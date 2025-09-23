Siêu bão Ragasa đang tiến sát Hong Kong (Trung Quốc), khiến người dân lo lắng đổ xô đi mua sắm dự trữ. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy nhiều siêu thị đã hết sạch rau củ, thịt, mì ăn liền và nước đóng chai, trong khi một loại thực phẩm lại bị "ghẻ lạnh".

Cảnh tượng siêu thị "cháy hàng" trước thềm bão Ragasa

Siêu bão Ragasa đang tiến gần Hong Kong, Đài Thiên văn Hong Kong dự báo mực nước ven biển có thể tương đương với cơn bão Hato năm 2017 và Mangkhut năm 2018. Đài Thiên văn cũng cho biết sẽ phát đi tín hiệu cảnh báo số 1 vào lúc 12 giờ 20 phút chiều ngày 22/9. Mặc dù bão vẫn chưa đổ bộ, nhưng rất đông người dân đã đến siêu thị và chợ mua sắm nhu yếu phẩm để chuẩn bị ứng phó.

Cư dân mạng liên tục chia sẻ hình ảnh trên các nền tảng mạng xã hội, ghi lại tình trạng hàng hóa tại các siêu thị. Một số quầy hàng rau, thịt, mì cốc, bánh mì gần như trống trơn. Nhiều người mô tả cảnh tượng này là "cực kỳ khó tin", nhưng cũng có người nhấn mạnh "không thể chủ quan" và nhắc nhở mọi người đừng quên mua một thứ thiết yếu.

Hình ảnh trong một số siêu thị ở Hong Kong ngày 23/9

Nhiều người Hong Kong đã chia sẻ trên mạng xã hội về tình hình “săn lùng” hàng hóa của người dân. Nhìn chung, hầu hết các quầy thịt, rau, trái cây, bánh mì, mì ăn liền và nước đóng chai đều đã hết sạch. Thậm chí, rau củ đắt tiền cũng bị tranh mua. Khu vực thu ngân cũng xếp hàng dài. Nhiều người than thở: "Cảnh tượng này thật khó tin, giống như trong phim thảm họa vậy", "Khả năng phòng chống bão của người Hong Kong thật không thể xem thường", "Đây chính là cái gọi là kinh tế bão tố", "Rau hữu cơ 27 đô (hơn 90 ngàn đồng) một túi mà cũng có rất nhiều người mua".

Tuy nhiên, một cư dân mạng phát hiện ra rằng trong khi nhiều quầy rau củ trong một siêu thị đã trống trơn thì quầy dưa chuột lại gần như "không ai ngó ngàng". Người này hài hước bình luận: "Người Hong Kong ghét ăn dưa chuột đến vậy sao?".

Một số người thắc mắc: "Liệu mình quá bình tĩnh hay người Hong Kong quá lo lắng? Đến nước cũng bị mua hết sạch". Những người khác giải thích rằng bão có thể gây mất nước: "Thực ra, việc mất nước, mất điện là hoàn toàn có thể xảy ra, mua nước dự trữ cũng hợp lý", "Tôi nhớ trong vài năm gần đây, có một cơn bão đã làm vỡ đường ống nước ở khu vực tôi sống, khiến chúng tôi không có nước sạch để dùng", "Có thể họ lo lắng nhà ở vùng nông thôn sẽ bị mất nước, mất điện", "Nước là thứ quan trọng nhất để duy trì sự sống, mua nhiều một chút cũng không thừa".

Đến nước uống cũng cháy hàng

Đài Thiên văn Hong Kong đã đưa ra dự báo và các biện pháp ứng phó với siêu bão Ragasa. Họ đã thông báo phát tín hiệu cảnh báo số 1 vào lúc 12h20 chiều 22/9 và chuyển sang tín hiệu số 3 trong khoảng thời gian từ 8 giờ tối đến 10 giờ tối. MTR (công ty đường sắt Hong Kong) cũng đã triển khai các biện pháp chuẩn bị và ứng phó. Nếu tín hiệu cảnh báo số 9 hoặc cao hơn được phát ra, các tuyến đường sắt trên cao và đường sắt nhẹ sẽ tạm dừng hoạt động.

Nguồn: Topick