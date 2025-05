Tưởng đâu thời kỳ hoàng kim của tvN đã đi qua khi cả nửa năm trời liên tiếp nhận về những cú flop cả danh tiếng lẫn lẫn tỷ suất, thì bất ngờ thay, Our Unwritten Seoul (Một Seoul Chưa Biết Đến) lại trở thành “phao cứu sinh” đúng nghĩa cho nhà đài này. Mới chỉ lên sóng vỏn vẹn hai tập, nhưng tác phẩm đã kịp tạo nên cơn chấn động nhẹ với mức rating tăng vọt lên tới 138% - một dấu mốc tăng trưởng đáng nể cho phim Hàn năm nay.

Theo Nielsen Korea, tập đầu tiên của phim ghi nhận tỷ suất người xem toàn quốc ở mức 3,6%, vốn là con số không quá cao nhưng khá ổn áp với phim đài cáp. Nhưng đến tập 2, tỷ suất đã tăng mạnh lên 5%, chứng minh hiệu ứng lan tỏa của phim là cực kỳ mạnh mẽ, nhờ kịch bản cảm xúc và đặc biệt là diễn xuất đỉnh cao của bộ đôi Park Bo Young và Park Jin Young.

Park Bo Young trở lại màn ảnh nhỏ lần này với vai diễn kép đầy thách thức - hai chị em song sinh Yoo Mi Ji và Yoo Mi Rae. Dù có ngoại hình giống nhau như đúc, nhưng hai nhân vật lại đối lập hoàn toàn về tính cách và hoàn cảnh sống: một người là cựu vận động viên điền kinh sống ở quê, người còn lại là nữ nhân viên văn phòng ưu tú đang bế tắc ở Seoul. Sự nhập vai mượt mà, không hề gượng gạo của Park Bo Young khi thể hiện hai tính cách đối lập, một bên tưng tửng, hoạt bát, một bên trầm ổn, cầu toàn khiến khán giả không ngừng trầm trồ.

Trong khi đó, Park Jin Young (GOT7) vào vai Lee Ho Soo - người bạn học cũ của hai chị em, đồng thời là người duy nhất đang đặt nghi vấn về danh tính thật của Mi Ji sau màn hoán đổi thân phận giữa cô và Mi Jae. Diễn xuất của Jin Young ngày càng chín muồi, đặc biệt là ánh mắt đầy nghi ngờ nhưng vẫn tràn ngập tình cảm dành cho người đối diện, đã khiến khán giả đổ rạp ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Phản ứng hóa học của cặp đôi chính cũng là điểm cộng cực lớn, vừa nhẹ nhàng, vừa có sự thấu cảm – rất hợp với tinh thần chữa lành mà phim đang theo đuổi.



Our Unwritten Seoul có nội dung phim xoay quanh quyết định hoán đổi thân phận giữa hai chị em khi Mi Ji - sau khi tận mắt chứng kiến Mi Jae đứng bên bờ vực suy sụp vì công việc. Từ đó, hàng loạt tình huống dở khóc dở cười bắt đầu xảy ra, khi cả hai lần đầu được sống trong thế giới mà mình chưa từng hiểu thấu. Điều đặc biệt ở phim là cách nó khai thác sự cô đơn trong thế giới hiện đại, nơi mỗi con người dù sống giữa thành phố hàng triệu dân vẫn có thể cảm thấy trống rỗng. Tập 2 đã đặc biệt gây xúc động khi Mi Ji trong thân phận chị gái đã quên mất mình đang diễn, chỉ vì một cuộc gọi từ chủ toà nhà cô từng ao ước được thuê. Hành động trẻ con, vui mừng không giấu được của cô ngay lập tức bị Lee Ho Soo nhận ra, để rồi lạnh lùng hỏi: "Cậu là Yoo Mi Ji, đúng không?"

Sau nửa năm chìm trong bóng tối rating với loạt phim không đạt kỳ vọng như Hỏi Các Vì Sao, The Potato Lab, thành công trước mắt của Our Unwritten Seoul như một sự vực dậy mạnh mẽ cho tvN. Mức rating 5% ngay tập 2 không chỉ là con số, nó là tín hiệu cho thấy khán giả đang thực sự mong chờ một bộ phim nhẹ nhàng, tử tế, có kịch bản chạm vào trái tim - đúng màu của tvN nhất. Nếu giữ được phong độ hiện tại, Our Unwritten Seoul hoàn toàn có thể trở thành siêu phẩm chữa lành của năm nay.

Nguồn ảnh: tvN