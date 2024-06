Sĩ tử tranh thủ ôn bài trước cổng điểm thi tuyển sinh lớp 10

Sáng 5/6, hơn 44.000 thí sinh trên toàn tỉnh Nghệ An đã bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025. Được biết, toàn tỉnh Nghệ An có 72 điểm thi. Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh cao nhất từ trước đến nay và nhiều hơn 7.000 thí sinh so với mùa thi năm trước.