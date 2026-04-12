Sau hơn hai thập kỷ ghi dấu ấn như một tượng đài điện ảnh, Harry Potter chuẩn bị trở lại với diện mạo hoàn toàn mới khi HBO quyết định chuyển thể lại thành series truyền hình dài tập. Lần “tái khởi động” này không chỉ đơn thuần là làm mới hình ảnh, mà còn đặt tham vọng bám sát nguyên tác của J. K. Rowling hơn bao giờ hết, mở rộng thế giới phù thủy với nhiều chi tiết và tuyến nhân vật từng bị giản lược trên màn ảnh rộng. Ngay từ những thông tin đầu tiên, dự án đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng Potterhead toàn cầu, khi mọi ánh mắt đều đổ dồn vào từng bước đi của ê-kíp sản xuất, đặc biệt là danh sách diễn viên sẽ kế thừa những vai diễn mang tính biểu tượng.

Trong khi các diễn viên nhí đã lộ diện, Lox Pratt bất ngờ phủ sóng MXH không chỉ nhờ ngoại hình nổi bật của mình mà còn nhờ được dân tình đem ra so sánh với phiên bản gốc của Draco Malfoy - Tom Felton. Tom từng khắc sâu trong ký ức khán giả với hình ảnh một Draco điển trai, tóc bạch kim chải ép hoàn hảo và ánh nhìn kiêu ngạo đúng chuẩn cậu ấm "thuần huyết”. Cái ác ở phiên bản này thể hiện rõ sự thượng đẳng của giai cấp quý tộc, thứ khiến nhân vật vừa đáng ghét, vừa có sức hút rất riêng.

Phiên bản mới do Lox lại mang đến một diện mạo cá tính, hiện đại hơn nhưng lại không thể được khí chất của Tom. Phiên bản mới được nhận xét trông giống một “rich kid” nổi loạn: bốc đồng, ngông nghênh và có phần "trẻ trâu", không toát lên được cái chất giàu mà không cần khoa trương ở Tom. Thân hình của Lox qua một hình ảnh chụp cam thường cũng to cao vượt trội so với các bạn, khiến anh chàng như "trùm sò" ở trường.

mv5bmzu4mdizmgytzjzhmy00mtc0ltgxytitoda3mza4zwjhmtewxkeyxkfqcgc_v1_fmjpg_ux1000_-130005.jpg

Chính sự tương phản này khiến cuộc so sánh trở nên thú vị. Một bên là Draco mang tính biểu tượng, thậm chí được cho là vượt xa cả mô tả trong nguyên tác của J. K. Rowling về khí chất quý tộc; bên còn lại là phiên bản đang mở ra hướng tiếp cận trẻ trung hơn, nhưng cũng vì thế mà chưa thực sự thuyết phục những khán giả đã quá quen với hình tượng cũ. Tuy nhiên, vẫn không ít người hâm mộ cho rằng vẫn chưa thể nói trước được điều gì dựa trên ngoại hình của nhân vật, đồng thời vẫn đặt hy vọng vào màn thể hiện của Lox trong thời gian tới.

Một số bình luận của netizen:

- Sao cái nhóc mới này trông như học sinh cá biệt vậy.

- So về độ đẹp trai thì cả 2 cùng đẹp. Bản điện ảnh thì cái visual chuẩn hơn nhé, còn bản truyền hình thì giống kiểu lấc cấc.

- Bản mới trông giống côn đồ kiểu gì ý...

- Draco mới đóng cực đỉnh ấy, xem Chúa Ruồi phải wow với diễn xuất của em luôn.

- Bản cũ nhìn nó hèn hèn nó sang sang mà nó kiểu công tử được chiều từ bé cơ, bản mới chưa toát ra được cái đó.

- Phản diện bản cũ tỏa ra cái ác tự nhiên sang chảnh thượng đẳng, bản mới kiểu ngông nghênh trẻ trâu.

Cũng như dàn cast nhí của Harry Potter bản mới, Lox Pratt hiện vẫn là một ẩn số của làng giải trí khi thông tin về anh còn khá hạn chế, thậm chí năm sinh còn chưa công bố. Được biết, nam diễn viên trẻ người Anh này chưa có nhiều kinh nghiệm trước đó, và gần như là gương mặt mới hoàn toàn trước khi được HBO lựa chọn cho vai Draco Malfoy.

Việc đảm nhận một nhân vật mang tính biểu tượng như Draco được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Lox, đồng thời đặt anh vào áp lực không nhỏ khi phải kế thừa hình tượng từng gắn liền với Tom Felton suốt nhiều năm. Dù vậy, chính điều này lại mở ra cơ hội để Lox định hình một Draco hoàn toàn mới, trẻ trung hơn, nhiều thứ để khai thác hơn và phù hợp với hướng khai thác sâu tâm lý nhân vật mà bản reboot đang hướng tới.

Series Harry Potter phiên bản truyền hình do HBO sản xuất được xác nhận sẽ chuyển thể lại toàn bộ 7 phần truyện, mỗi cuốn tương ứng với một mùa phim. Điều này mở ra cơ hội khai thác sâu hơn các tuyến nhân vật, đặc biệt là Voldemort, chúa tể độc ác có quá khứ phức tạp bậc nhất vũ trụ phù thuỷ của J.K. Rowling.