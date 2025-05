1. Shin Se Kyung – Gia Đình Là Số 1 Phần 2 (High Kick 2)

Dù không mang tính phản diện, Shin Se Kyung (Shin Se Kyung) trong Gia Đình Là Số 1 phần 2 vẫn bị xem là nữ chính “không ai ưa nổi”. Trong một sitcom hài hước, năng động và có tiết tấu nhanh, nhân vật của Shin Se Kyung lại được xây dựng quá trầm lắng, nhạt nhòa và thiếu điểm nhấn. Diễn xuất cứng, biểu cảm nghèo nàn khiến người xem khó cảm được nhân vật. Đặc biệt, cô còn bị “lép vế” hoàn toàn trước các bạn diễn như Hwang Jung Eum hay Yoon Shi Yoon. Vai diễn này từng khiến sự nghiệp của Shin Se Kyung chững lại vì sự đón nhận tiêu cực. Ngoài ra, Shin Se Kyung còn vướng tin đồn can thiệp vào kịch bản kết phim Gia Đình Là Số 1, dù không có bằng chứng xác thực. Tin đồn này khiến cô bị ghét suốt thời gian dài, thậm chí bị coi là "nữ diễn viên bị ghét nhất Hàn Quốc" suốt 15 năm qua.

2. Jo Yi Seo – Tầng Lớp Itaewon (Itaewon Class)

Khác với hình ảnh nữ chính dịu dàng quen thuộc, Jo Yi Seo (Kim Da Mi) của Tầng Lớp Itaewon là một cô gái thông minh sắc sảo nhưng cũng đầy tranh cãi. Với chỉ số IQ 162 và tính cách mạnh mẽ, Yi Seo ban đầu tạo được thiện cảm nhờ sự dám nghĩ dám làm. Tuy nhiên, càng về sau, khán giả càng nhận ra mặt tối trong con người cô: ích kỷ, thiếu cảm xúc và thường xuyên làm tổn thương người khác. Sự kiêu ngạo, tính chiếm hữu và thái độ khinh thường những ai không cùng quan điểm khiến cô trở nên khó gần và gây phản cảm. Dù được nam chính lựa chọn cuối cùng, Yi Seo vẫn không chiếm được cảm tình của số đông người xem.

3. Da Hae – Dã Vương (Queen of Ambition)

Da Hae (Soo Ae) trong Dã Vương là điển hình cho mẫu nhân vật nữ chính phản anh hùng. Tuy nhiên, thay vì đi lên bằng năng lực, cô chọn cách đánh đổi đạo đức để đạt được mục tiêu. Da Hae kết hôn vì tiền, phản bội người yêu và âm thầm đạp đổ mọi rào cản bằng những âm mưu lạnh lùng. Dù được thể hiện bởi nữ diễn viên xuất sắc Soo Ae, nhân vật này vẫn khiến khán giả ghê sợ hơn là thương cảm. Cái giá mà cô phải trả ở cuối phim được xem là sự trừng phạt hợp lý cho một hành trình vươn lên bằng mọi thủ đoạn.

4. Eun Kang –Tham Vọng Rực Đỏ (Red Balloon)

Eun Kang (Seo Ji Hye) là nhân vật trung tâm của Tham Vọng Đỏ Rực nhưng lại bị khán giả chỉ trích dữ dội vì lối sống ích kỷ và bất chấp. Ban đầu được xây dựng như một phụ nữ lương thiện, nhưng sau những thất bại và khát vọng vươn lên, cô dần lún sâu vào các hành vi sai trái. Eun Kang không ngần ngại chen chân vào hôn nhân của người khác, phản bội bạn thân và biện minh mọi lỗi lầm bằng hai chữ "tình yêu". Hành trình của cô từ đáng thương thành đáng trách khiến người xem cảm thấy hụt hẫng. Thay vì tạo sự đồng cảm, nhân vật này lại khiến khán giả phản cảm và trở thành tâm điểm phẫn nộ trong nhiều diễn đàn phim ảnh.

5. Bae Gyuri – Hoạt Động Ngoại Khóa (Extracurricular)

Trong Hoạt Động Ngoại Khóa, Bae Gyuri l (Park Joo Hyun) là một học sinh trung học đến từ gia đình giàu có nhưng lại cảm thấy bế tắc và ngột ngạt trong sự kiểm soát của cha mẹ. Cô chọn cách phá vỡ mọi giới hạn bằng cách hợp tác với nam chính để điều hành một đường dây mại dâm học đường. Dù thông minh và quyết đoán, Gyuri lại thể hiện bản chất lạnh lùng, sẵn sàng thao túng và lợi dụng người khác, kể cả người cô có tình cảm. Những quyết định bốc đồng và bất chấp hậu quả khiến cô trở nên nguy hiểm. Thay vì đồng cảm, khán giả lo ngại sự suy đồi trong tư duy của một học sinh được gọi là "nữ chính".

