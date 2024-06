Sĩ tử "đội mưa" vượt hơn 50km đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám cầu may mắn trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Trần Đại An (học sinh THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Nội) là thí sinh tự do năm nay. Nam sinh có mặt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám từ 8h để cầu may mắn. Dù có một chút lo lắng, nhưng Đại An đã rất sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới