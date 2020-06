Siêu mẫu 89 tuổi gây sốt vì thân hình săn chắc khiến gái trẻ phải "khóc thét": Bí quyết trẻ mãi không già của bà đơn giản và rẻ tiền đến không ngờ

Khi nhắc đến một trong những người mẫu đặc biệt nhất thế giới, không thể nào quên nói về bà Carmen Dell’Orefice (SN 1931). Bà mang trong mình dòng máu của cả Hungary và Ý và một trong những người mẫu cao tuổi nhất thế giới.

Bà Carmen Dell’Orefice ngày còn trẻ.

Ở tuổi 89, nhan sắc "thách thức thời gian" cùng thân hình săn chắc của bà Carmen khiến nhiều cô gái trẻ phải "khóc thét" vì khó theo kịp.

Bà Carmen Dell’Orefice và thần thái đỉnh cao trong nghệ thuật.

Không ít lần người hâm mộ thắc mắc về chế độ dinh dưỡng cũng như phương pháp tập luyện của bà. Khác với nhiều suy đoán, bà tiết lộ bí quyết của mình rất đơn giản:



"Tôi sống một mình và thích thú tự làm hầu hết việc nhà. Tôi thích sống đơn giản và thỉnh thoảng mới mời một nhóm bạn đến ăn uống".



Bà thích dưỡng ẩm da và thường có thói quen uống một cốc nước chanh vào buổi sáng. Ngoài ra, bà cũng ăn thêm sữa chua, không bao giờ uống bia rượu và hút thuốc lá.

Khi biết được một trong những bí quyết dưỡng nhan và gìn giữ sức khỏe tuyệt vời của bà là uống nước chanh mỗi sáng, nhiều người tỏ ra ngạc nhiên và hoài nghi. Tuy nhiên, chanh từ lâu đã được giới khoa học khẳng định là có tác dụng giảm cân và chống lão hóa hiệu quả. Chẳng nói đâu xa, chính người đẹp Hàn Quốc Song Hye Kyo cũng từng phải nhờ đến chanh để giảm cân và giữ dáng.



Song Hye Kyo từng gây sốt khi bật mí bí quyết dùng chanh để giảm cân.

Vì sao uống nước chanh buổi sáng lại giúp giảm cân, chống lão hóa?

Uống nước chanh vào buổi sáng là một cách tốt để giữ cho bụng của bạn luôn có cảm giác no đủ, ngăn chặn cảm giác thèm ăn không mong muốn. Lý do là nước chanh có hàm lượng calo thấp và thúc đẩy cảm giác no, đó là một cách hiệu quả để giảm lượng calo của bạn trong khi ăn uống.

Không những vậy, nước chanh còn góp phần tăng cường trao đổi chất trong cơ thể, loại bỏ độc tố và hỗ trợ giảm cân nhanh hơn.

Ngoài ra, vitamin C trong nước chanh có thể tổng hợp axit amin thành collagen giúp bảo vệ da, ngăn ngừa tình trạng xuất hiện sớm các nếp nhăn.

Nên uống bao nhiêu nước chanh trong ngày để giảm cân?

Để có thể vận dụng nước chanh vào chế độ ăn giúp giữ vững cân nặng như siêu mẫu Carmen Dell’Orefice, bạn nên nhớ 3 nguyên tắc về số lượng, thời gian và nhiệt độ.

Một người cân nặng dưới 68kg nên dùng một nửa nước cốt chanh từ 236-354ml nước lạnh. Và một người nặng hơn 68kg có thể uống cùng một lượng nước chanh 2 lần trong một ngày. Uống nước chanh trong suốt buổi sáng sẽ rất tốt để giảm cân.



* Cách pha nước chanh lạnh giúp giảm cân hiệu quả như sau:

- Thành phần: 1 quả chanh tươi, 1 cốc nước.

- Cách làm: Xắt chanh và vắt nước trong ly. Đổ đầy nước vào ly chanh vắt, có thể thêm các loại thảo mộc tươi như bạc hà tươi, húng quế hoặc hoa oải hương. Làm lạnh trong vài giờ cho đến khi nguyên liệu ngấm vào nước, bạn lấy ra và thưởng thức đồ uống thơm ngon tự làm này.

Uống nước chanh vào buổi sáng cũng cần ghi nhớ những nguyên tắc của chuyên gia

ThS.BS Dzoãn Thị Tường Vy (viện phó viện Dinh dưỡng lâm sàng) khuyến cáo uống nước chanh buổi sáng sẽ đem lại nhiều tác dụng cho vóc dáng và sức khỏe nhưng chị em phải nắm rõ cách uống.

Uống nước chanh ngay sau khi thức dậy, bụng chưa có gì lót dạ không hề tốt, thậm chí còn làm hại dạ dày vì chanh chứa nhiều axit, nhất là axit citric, có thể làm tăng lượng axit có trong dạ dày, bào mòn tế bào niêm mạc ngoài cùng dạ dày.



Đối với những người có tiền sử đau dạ dày, khi đã có sẵn các vết viêm loét thì chanh sẽ làm vết loét lan rộng và sâu hơn, từ đó nhanh chóng mắc bệnh đau dạ dày mạn tính. Vết loét ngày càng sâu rộng còn khiến bạn tăng nguy cơ bị ung thư dạ dày.

ThS.BS Dzoãn Thị Tường Vy khuyên cách uống nước chanh đúng nhất vào buổi sáng như sau:

- Trước khi uống nước chanh vào buổi sáng, bạn nhất định phải "lót dạ" bằng một chút đồ ăn để tránh gây hại dạ dày.

- Khi uống nước chanh, bạn cần lưu ý pha loãng, không nên uống nước chanh đặc có thể làm hại dạ dày, gây nên một số bệnh nguy hiểm như sỏi thận.

- Mỗi sáng chỉ cần nửa quả chanh cỡ vừa pha với 500ml là đủ giúp bạn tăng cường sức khỏe.

- Một số đối tượng mắc bệnh liên quan đến dạ dày, đường tiêu hóa nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi quyết định uống nước chanh mỗi sáng.