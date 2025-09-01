Cùng với sự trưởng thành của U23 Việt Nam sau Thường Châu năm nào, cầu thủ Lương Xuân Trường cũng có lối đi riêng. Ngoài việc chính thức gia nhập CLB Trường Tươi Bình Phước hồi tháng 7/2025, Xuân Trường vẫn đang tiếp tục khởi nghiệp với Trung tâm phục hồi chấn thương thể thao quốc tế (IRC).

Trên các tài khoản MXH, chàng cầu thủ cũng thường xuyên đăng clip, chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp. Mới đây, một đoạn clip Xuân Trường kể lại sự việc xảy ra từ năm 2023 ở IRC bỗng viral trở lại, thu hút nhiều bình luận, chia sẻ.

Chia sẻ của Xuân Trường về chuyện khởi nghiệp (Nguồn: @luongxuantruong_xt6)

Trong clip này, Xuân Trường cho biết thời điểm đó trung tâm muốn mở rộng thị trường vào TP.HCM nên anh chàng đã mời một người anh quen biết về làm quản lý trung tâm ở Hà Nội. Theo lời Xuân Trường, vì là người quen nên mọi chuyện diễn ra khá nhanh chóng với CV du học ở Anh, có làm ở những công ty lớn, khách sạn lớn,...

Chàng cầu thủ kể thời gian đầu, người anh này làm việc khá ổn như đưa ra chiến lược kinh doanh, tuyển thêm nhân sự, cải tổ lại bộ máy và thay đổi quy trình vận hành,... Sau 2 tháng, Xuân Trường thấy người này có những vấn đề như không thực thi kế hoạch, gây mất đoàn kết nội bộ, liên tục hỏi vay tiền vay tiền để xử lý việc gia đình.

“Mình nghĩ rằng anh này thấy dự án ở TP.HCM lớn hơn, hấp dẫn hơn và có thể sẽ hợp tác với Shark Liên nên ý định muốn trở thành giám đốc IRC Sài Gòn. Nhưng chắc chắn việc này không thể xảy ra vì mình chưa hề có lòng tin vào người này. Càng về sau, khi mọi thứ vỡ lở ra thì anh này càng lộ rõ thái độ không muốn làm việc, chầy bửa để nhận bồi thường. Và mình cũng tin anh này thấy mình còn non trong việc quản trị nên muốn gài bẫy mình” - trích từ chia sẻ của Xuân Trường.

Sau đó Xuân Trường kiểm tra lại CV thì thấy người này không làm việc được cho bên nào được quá 1 năm. Khi Trường và giám đốc không ở công ty thì người này còn yêu cầu admin gửi giấy phép hoạt động và chụp lại để chuẩn bị cho kiện tụng, sợ bị sa thải mà không có đền bù hợp đồng.

“Nhưng thôi mình chấp nhận mất thêm vài chục triệu để loại bỏ con sâu ra khỏi tổ chức càng sớm càng tốt. Và qua đó cho mình 1 bài học nhớ đời, dù là bạn bè, anh em quen nhau từ trước nhưng họ vẫn dã tâm làm thế với mình thì trên thương trường sẽ có nhiều thứ đáng sợ hơn nữa” - Xuân Trường kể về quá trình bồi thường hợp đồng và bài học.

Cùng với chia sẻ này, cầu thủ chú thích thêm: “Hôm nay mình muốn kể lại câu chuyện đã diễn ra cách đây 2 năm. Đây có lẽ là sự việc khiến mình bị tổn thương nhất từ trước đến giờ khi bắt tay vào khởi nghiệp. Nhưng dù sao thì mình cũng học được thêm nhiều điều, vấp ngã đã khiến mình trưởng thành hơn. Hy vọng mọi người sẽ không gặp phải chuyện tương tự”.

Phía dưới đoạn clip, Xuân Trường cũng tương tác nhiều với mọi người, thả tim các bình luận động viên. Khi có người quen nói rằng “những người chưa tốt mình gặp sớm để có thời gian cho những người tốt hơn” thì chàng cầu thủ phản hồi: “Dạ vâng anh ơi, với em thì đó cũng là một người thầy của mình anh ạ”.

Xuân Trường tương tác với mọi người phía dưới clip

Được biết chia sẻ này của Xuân Trường đã xuất hiện từ ngày 2/2/2025 nhưng bây giờ mới viral trở lại trên MXH. Cùng với đó, “Xuân Trường” và các từ khóa liên quan cũng lọt top tìm kiếm phổ biến.

Hiện tại Xuân Trường cho có bất kỳ phản hồi nào về sự việc này.

Về phía doanh nghiệp của Xuân Trường, IRC thuộc Công ty Cổ phần IRC. Theo thông tin từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp này thành lập vào ngày 14/8/2020, tính đến hiện tại là vừa tròn 5 năm. Người đại diện theo pháp luật là cá nhân Ngô Mai Nhuệ Giang - vợ Xuân Trường.

Cũng theo thông tin từ đây, IRC có ngành nghề kinh doanh chính là Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu, chi tiết: Chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp xương, thuật châm cứu; Chữa bệnh bằng phương pháp vật lý trị liệu; Hoạt động khám chữa bệnh của các thầy thuốc.

Trên website của doanh nghiệp, các dịch vụ chính gồm có: Thăm khám y khoa, Lượng giá vật lý trị liệu, Phục hồi chức năng, Hồi phục sau thi đấu & tập luyện.

Vốn điều lệ ban đầu của IRC 5 tỷ đồng với 3 cổ đông, Lương Xuân Trường là cổ đông lớn nhất, nắm giữ 65% cổ phần. Sau 2 năm hoạt động, công ty đã tăng vốn điều lệ lên 7 tỷ đồng chỉ sau hai năm hoạt động.

Năm 2022, Xuân Trường lên gọi vốn trên một chương trình truyền hình nổi tiếng và được Shark Liên đồng ý cam kết đầu tư 7 tỷ đồng đổi lại 15% cổ phần IRC. Cũng tại chương trình, Shark Liên trao vé vàng 500 triệu đồng cho IRC và đã giải ngân nhưng chưa có cập nhật thêm về khoản đầu tư 7 tỷ đồng.

Xuân Trường và Shark Liên

