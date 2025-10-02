Sau tiệc sinh nhật "sương sương" 2 tỷ, Hà Môi bị chê thiếu tế nhị khi khui lì xì ngay trên video

Người đẹp Hà Môi vừa đón tuổi 22 bằng một bữa tiệc sinh nhật xa hoa tại khách sạn đắt đỏ nhất nhì TPHCM. Khi được hỏi về chi phí tổ chức, Hà Môi thẳng thắn tiết lộ con số lên tới 2 tỷ đồng, khiến nhiều khách mời không khỏi bất ngờ trước độ chịu chi của cô. Sau buổi tiệc, hot tiktoker tiếp tục đăng tải clip khui quà sinh nhật, trong đó có nhiều món đồ hiệu đắt đỏ.

Đáng chú ý, cô nàng còn thoải mái mở cả một phong bao lì xì trị giá 1 triệu đồng. Một cư dân mạng tinh ý nhận xét Hà Môi cảm ơn tất cả mọi người, trừ chủ nhân chiếc lì xì này.

Tuy nhiên, hành động công khai giá trị quà tặng của Hà Môi đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Không ít ý kiến cho rằng việc khoe mẽ quà sinh nhật xa xỉ là điều khá nhạy cảm, đặc biệt trong bối cảnh miền Bắc và miền Trung đang chịu nhiều thiệt hại nặng nề sau bão số 10. Điều này khiến một bộ phận khán giả nhận định Hà Môi đã có phần kém tinh tế.

Trước đó, Hà Môi tổ chức một bữa tiệc sinh nhật được tổ chức trong không gian sang trọng, ngập tràn hoa tươi phủ kín lối đi. Bàn tiệc được chuẩn bị chỉn chu với thực đơn phong phú. Khi được một người bạn hỏi về chi phí, Hà Môi không ngần ngại tiết lộ con số 2 tỷ đồng, khiến nhiều người tham dự choáng váng.

Trên mạng xã hội, không ít ý kiến bày tỏ sự bất ngờ, thậm chí cho rằng "ngay cả sao hạng A cũng khó có một bữa tiệc xa hoa đến vậy". Trước những bàn tán, Hà Môi cho biết cô mong muốn bữa tiệc được tổ chức chỉn chu, tươm tất để thể hiện sự trân trọng với gia đình, bạn bè và các đối tác.

"Dạ bữa tiệc hôm nay là bữa tiệc private (riêng tư) dành cho những người yêu thương và em trân trọng. Bữa tiệc này có trang trọng chút xíu để em gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, đối tác của em", Hà Môi chia sẻ thêm.

Bên cạnh đó, hot Tiktoker còn bị chê keo kiệt khi tổ chức sinh nhật, nhận toàn quà hàng hiệu nhưng chỉ tặng cho khách mời 1 chai nước suốt làm quà cảm ơn.

TikToker Hà Môi, tên thật là Võ Nữ Ngân Hà, sinh năm 2003 tại Đắk Lắk, hiện sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Trước khi nổi tiếng trên nền tảng TikTok, Ngân Hà từng theo học ngành Khoa học xã hội và Quan hệ công chúng tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Cô cũng từng là một mẫu ảnh quen mặt, được nhiều thương hiệu thời trang chú ý nhờ ngoại hình nổi bật.

Sở hữu gương mặt ưa nhìn, chiều cao 1m70, cân nặng 50kg cùng số đo 84-60-95, Hà Môi nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Người đẹp cũng thẳng thắn chia sẻ việc từng can thiệp thẩm mỹ như nâng mũi, tiêm filler… để nhan sắc ngày càng hoàn thiện và cuốn hút hơn.

Ở tuổi 22, Hà Môi thường xuyên khoe những bức ảnh diện đồ hiệu đắt đỏ, tận hưởng cuộc sống sang chảnh. Được biết, vào năm 21 tuổi, Hà Môi đã tậu xế sang cho riêng mình. Đồng thời, cô nàng cũng khai trương hair salon mới. Cô nhận được nhiều lời khen ngợi với tài năng và nhan sắc ngày càng thăng hạng.