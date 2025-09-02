Không chỉ là một đêm Hà Nội không ngủ!

Tối nay còn là thời điểm lưu giữ hàng loạt khoảnh khắc đặc biệt khi hàng nghìn người cắm trại, chờ trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Giữa hàng trăm người cắm trại qua đêm ở Tràng Tiền - con phố sầm uất giữa lòng quận Hoàn Kiếm, chúng tôi ghi nhận được một khung cảnh đặc biệt.

Cô Lâm Hồng (thường gọi là Hồng Hạnh, SN 1971) cùng một cô gái tên Hoa (SN 1998, quê Bắc Ninh) đã tổ chức sinh nhật, được hàng trăm người cùng hát chúc mừng. Một sinh nhật nhớ đời theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Clip: 2 người cách nhau 27 tuổi, cùng sinh ngày 2/9, tổ chức sinh nhật trên phố Tràng Tiền, Hà Nội

"Đúng 2/9 là sinh nhật của mình nhưng ngồi ở đây đông vui quá nên mình đã mua bánh kem đến đây, tổ chức sinh nhật luôn. Mình vui lắm, tự hào nữa và cũng muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người ở đây vì đã hát, chúc mừng sinh nhật mình. Có thể là sĩ đến hết đời luôn", Hoa chia sẻ.

Cô bạn cho biết di chuyển từ Bắc Ninh lên Hà Nội vào sáng nay, đã có mặt ở phố Tràng Tiền từ 10h sáng ngày 1/9, đang rất háo hức chờ đến ngày mai được xem trực tiếp diễu binh, diễu hành mừng Đại lễ 2/9.

Hình ảnh đáng yêu nhất lúc này.

Cô bạn cũng đưa bánh kem của mình cho cô Hồng để thổi nên chung. Từ những con người xa lạ, giờ ai cũng gần gũi, yêu thương như một gia đình.

Cô Lâm Hồng cho biết cũng đã có mặt từ 9h sáng ngày 1/9 và bây giờ vẫn đang trong cảm xúc hân hoan, hạnh phúc.

"Càng đặc biệt hơn khi khi được tất cả mọi người đang có mặt trên tuyến phố, các bạn quân nhân cũng đàn hát chúc mừng sinh nhật cô. Cô rất vui, hạnh phúc, muốn cảm ơn tất cả mọi người. Đây có lẽ là sinh nhật đặc biệt nhất với cô", cô Hồng chia sẻ thêm.

Cô Lâm Hồng cho biết đang rất vui, phấn khởi.

Các chiến sĩ đang giao lưu ca nhạc tại tuyến phố này cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật hai cô cháu cách nhau 27 tuổi cùng sinh vào ngày Quốc khánh Xung quanh vẫn là tiếng hò reo, chúc mừng.

Đây chắc chắn sẽ là kỷ niệm không bao giờ quên với cả những người được tổ chức sinh nhật lẫn người chứng kiến.