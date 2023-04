Single mom được chàng trai người Bỉ gốc Việt cầu hôn sau 6 tháng yêu và màn trao nhẫn "cười ra nước mắt"

Chị Nguyễn Ngọc Tiểu Ni (32 tuổi, đến từ Đà Lạt) là mẹ đơn thân của cô con gái Nguyễn Ngọc Hạ Nhiên (5 tuổi, tên thường gọi là Mins).

Tiểu Ni chia sẻ, chị vừa được cầu hôn. Bên cạnh rất nhiều lời chúc phúc của người thân, bạn bè, cũng có nhiều người không ngại đặt câu hỏi hóm hỉnh: "Ở đâu ra mà Ni có được anh người yêu chất lượng thế?".

"Mình mới nói "ảnh từ trong bụng mẹ ảnh chui ra chứ còn ở đâu nữa chứ". Nói vui thế thôi, hôm nay mình sẽ ngồi ngay ngắn chỉnh tề nghiêm túc trả lời thắc mắc câu hỏi của các bạn…" – Chị Tiểu Ni chia sẻ.

Chị Tiểu Ni và con gái

Chị Tiểu Ni hiện đang là một nhiếp ảnh gia trong lĩnh vực ẩm thực. Còn anh William Đỗ, người Bỉ gốc Việt đang công tác trong lĩnh vực tâm lý, chuyên tư vấn giúp hàn gắn, chữa lành. William sinh ra và lớn lên tại Bỉ, trở về Việt Nam sinh sống cách đây 7 năm.

Chia sẻ về "bí kíp" bản thân áp dụng để tìm người bạn đời như ý, chị Tiểu Ni khẳng định đó là nhờ chị đã biết yêu thương và "đầu tư" vào… chính mình. Câu trả lời tưởng chừng vô lý, không liên quan, nhưng theo chị Tiểu Ni, nó đúng với chị một cách hoàn hảo.

Nhà văn Oscar Wilde có một câu nói rất nổi tiếng: "Yêu chính mình là khởi đầu cho một mối tình lãng mạn kéo dài đến suốt đời". - "To love oneself is the beginning of a lifelong romance".

Bí quyết tìm "bạn đời" chất lượng của Tiểu Ni chính là: Đầu tư vào bản thân

Đây chính là điều mà mẹ đơn thân 9x luôn tâm niệm. Chị Tiểu Ni khẳng định: Đàn ông sẽ yêu và hành xử với bạn theo cách mà bạn làm với chính mình. Do đó, từ trước đến nay, mẹ đơn thân 9x luôn nỗ lực để yêu thương bản thân, làm điều mình thích, sống một cuộc đời rực rỡ.

Không bao giờ chọn cách sống tạm bợ, cẩu thả, tuỳ tiện. Mẹ đơn thân xinh đẹp học cách tự yêu thương và chăm sóc bản thân.

Mỗi ngày, chị Tiểu Ni đều giao tiếp với chính bản thân bằng thứ ngôn ngữ xinh đẹp. Chị tự nấu cho mình và con gái những bữa ăn chất lượng, tươm tất; Chọn gặp và dành thời gian cho người tử tế

Chị nỗ lực làm việc, tự chủ kinh tế để có thể nuôi dạy con trong điều kiện tốt nhất. Chị Ni thỉnh thoảng còn tự mua quà và viết những điều ngọt ngào cho chính bản thân, không cần bất kỳ lý do nào.

Chị Tiểu Ni tâm sự: "Mình luôn quay vào bên trong, xây dựng lại mối quan hệ với bản thân, học cách yêu thương chính mình. Hãy yêu bản thân trước rồi thế giới sẽ bắt đầu yêu bạn.

Khi mình biết yêu thương bản thân, là một cá thể có thể sđộc lập và cảm thấy cuộc sống an yên, đủ đầy thì sẽ không có mong cầu người khác mang đến cho mình cảm giác đó nữa. Nếu có ai đó bước vào cuộc đời mình, họ chỉ góp phần giúp cuộc sống của mình trọn vẹn hơn, hạnh phúc hơn mà thôi.