6. Jung Jae I – Thứ Bậc (Hierarchy)

Jung Jae I (Roh Jeong Eui) trong Thứ Bậc là hình mẫu nữ chính khiến người xem ngán ngẩm vì sự lạnh lùng và tàn nhẫn. Dưới vẻ ngoài trí thức và bình tĩnh, Jae I thực chất là người luôn tính toán mọi bước đi để đạt được vị trí xã hội mà cô khao khát. Cô không ngần ngại lợi dụng người yêu cũ, chà đạp người khác và sẵn sàng hy sinh tình thân để vươn lên. Khán giả đặc biệt khó chịu khi cô luôn biện minh rằng mình làm tất cả vì tình yêu, trong khi hành động lại hoàn toàn ngược lại.

7. Hye In – Chị Đại Học Đường (Bitch Rich)

Một nữ chính học đường có cá tính mạnh là điểm thu hút, nhưng Hye In (Lee Eun Saem) trong Chị Đại Học Đường lại đi quá giới hạn. Là một nữ sinh ngổ ngáo, sẵn sàng ra tay với bất kỳ ai đụng đến người mình yêu, Hye In thể hiện sự bốc đồng và thiếu kiểm soát. Thay vì xây dựng hình ảnh nữ cường tích cực, biên kịch lại để Hye In trượt dài trong những hành động ghen tuông, thao túng và bạo lực học đường. Nhiều người xem cảm thấy mệt mỏi trước cách cô tự biến mình thành trung tâm của mọi rắc rối. Dù phong thái tự tin, Hye In vẫn là một trong những nữ chính bị ghét nhất màn ảnh.

8. Na Hye Won – Người Thừa Kế Bất Khả Thi (Impossible Heir)

Na Hye Won (Hong Su Zu) là kiểu nữ chính khiến khán giả “ngứa mắt” vì mãi không chịu buông bỏ. Là mối tình đầu của nam chính, cô có đủ điều kiện để chiếm trọn cảm tình: thông minh, duyên dáng và có lịch sử gắn bó. Nhưng thay vì để lại dấu ấn đẹp, Hye Won lại chọn cách kiểm soát, ghen tuông và phá hoại tình cảm mới của người yêu cũ. Cô luôn xuất hiện đúng lúc để gây rối, thao túng cảm xúc và khiến câu chuyện tình yêu chính đi vào ngõ cụt. Dù không phải phản diện rõ ràng, cô vẫn là một trong những “nữ chính chen ngang” bị ghét bậc nhất màn ảnh.

9. Oh Ha Ni –Thơ Ngây ( Playful Kiss)

Từng được yêu thích nhờ tính cách đáng yêu, Oh Ha Ni (Jung So Min) của Thơ Ngây ngày nay lại bị chê bai bởi sự ngây thơ quá đà. Là cô gái mộng mơ và lạc quan, Ha Ni dành cả thanh xuân để chạy theo Baek Seung Jo. Dù bị từ chối, cô vẫn kiên trì bám đuổi và hy sinh mọi thứ vì tình yêu. Nhưng thay vì được cảm thông, khán giả hiện đại lại cảm thấy khó chịu trước hình mẫu nữ chính yếu đuối, lệ thuộc và không biết tự trọng. Nhân vật này không còn phù hợp với tiêu chuẩn về nữ quyền ngày nay.

10. Yu Nabi – Dẫu Biết (Nevertheless)

Yu Nabi (Han So Hee) trong Dẫu Biết là một nhân vật khiến khán giả vô cùng "ức chế" vì sự thiếu quyết đoán và mối quan hệ độc hại mà cô theo đuổi. Là sinh viên khoa mỹ thuật xinh đẹp và thông minh, Nabi lại dễ dàng sa vào lưới tình với nam chính Park Jae Eon – một người nổi tiếng đào hoa và không muốn ràng buộc. Mặc dù biết rõ bản chất của anh ta, cô vẫn không đủ mạnh mẽ để rời bỏ mối quan hệ chỉ đem lại tổn thương. Nhiều lần Nabi khiến người xem thất vọng khi liên tục "quay xe" và đắm chìm trong thứ tình cảm mơ hồ. Chính sự mâu thuẫn trong hành động và cảm xúc khiến cô trở thành nữ chính bị chỉ trích dữ dội, đặc biệt là từ khán giả nữ vốn mong đợi một hình mẫu độc lập và trưởng thành hơn.