Nổi tiếng từ khi còn là một diễn viên nhí, Ngọc Trai vẫn luôn là cái tên nhận được sự yêu mến đặc biệt của khán giả Việt. Sau một thời gian dài tập trung cho vai trò "bố bỉm sữa" và công việc dẫn chương trình, màn tái xuất của anh với Trùm Sò vào dịp lễ 30/4 năm nay đang trở thành tâm điểm chú ý.

Trong dự án điện ảnh Trùm Sò của đạo diễn Đức Thịnh, Ngọc Trai vào vai Ốc Đần với tính cách ngô nghê, chân chất nhưng lại là "mắt xích" tạo nên nhiều tình huống dở khóc dở cười cho bộ phim. Điểm nhấn thú vị nhất trong lần trở lại này chính là sự kết hợp giữa anh và Tam Triều Dâng (vai Cua Dữ). Cặp đôi "Ốc - Cua" đã có những màn tung hứng cực kỳ ăn ý, đặc biệt là phân cảnh múa Ấn Độ để đánh lạc hướng lính quan đã gây sốt trên các diễn đàn phim ảnh ngay khi phim vừa công chiếu. Ngọc Trai từng chia sẻ rằng để tạo được sự gắn kết cho nhân vật, anh và Tam Triều Dâng thường xuyên đùa giỡn, giữ tâm lý nhân vật ngay cả khi máy quay đã tắt, đến mức đôi khi bị đạo diễn nhắc nhở vì quá nhốn nháo trên set.

Ngọc Trai gây hài trong Trùm Sò

Nhắc đến Ngọc Trai, khán giả không thể nào quên hình ảnh Quý ròm lém lỉnh, thông minh trong series truyền hình Kính Vạn Hoa. Đây là vai diễn đưa tên tuổi anh vụt sáng thành sao lúc bấy giờ, nhưng cũng chính là "cái bóng" khổng lồ mà nam diễn viên phải chật vật vượt qua suốt nhiều năm sau đó. Sau thành công rực rỡ của thời niên thiếu, sự nghiệp điện ảnh của Ngọc Trai từng có giai đoạn chững lại. Anh từng thừa nhận bản thân rơi vào trạng thái lạc lõng, hoài nghi về năng lực khi nỗ lực tìm kiếm một hào quang mới nhưng chưa thể vượt qua được sự kỳ vọng quá lớn từ công chúng.

Ngọc Trai nổi tiếng nhờ vai Quý ròm của Kính Vạn Hoa

Anh từng tái xuất trong Kính Vạn Hoa bản điện ảnh nhưng không thành công

Thay vì bỏ cuộc, sao nam sinh năm 1989 chọn cách "khép lại quá khứ để sống với thực tại". Anh thử sức ở nhiều lĩnh vực khác như làm VJ, lồng tiếng phim hoạt hình và đặc biệt thành công trong vai trò MC của các chương trình gia đình. Chỉ trong vài năm trở lại đây, anh mới mạnh dạn trở lại với diễn xuất.

Năm 2026, Ngọc Trai đã bước sang tuổi 37. Tuy nhiên, sự xuất hiện của anh trong các sự kiện quảng bá phim gần đây đã khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng. Nam diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, năng động, không khác biệt quá nhiều so với thời đóng Kính Vạn Hoa cách đây hơn 20 năm. Hiện tại, bên cạnh việc chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, anh còn được biết đến là một "ông bố quốc dân" khi dành phần lớn thời gian chăm sóc tổ ấm nhỏ và thường xuyên chia sẻ những quan điểm nuôi dạy con hiện đại, gần gũi.

Trùm Sò đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Thành Vũ