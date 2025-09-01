Đó chính là các em nhỏ!

Không chỉ một mà trên mạng xã hội có vô vàn những clip quay được cảnh Thượng úy Lê Hoàng Hiệp khi giao lưu với các bé nhỏ. Các em được gia đình dẫn đến nơi các chiến sĩ tập luyện cho nhiệm vụ A80, đi xem diễu binh, diễu hành.

Khoảnh khắc mà 1.001 kịch bản chạy trong đầu.

Anh chàng đời thường trầm tính, ít nói và rất quy tắc khi thực hiện nhiệm vụ nhưng cứ gặp trẻ con là lại dịu ngay. Lê Hoàng Hiệp hầu như không bao giờ từ chối chụp hình, khéo léo bồng bế, trò chuyện cùng các em,... Các bé cũng rất thích "chú Hiệp", quấn quýt trò chuyện, vui cười dù chỉ gặp lần đầu.

Trong nhiều khoảnh khắc đăng lên MXH, nam thượng úy toát ra vibe người đàn ông ấm áp, gần gũi và dịu dàng. Từ ánh mắt, cử chỉ đến lời nói đều ngập tràn tình yêu thương, quan tâm.

Tại buổi tập luyện ngày 31/8, Lê Hoàng Hiệp đang vội vã di chuyển, nhưng ngay khi thấy em bé chạy đến anh liền dừng lại hỏi han, xoa đầu em bé vô cùng đáng yêu.

Cứ bế các cháu là cười toe toét

Lê Hoàng Hiệp thậm chí còn ngồi xuống cho bằng các fan nhí

Chưa có con nhưng bế các bé rất khéo.

Lê Hoàng Hiệp quan tâm, hỏi han từng bé.

Ngoại lệ phải thế này chứ!

Ai nấy đồng loạt gật gù "Đây mới là ngoại lệ của Lê Hoàng Hiệp".

"Hiếm thấy nụ cười của Lê Hoàng Hiệp thì cứ tìm ngay khối nhi đồng nha. Xem mà thấy ảnh soft xỉu luôn đó", "Kiểu rất tự nhiên luôn đó, xem nhiều clip rồi thấy anh này rất thích trẻ con nha, bồng bế các bé cũng rất khéo", "Chỉ có các bé anh Hiệp mới cười vậy thôi, ngoại lệ với ngoài lề có khác", ... là những bình luận của cư dân mạng.

Đây cũng là một điểm cộng lớn khiến Lê Hoàng Hiệp càng được yêu mến. Có thể nói là chưa bao giờ giảm sức hút từ nhiệm vụ A50 cho đến nhiệm Vụ A80.

Ảnh: Như Hoàn.

Lê Hoàng Hiệp nổi tiếng từ Lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (nhiệm vụ A50) với khoảnh khắc bước xuống xe khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Vài tháng trở lại đây, Lê Hoàng Hiệp đang cùng đồng đội tham gia tập luyện, chuẩn bị cho nhiệm vụ A80 - Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Thượng uý Lê Hoàng Hiệp sinh năm 1996, hiện công tác tại Sư đoàn 9 - Quân đoàn 4. Sau clip bước xuống xe cùng đồng đội, anh trở thành một trong những gương mặt được quan tâm nhất trên mạng xã hội thời điểm diễn ra Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Ở ngoài đời, Lê Hoàng Hiệp rất kín tiếng, hiếm khi chia sẻ ảnh cá nhân trên các nền tảng MXH.