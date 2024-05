Singapore công bố điều tra vụ máy bay gặp nhiễu động

Reuters dẫn báo cáo điều tra của Bộ Giao thông Singapore cho biết, chuyến bay mang số hiệu SQ321 thuộc hãng Singapore Airlines đã gặp nhiễu động dẫn đến việc thay đổi trọng lực và giảm độ cao 54m đột ngột khiến nhiều hành khách bị hất tung lên trần máy bay rồi rơi mạnh xuống trong vụ tai nạn hôm 21/5.

"Máy bay đã trải qua sự thay đổi nhanh chóng trọng lực. Điều này dẫn đến việc những hành khách không thắt dây an toàn bị hất tung" , Bộ Giao thông Singapore hôm nay dẫn báo cáo điều tra sơ bộ của Cục Điều tra An toàn Giao thông.

Sự cố đã khiến một hành khách Anh 73 tuổi thiệt mạng, nghi do lên cơn đau tim, và hàng chục người bị thương. Chuyến bay SQ321 cũng phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Suvarnabhumi của Bangkok (Thái Lan) sau đó.

Bên trong khoang máy bay của Singapore Airlines sau vụ tai nạn hôm 21/5. (Ảnh: Reuters)

Cũng theo báo cáo trên, chiếc Boeing 777-300ER đang bay ở độ cao hành trình 11.277 m về phía nam Myanmar, gần khu vực đang hình thành bão lúc 15h49 giờ Singapore, khi nhiễu động bắt đầu gây ra thay đổi trọng lực trong 19 giây.

Thời điểm xảy ra sự cố chiếc Boeing 777-300ER của Singapore Airlines chở 211 hành khách và 18 thành viên phi hành đoàn từ London đến Singapore thì gặp nhiễu động nghiêm trọng.

Theo lời các hành khách trên SQ321, bên trong máy bay sau sự cố là cảnh tượng hỗn loạn, nhiều người bị chảy máu và bị thương ở đầu. Các bức ảnh chụp cabin cũng cho thấy khoang máy bay bị hư hại nặng nề, mặt nạ dưỡng khí và tấm ốp trần máy bay rơi vỡ khắp nơi.

Singapore Airlines cho biết hãng hàng không này xác nhận các thông tin trong báo cáo của Bộ Giao thông Singapore và đang hợp tác đầy đủ với ủy ban điều tra vụ tai nạn.

Hãng hàng không Singapore Airlines cho biết thêm, 42 hành khách bị thương trên chuyến bay vẫn đang ở Bangkok, trong đó có 26 hành khách đang được điều trị y tế tại bệnh viện.

Theo các quan chức y tế Thái Lan, trong số những người nhập viện ban đầu có bệnh nhân bị chấn thương tủy sống, một số bị chấn thương não và hộp sọ.

Theo nghiên cứu của NTSB năm 2021, tai nạn hàng không liên quan nhiễu động không khí là loại tai nạn phổ biến nhất. Từ 2009 đến 2018, NTSB phát hiện nhiễu động không khí gây ra hơn 1/3 số vụ tai nạn hàng không được báo cáo và hầu hết dẫn đến thương tích nghiêm trọng, nhưng máy bay không bị hư hại.

Chuyên gia an toàn hàng không vũ trụ Anthony Brickhouse cho biết hành khách cần hạn chế di chuyển trên các chuyến bay và luôn thắt dây an toàn, bất kể đèn thắt dây an toàn có sáng hay không.