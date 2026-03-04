Sự việc xảy ra khi Lauren Canaday bất ngờ lên cơn đau tim dữ dội tại nhà. Chồng cô lập tức tiến hành hồi sức tim phổi và gọi cấp cứu. Dù đội ngũ y tế nỗ lực liên tục, tim của cô đã ngừng đập trong 24 phút, gần nửa giờ, trước khi được khôi phục tuần hoàn.

Các bác sĩ xác định cô rơi vào trạng thái chết lâm sàng, tức là tim ngừng hoạt động, ngừng thở và không còn tuần hoàn máu hiệu quả, nhưng não chưa tổn thương vĩnh viễn. Trong một khoảng thời gian giới hạn, bệnh nhân vẫn có cơ hội được hồi sinh nếu cấp cứu kịp thời.

Sau khi tỉnh lại, Lauren cho biết cô không nhìn thấy ánh sáng chói lòa, không đi qua đường hầm, cũng không có trải nghiệm “thoát xác” như nhiều người từng mô tả.

Lauren Canaday

Điều duy nhất cô nhớ là một cảm giác bình yên sâu sắc và ấm áp.

“Tôi chỉ nhớ một sự bình yên tràn ngập. Nó rất sâu, rất ấm và còn theo tôi nhiều tuần sau khi tỉnh lại”, cô chia sẻ. Mỗi khi đối mặt với khó khăn trong cuộc sống, cô vẫn có thể nhớ lại cảm giác đó.

Sau biến cố, cô nói mình không còn sợ cái chết. Dù không nhớ rõ những gì xảy ra trong thời gian bất tỉnh, cô không cảm thấy lo lắng hay hoảng sợ.

Lauren cho rằng cuộc sống của cô như được chia thành hai chương rõ rệt. Thời điểm tim ngừng đập là dấu chấm hết của “cuộc đời thứ nhất”, còn khi mở mắt trở lại là khởi đầu của “cuộc đời thứ hai”.

“Tôi không còn cảm thấy mình là con người trước đây nữa”, cô nói.

Hiện tại, cô sống cùng một máy khử rung tim cấy dưới da ngực, thiết bị có chức năng theo dõi và điều chỉnh nhịp tim khi cần thiết. Cô xem đó là lời nhắc nhở thường trực về ngày mình suýt rời khỏi thế giới này.

Dù được cứu sống, quá trình hồi phục ban đầu đầy thử thách. Lauren không nhớ gì về tuần trước khi bị ngừng tim và hầu như không có ký ức về quãng thời gian nằm viện.

Cô gặp khó khăn trong việc nói và viết trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết cô không bị tổn thương não vĩnh viễn, chức năng thần kinh dần hồi phục về mức bình thường.

Giải thích khoa học về trải nghiệm cận tử

Theo các tài liệu tâm lý học, trải nghiệm cận tử, còn gọi là Near Death Experience, thường được ghi nhận ở những người từng ngừng tim và được hồi sức thành công. Nhiều người báo cáo thấy ánh sáng, cảm giác rời khỏi cơ thể hoặc gặp những hình ảnh mang màu sắc tâm linh.

Tuy nhiên, giới khoa học cho rằng những hiện tượng này có thể liên quan đến thay đổi hoạt động của não khi thiếu oxy hoặc rối loạn ở thùy thái dương, gây cảm giác như thoát xác. Sự suy giảm lưu lượng máu lên não cũng có thể tạo ra hiện tượng “nhìn đường hầm”.

Đến nay, cơ chế thần kinh chính xác của trải nghiệm cận tử vẫn chưa có kết luận thống nhất và tiếp tục là chủ đề nghiên cứu.

Với Lauren, dù không thể biết chính xác điều gì đã xảy ra trong 24 phút tim ngừng đập, cô tin rằng biến cố ấy đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn về sự sống và cái chết.

Từ ranh giới mong manh giữa sinh và tử, cô chọn sống chậm lại, trân trọng từng ngày như một cơ hội thứ hai mà không phải ai cũng có được.

Nguồn và ảnh: The Mirror