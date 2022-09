Điểm danh 4 phim kinh dị được mong chờ nhất tháng 10

CƯỜI (tựa gốc: SMILE)

Được chuyển thể từ bộ phim kinh dị ngắn Laura Hasn’t Slept giành giải thưởng Midnight Short từ Liên hoan phim SXSW của Parker Finn, CƯỜI xoay quanh câu chuyện về Bác sĩ Rose Cotter. Sau khi cô chứng kiến sự việc đau thương nhưng vô cùng kỳ lạ liên quan đến một bệnh nhân, những điều đáng sợ khó giải thích bắt đầu lần lượt xảy ra.

Khi nỗi kinh hoàng bắt đầu xâm chiếm, bao trùm lấy cuộc sống của cô, Rose sẽ phải đối mặt với những rắc rối ở quá khứ để tìm cách tồn tại và thoát khỏi thực tại mới vô cùng kinh hoàng này. Bộ phim chính thức khởi chiếu tại rạp vào 07.10.2022.

Vai chính của bộ phim được thủ vai bởi Sosie Bacon, diễn viên được biết đến với vai diễn Skye Miller trong loạt 13 Reasons Why của Netflix, cô cũng từng tham gia ở nhiều tác phẩm thuộc lĩnh vực kinh dị như MTV's Scream: The TV Series.

THEY CRAWL BENEATH

THEY CRAWL BENEATH là bộ phim mới của đạo diễn người Mỹ Dale Fabrigar (D-Railed, Tape 407). Bộ phim theo chân nhân vật Danny, sau khi trận động đất xảy ra, anh đã bị mắc kẹt lại một mình. Và nỗi cô đơn trở thành cơn ác mộng tồi tệ hơn bao giờ hết, khi một thứ gì đó thực sự kinh hoàng xuất hiện từ các khe nứt trong lòng đất.

Điều này buộc anh phải tham gia vào cuộc chiến tàn khốc để giành lấy mạng sống cũng như giữ được sự tỉnh táo. Bộ phim dự kiến khởi chiếu vào 14.10.2022.

MỒI QUỶ DỮ (tựa gốc: PREY FOR THE DEVIL)

MỒI QUỶ DỮ là tác phẩm mới của đạo diễn Daniel Stamm, người đã thực hiện rất nhiều phim kinh dị cả trên truyền hình cũng như trên màn ảnh rộng, nổi bật là các bộ phim The Last Exorcism, 13 Sins hay Into the Dark, Fear of the Walking Dead. Bộ phim chính thức khởi chiếu vào 28.10.2022.

Lấy chủ đề về thuật trừ tà, Mồi quỷ dữ sẽ mang đến câu chuyện diễn ra tại một cơ sở Công giáo đặc biệt, nơi những vụ án quỷ ám ghê rợn và ám ảnh nhất diễn ra. Trong đó, nhân vật chính là một nữ tu sĩ, cô sẽ phải đối mặt với một thế lực ma quỷ đang giữ mối liên hệ bí ẩn với quá khứ của mình.

HALLOWEEN CHẤM DỨT (tựa gốc: HALLOWEEN ENDS)

Được remake từ thương hiệu phim kinh dị đình đám, HALLOWEEN CHẤM DỨT là hậu truyện của Halloween Kills năm 2021 và là phần phim cuối cùng trong bộ ba Halloween của nhà Blumhouse. Bộ phim được dự kiến khởi chiếu vào tháng 10.2022.

Và Halloween Chấm Dứt diễn ra bốn năm sau sự kiện Halloween Kills khi Laurie đang sống với cháu gái Allyson của mình, cô quyết định giải phóng bản thân khỏi nỗi sợ hãi để đón nhận cuộc sống mới. Nhưng khi một người đàn ông trẻ tuổi, Corey Cunningham bị buộc tội giết một cậu bé mà chính anh ta làm người trông trẻ, Laurie lại phải đối đầu với cái ác mà cô ấy không thể kiểm soát - kẻ giết người hàng loạt Micheal Myers, một lần và mãi mãi.