Giả sử mình là một bông hoa, thì việc của mình sẽ là tự tin bung nở thật rực rỡ, toả hương thật thơm. Rồi sau đó ong bướm tự khắc bị thu hút đến. Ở đời làm gì có chuyện một bông hoa mọc chân rồi chạy khắp nơi tìm kiếm lũ ong rồi năn nỉ bọn chúng hút mật bao giờ.

Hãy bắt đầu bằng việc yêu thương, trân trọng, đầu tư vào chính bản thân mình. Nghe có vẻ không liên quan nhưng là chân lý đấy. Nếu ngay cả bạn còn chưa yêu thương bản thân mình đủ nhiều thì làm sao có thể yêu cầu điều đó từ người khác".

Tự cầu hôn bản thân trước khi nhận lời cầu hôn ngọt ngào

Trước đây, Tiểu Ni từng không thích kết hôn. Nhưng mỗi khi bắt gặp cảnh cầu hôn, chị đều xúc động đến rơi nước mắt.

"Mình cũng muốn được cầu hôn giống thế. Và mình chợt nghĩ, tại sao phải chờ đợi người khác trong khi mình có thể tự làm điều đó. Vậy nên, mình đã lên kế hoạch cầu hôn chính bản thân.

Một cô gái tuyệt vời như thế làm sao mình có thể bỏ lỡ chứ. Mình đã viết thư cầu hôn, tìm kiếm, chọn nhẫn, đặt chế tác". – Chị Ni Nguyễn chia sẻ về kế hoạch tự cầu hôn chính mình.

Tiểu Ni tự mua quà và viết những điều ngọt ngào cho chính bản thân

Quà Valentine bất ngờ mà anh William Đỗ tặng Tiểu Ni

Nội dung bức thư Ni Nguyễn tự cầu hôn một năm trước.

"And I SAY YESSSSS

Ni yêu dấu,

Có lẽ em không nhận ra, nhưng trong mắt kẻ si tình này em là cô gái ngọt ngào, đáng yêu nhất trên đời;

Em xinh đẹp từ bên trong toát ra bên ngoài, em thông minh, chăm chỉ, giỏi giang, lương thiện, tử tế; Trái tim em lúc nào cũng tràn ngập tình yêu và lòng bao dung. Em là cô gái mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn có trong đời.

Mỗi lúc em cười. Mỗi lúc ngắm em nơi góc bếp em yêu; Mỗi lúc ngắm em tưới cây, đọc sách, uống trà, thêu thùa, may vá;

Mỗi lúc ngắm em hạnh phúc bên cạnh Mins bé nhỏ; Mỗi lúc ngắm em lặng im chìm đắm trong nỗi buồn;

Ngay cả cái cách em nhẹ nhàng vượt qua mọi sóng gió trong cuộc đời… ở em đều toát ra vẻ an yên đến lạ, làm anh cứ muốn ngắm nhìn em mãi không thôi, trái tim anh loạn nhịp liên hồi, hoá ngẩn ngơ…"

Và hơn một năm kể từ ngày mẹ đơn thân 9x tự cầu hôn bản thân, chị đã nhận được lời cầu hôn từ người đàn ông mình yêu, chỉ sau 6 tháng hẹn hò.

Tiểu Ni nhận lời cầu hôn lãng mạn chỉ sau 6 tháng hẹn hò

Họ quen nhau thông qua một người bạn vì mục đích công việc. Ngay từ đầu, chàng trai người Bỉ gốc Việt bị thu hút bởi cuộc sống của Tiểu Ni và con gái. Nhưng vì không thành thạo tiếng Việt, khi Tiểu Ni chia sẻ bài viết "Tự cầu hôn bản thân", William đã nhầm tưởng rằng chị chuẩn bị "lên xe hoa".

