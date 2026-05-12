Siêu dự án Harry Potter bản truyền hình chốt ngày lên sóng, khuấy đảo cộng đồng fan Việt dịp cuối năm

Mùa hè này, thị trường giải trí trực tuyến tại Việt Nam chuẩn bị đón nhận một bước ngoặt lớn. Warner Bros. Discovery đã chính thức xác nhận sẽ đưa nền tảng phát trực tuyến khổng lồ HBO Max cập bến thị trường Việt Nam vào ngày 16/6/2026 tới. Sự xuất hiện của "ông lớn" này cũng đồng nghĩa với việc ứng dụng HBO Go hiện tại sẽ chính thức dừng hoạt động từ ngày 15/6/2026.

Đối với cộng đồng mê phim ảnh trong nước, đây là một tin vui lớn khi bài toán tìm kiếm nguồn phim chất lượng cao, có bản quyền chuẩn quốc tế cuối cùng đã có lời giải đáp thỏa đáng.

Điểm khiến hội mọt phim phấn khích nhất chính là đặc quyền tiếp cận kho bom tấn Hollywood sở hữu lượng fan khổng lồ toàn cầu ngay tại thời điểm ra mắt. Khán giả Việt sẽ được chiêu đãi bằng những cái tên "nặng đô" nhất. Hai siêu phẩm đoạt giải Oscar® danh giá là Sinners và One Battle After Another sẽ có mặt ngay từ ngày đầu tiên.

Toàn bộ thế giới kỳ vĩ của Harry Potter và hành trình huyền thoại The Lord of the Rings (Chúa tể những chiếc nhẫn) đều được gói gọn trên nền tảng. Đi kèm với đó là những series làm nên định nghĩa về phim truyền hình chất lượng cao như Game of Thrones, The Last of Us, hay loạt phim y khoa thời gian thực nghẹt thở The Pitt và phần tiền truyện được chờ đợi A Knight of the Seven Kingdoms.

Không để người xem có thời gian "nghỉ ngơi", lộ trình phát hành của các dự án lớn từ nay đến cuối năm đã được vạch sẵn vô cùng dày đặc. Chỉ đúng 6 ngày sau khi nền tảng ra mắt, vào ngày 22/6, cuộc chiến vương quyền khốc liệt của gia tộc Targaryen trong House of the Dragon (Gia tộc Rồng) Mùa 3 sẽ chính thức tái xuất. Đây chắc chắn là tâm điểm truyền thông của cả mùa hè.

Đến tháng 8, những tín đồ của DC Studios sẽ được thỏa lòng với Lanterns – loạt phim dài tập hứa hẹn mang đến làn gió mới cho dòng phim siêu anh hùng.

Khép lại năm 2026 sẽ là màn ra mắt mang tính lịch sử của series truyền hình Harry Potter hoàn toàn mới với mùa đầu tiên mang tên Harry Potter and the Philosopher’s Stone (Harry Potter và Hòn đá Phù thủy). Dự án tái khởi động thế giới phù thủy này đang là tâm điểm chú ý của hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới.

Không chỉ dừng lại ở thế mạnh phim Âu Mỹ, nền tảng này rõ ràng đang muốn lấy lòng khán giả châu Á khi đầu tư mạnh tay vào bản quyền các bộ phim truyền hình Hàn Quốc hot.

Hàng loạt tựa phim sở hữu dàn sao đình đám sẽ được phát sóng độc quyền thời gian tới Yumi’s Cells Mùa 3, Dear X, Filing for Love , The Legend of Kitchen Soldier...