Bão Ragasa mang theo mưa lớn kỷ lục đã gây ngập lụt nghiêm trọng, cuốn trôi cầu và khiến hơn 260 người mắc kẹt tại một thị trấn ven sông.

Theo Cơ quan cứu hỏa Hoa Liên, sự việc xảy ra lúc 15h ngày 23/9 (giờ địa phương) khi nước từ thượng nguồn suối Mataian bất ngờ dâng cao. Nhiều khu vực trong thị trấn chìm trong nước, có nơi mực nước lên tới tầng 2 của nhà dân. "Khoảng 263 người đã kịp di chuyển lên khu vực cao hơn, hiện chưa gặp nguy hiểm trực tiếp nhưng vô cùng lo lắng", ông Lee Lung-sheng - Phó cục trưởng Cứu hỏa Hoa Liên - cho biết. Ông xác nhận vẫn còn 2 người mất tích, công tác tìm kiếm đang khẩn trương triển khai.

Cơ quan Cứu hỏa Đài Loan đã công bố hình ảnh đường phố ngập trong bùn nước, xe hơi bị chìm một nửa, nhiều cây xanh bật gốc. Tổng cộng hơn 7.600 người trên toàn đảo đã được sơ tán, trong đó riêng Hoa Liên có hơn 5.000 người. Một số hộ dân đã tìm nơi trú ẩn tạm tại các trung tâm cứu trợ, trong khi hàng nghìn người khác phải ở nhờ người thân hoặc di chuyển lên vùng cao.

Tại miền Nam và miền Đông, bão Ragasa cũng gây thương tích cho ít nhất 6 người, cùng hàng loạt thiệt hại về hạ tầng. Khoảng 11.000 hộ gia đình bị mất điện, trong đó hơn 1.300 hộ vẫn chưa được khôi phục tính đến chiều cùng ngày. Một số tuyến đường huyết mạch như Quốc lộ 9 bị phong tỏa do nguy cơ sạt lở.

Đáng chú ý, tại huyện Đài Đông, cư dân ghi nhận gió mạnh cuốn bay mái tôn và biển báo, sóng lớn đánh tràn vào bờ, mang theo lượng lớn gỗ trôi dạt, gây ách tắc giao thông. Ở đảo Lưu Cầu, gỗ vụn phủ kín đoạn đường ven biển, cản trở xe cộ lưu thông.

Trước diễn biến phức tạp, Cục Khí tượng Đài Loan cảnh báo nguy cơ sạt lở đất và lũ quét tại các huyện Yilan, Hoa Liên, Đài Đông và Bình Đông. Giới chức đồng thời thông báo ngừng hoạt động 12 tuyến phà, với tổng cộng 110 chuyến, nối giữa Đài Loan (Trung Quốc) và các đảo xa.

Chính quyền kêu gọi người dân tuân thủ lệnh sơ tán, hạn chế di chuyển, đồng thời cảnh giác cao độ trước nguy cơ thiên tai tiếp tục trong những ngày tới khi mưa lớn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Đài Loan (Trung Quốc) vốn thường xuyên hứng chịu bão nhiệt đới từ tháng 7 đến tháng 10, song siêu bão Ragasa được đánh giá có sức tàn phá đặc biệt lớn. Tháng 7 vừa qua, bão Danas đổ bộ khu vực này đã khiến 2 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.