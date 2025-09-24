Theo thông tin từ hiện trường, trong lúc đứng xem sóng, người mẹ cùng con trai 5 tuổi bất ngờ bị sóng lớn cuốn rơi xuống biển. Người cha lập tức nhảy xuống để cứu vợ con. Rất may, cả ba đã được một thuyền đi ngang kịp thời phát hiện và đưa lên thuyền.

Khi được đưa vào bờ, người cha (40 tuổi) vẫn trong trạng thái tỉnh táo, còn người mẹ (38 tuổi) cùng cậu con trai 5 tuổi trong tình trạng hôn mê. Sau khi sơ cứu, xe cấp cứu đã nhanh chóng đưa cả ba đến bệnh viện. Đến tối cùng ngày, hai mẹ con đã có dấu hiệu hồi phục nhịp thở và mạch, tạm thời thoát nguy hiểm. Tại hiện trường còn có cô con gái 9 tuổi chứng kiến toàn bộ sự việc.

Trước đó, theo ghi nhận của phóng viên Southern Metropolis Daily, do ảnh hưởng của bão Ragasa, vùng biển đối diện khu dân cư Heng Fa Chuen liên tục xuất hiện những đợt sóng cao từ 2-3 mét ập vào bờ, thu hút nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem và chụp ảnh.

Cũng trong ngày 23/9 lúc 14h20, Đài Thiên văn Hồng Kông đã phát đi tín hiệu bão cấp 8 - mức cảnh báo gió mạnh hoặc bão tố đối với cơn bão Ragasa. Theo cơ quan này, vùng biển gần Hồng Kông đang chịu gió giật dữ dội, tốc độ gió trung bình duy trì từ 63-117 km/giờ, có lúc giật trên 180 km/giờ và tình trạng gió mạnh có thể kéo dài.

Nhà chức trách kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài, tránh tụ tập gần khu vực ven biển để đảm bảo an toàn.

Nguồn: Southern Metropolis Daily