Siêu mẫu nhí Phong Thiên giành Quán quân So You Think You Can Model 2022

Ngày 31/12/2022 vừa qua, tập 13 đồng thời cũng là Chung kết So You Think You Can Model 2022 đã chính thức phát sóng trên kênh VTV9, Đài Truyền hình Việt Nam.

Ngôi vị Quán quân mùa đầu tiên chương trình đã gọi tên thí sinh Nguyễn Đức Phong Thiên – cậu bé 9 tuổi đa tài đa nghệ đến từ tỉnh Bắc Ninh. Danh hiệu Á quân 1 thuộc về thí sinh Đồng Vân Anh, Á quân 2 thuộc về thí sinh Vy Hoàng Bảo Vy.

So You Think You Can Model là cuộc thi tìm kiếm những mầm non tương lai có năng khiếu trong lĩnh vực người mẫu - thời trang. Cuộc thi hướng tới các bé trong độ tuổi từ 5 đến 13. Chương trình có ban giám khảo là những người nổi tiếng, nhà thiết kế đình đám như: NTK Ruby Phạm, NTK Hoàng Minh Hà, ca sĩ Kyo York, ca sĩ Ngọc Khuê.

Trong suốt hành trình kéo dài 4 tháng gồm 13 tập được phát sóng, Phong Thiên đã thể hiện tài năng, sự chuyên nghiệp, tự tin, dạn dĩ trước ống kính và xuất sắc vượt qua nhiều yêu cầu khắt khe của cuộc thi ở nhiều lĩnh vực như người mẫu, MC, diễn xuất, dancer…

Thể hiện nổi bật của Phong Thiên không chỉ chinh phục hoàn toàn ban giám khảo mà còn cả những khán giả theo dõi chương trình. Không khó để nhận ra được Phong Thiên không chỉ sở hữu tài năng thiên bẩm mà còn có sự rèn luyện chăm chỉ không ngừng nghỉ, bồi dưỡng các kỹ năng để trở thành một người mẫu chuyên nghiệp.

Trong tập chung kết, Phong Thiên gửi lời cảm ơn ban tổ chức, ban giám khảo cùng các vị huấn luyện viên, gia đình, khán giả đã đồng hành cùng cậu bé trong hành trình 4 tháng của cuộc thi.

Đây không phải là kết quả bất ngờ với những người đã theo dõi làng mẫu nhí Việt và biết đến Phong Thiên. Phong Thiên là gương mặt đầy tiềm năng của làng nghệ thuật Việt với những thành tích nổi bật không chỉ riêng sàn catwalk mà còn xuất hiện trong các MV ca nhạc, lấn sân ca hát, điện ảnh và làm MC nhiều chương trình dành cho thiếu nhi.

Được biết, sau khi giành ngôi vị Quán quân So You Think You Can Model 2022, Phong Thiên không chỉ nhận được phần thưởng có giá trị mà đây còn là hành trang vững chắc, tạo đà tiến bước sâu hơn trên con đường nghệ thuật của mình.