Họ theo dõi nhau trên Facebook khoảng hơn 1 năm mà không hề nói chuyện. Mãi đến tháng 6/2021, khi Tiểu Ni tham gia một lớp học của William thì họ mới gặp nhau.

"Một thời gian sau thì chính thức quen nhau. Người ta đến với nhau thường vì một hay nhiều lý do. Nhưng thường người ta đến với nhau vì điều gì, thì sẽ chia tay vì cũng vì điều ấy.

Còn bọn mình gặp nhau, quyết định quen nhau chẳng có lý do. Bọn mình cũng chẳng có cảm giác yêu đương cuồng nhiệt, đắm say. Chỉ là như hai mảnh ghép tìm thấy nhau, vừa vặn, đủ đầy và bình yên".

Dù đã từng dở dang và là mẹ của một tiểu công chúa 5 tuổi, nhưng chị Tiểu Ni chưa bao giờ vì điều này mà e dè với việc đi tìm hạnh phúc cho mình.

Trong quãng thời gian từ khi hẹn hò đến lúc "về chung một nhà", cặp đôi luôn tâm niệm rằng, để có một mối quan hệ vui vẻ, nhẹ nhàng, hạnh phúc, họ sẽ luôn nói ra điều mình mong muốn, không kỳ vọng quá nhiều nơi đối phương.

Tiểu Ni nhớ lại: "Mấy tháng trước mình nói với anh Will, em muốn mối quan hệ của bọn mình phát triển theo trình tự: Hẹn hò, anh cầu hôn em, sau đó kết hôn, rồi sinh con. Anh đồng ý ngay.

Lúc chuẩn bị cầu hôn, anh hỏi mình thích mẫu nhẫn nào. Mình gửi hình chiếc nhẫn và thông tin cho anh. Sau này mới biết, anh đã nhờ bạn gọi kiểm tra trên hệ thống xem cửa hàng nào có hàng vì đó là phiên bản giới hạn.

Cả mẹ chồng và dì chồng mình cùng đi tư vấn và chọn phụ. Đặt nhiều tâm ý như vậy rồi nhưng kết quả anh vẫn mua nhầm size. Anh Will cứ đinh ninh size trên chiếc hình mình gửi là size tay của mình.

Còn mình cứ nghĩ anh biết rõ rồi nên không hỏi thêm. Bạn bè cứ thắc mắc anh Will cầu hôn mình như thế nào. Mình chỉ cười đầy ẩn ý "thôi đừng hỏi". Vì sau khi đeo nhẫn vào tay mình, phát hiện không vừa, anh cứ "oh, lộn size hả em" mãi vậy đó.

Phụ nữ thích những điều bất ngờ, nhưng phải là bất ngờ đúng ý. Còn đàn ông thì luôn muốn che chở, làm cho người phụ nữ họ yêu thương được hạnh phúc. Nên tốt nhất mình muốn gì, thích gì thì hãy chia sẻ rõ ràng, càng chi tiết càng tốt mà không có kỳ vọng.

Sau đó quên đi. Tiếp theo, thả lỏng và đón nhận. Anh ấy sẽ làm những điều anh cho là tốt nhất mình, trong khả năng anh ấy có thể".

Ngoài ra, thấu hiểu, chấp nhận và tộn trong tổn thương của mình và của người cũng là cách mà chị Tiểu Ni và bạn đời đối xử với nhau mỗi ngày.

Như nhiều cặp đôi khác, trong thời gian tìm hiểu, chị Ni và người chồng hiện tại từng nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, cãi vã khi cái tôi của cả hai quá cao.

Mặc dù tự nhân cả hai đều có nhiều khiếm khuyết, nhưng họ chấp nhận con người chân thật của nhau, đến với nhau không phải để kiếm tìm một nửa hoàn hảo mà để học cách yêu, chấp nhận một người không hoàn hảo theo cách tuyệt vời nhất.