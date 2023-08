Siêu phẩm của đạo diễn Christopher Nolan, Oppenheimer dự kiến ra mắt khán giả Việt vào giữa tháng 8

Theo thông tin từ nhà phát hành, tác phẩm gây tiếng vang lớn ngay từ khi có những thông tin đầu tiên - Oppenheimer, của đạo diễn Christopher Nolan dự kiến sẽ đến với màn ảnh Việt vào ngày 11/08/2023.

Phim kể về J. Robert Oppenheimer, nhà vật lý lý thuyết, người đứng đầu phòng thí nghiệm Los Alamos, thời kỳ Thế chiến II. Ông đóng vai trò quan trọng trong Dự án Manhattan, tiên phong trong nhiệm vụ phát triển vũ khí hạt nhân và được coi là một trong những "cha đẻ của bom nguyên tử".

Với vô vàn lời khen từ công chúng quốc tế cũng như doanh thu ấn tượng tại quê nhà Bắc Mỹ, phim hứa hẹn sẽ thỏa mãn cơn khát cho những người yêu điện ảnh.



Nhà phát hành CGV cho hay, phim Việt gây tiếng vang rực rỡ tại Liên hoan phim Cannes với giải thưởng Camera d’Or cho đạo diễn Phạm Thiên Ân - Bên trong vỏ kén vàng sẽ ra rạp vào 11/08/2023 trong rất nhiều sự chờ đợi của giới mộ điệu.

Phim kể về Thiện, một người đàn ông phải chở xác chị dâu chết trong một vụ tai nạn xe máy ở Sài Gòn, và đứa con trai 5 tuổi của cô ấy tên Đạo, người sống sót sau vụ tai nạn, về quê.. Trong suốt cuộc hành trình tìm lại anh trai của mình – hay cha của Đạo, Thiện đối diện với quá khứ và suy tư về cuộc đời, về đức tin và lẽ sống.



Cũng trong tháng 8, phim kinh dị được chờ đợi nhất năm đến từ nhà A24 là Talk to me (Gọi hồn quỷ dữ) sẽ mời khán giả vào trò chơi gọi hồn lạnh gáy và ám ảnh nhất từ trước tới nay.

Phim xoay quanh một nhóm bạn phát hiện ra bàn tay ma quái cho phép họ triệu hồi và giao tiếp với các linh hồn bí ẩn. Họ dần bị cuốn vào trò chơi mà không hề hay biết rằng một trong số họ đã đi quá xa và giải phóng thế lực hắc ám kinh hoàng.

Chỉ bằng cách nắm lấy bàn tay và nói câu thần chú đơn giản: Talk to me, nhóm bạn sẽ lần lượt được trải nghiệm cảm giác cơ thể bị chiếm đoạt bởi các vong hồn ngẫu nhiên.



Một số bộ phim khác cũng ra mắt trong tháng 8 gồm có Maybe I do (Chắc anh đồng ý) thuộc thể loại hài - lãng mạn; hay The Curse of Medea (Gia tộc chết chóc); phim siêu anh hùng Blue Beetle, bom tấn Anime cuối cùng của mùa hè năm nay Shin - Cậu bé bút chì: Đại chiến siêu năng lực và bộ phim hành động Việt Kẻ ẩn danh với bộ 3 gương mặt ăn khách của phòng vé là Kiều Minh Tuấn - Mạc Văn Khoa - Quốc Trường. Phim sẽ chính thức ra rạp ngày 25/08/2023.