song, vì độ khó mua, giá trị thực tế của những chiếc túi này trên thị trường thứ cấp đã được đẩy cao lên rất nhiều.

Nếu được sang nhượng, giá của Birkin Himalaya có thể lên đến hàng trăm nghìn USD, đặc biệt là với những mẫu có phần cứng được đính kim cương. Năm 2020, một chiếc Birkin Himalaya đã được bán đấu giá tại Christie's với giá khoảng 382.295 USD (khoảng 9,4 tỷ đồng). Năm 2021, túi Himalaya Birkin cỡ 25 là kích thước được săn đón nhiều nhất và được bán với giá hơn 300.000 USD tại Sotheby's, tương đương hơn 7,3 tỷ đồng. Năm 2022, một phiên bản đính kim cương thậm chí còn đạt mức giá 450.000 USD (khoảng hơn 11 tỉ đồng) trong một cuộc đấu giá riêng tại Sotheby's.

Những người sở hữu túi Hermès "bạch tạng" trên thế giới đều thuộc top một siêu giàu và nổi tiếng như Victoria Beckham, chị em Kardashian-Jenner, Cardi B…



Chấm dứt mọi đồn đoán trên, Hà Môi mới đây vừa unbox hộp quà "thị phi" này. Bất ngờ thay, bên trong không phải Hermès Himalaya Birkin dù là auth hay fake, mà là một chiếc Hermès Herbag PM. Đây là dòng túi canvas pha da, được ví như "người em gái" của Kelly nhờ kiểu dáng khá tương đồng nhưng mang tinh thần trẻ trung, năng động hơn.

Khác với sự khắt khe và hiếm hoi của Birkin hay Kelly, Herbag được sản xuất đều đặn hơn, dễ mua hơn và mức giá cũng "mềm" hơn rất nhiều. Trên thị trường quốc tế, giá của Herbag PM dao động khoảng 2.500 – 3.000 USD (tương đương 67-80 triệu đồng), tuỳ chất liệu và phiên bản, nên được coi là dòng Hermès "dễ tiếp cận" nhất với giới trẻ yêu thích thương hiệu này.