Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024: Công thức tính điểm thi tốt nghiệp

Công thức tính điểm thi tốt nghiệp THPT 2024

Theo quy chế thi, điểm xét tốt nghiệp THPT 2024 không chỉ phụ thuộc vào kết quả thi tốt nghiệp THPT mà còn căn cứ trên kết quả học tập của lớp 12.

Cụ thể: Điểm xét tốt nghiệp THPT = {(Tổng điểm 4 bài thi tốt nghiệp THPT + Tổng điểm khuyến khích)/4 x 7 + Điểm trung bình cả năm lớp 12 x 3}/10 + Điểm ưu tiên.

Đối học sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT:

Điểm xét tốt nghiệp THPT = {(Tổng điểm 3 bài thi tốt nghiệp THPT/3 + Tổng điểm khuyến khích/4) x 7 + Điểm trung bình cả năm lớp 12 x 3}/10 + Điểm ưu tiên.

Điểm khuyến khích là điểm thưởng dành cho các giải thưởng học sinh giỏi các môn văn hóa, các kỳ thi văn nghệ, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật cấp tỉnh trở lên theo quy định của Bộ GD&ĐT. Điểm khuyến khích tối thiểu là 1 và tối đa là 2.

Đối với học sinh giáo dục thường xuyên, điểm khuyến khích tối thiểu là 1 và tối đa là 4 dành cho thí sinh có giấy chứng nhận nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp, chứng chỉ ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Điểm ưu tiên là điểm áp dụng với các đối tượng chính sách như thương bệnh binh, anh hùng lực lượng vũ trang, người dân tộc thiểu số, người ở địa bàn kinh tế đặc biệt khó khăn, xã hải đảo, biên giới, người nhiễm chất độc hóa học.

Trong trường hợp thí sinh đủ điều kiện dự thi nhưng không có điểm trung bình cả năm lớp 12 theo quy định thì chỉ dùng điểm thi của các bài thi tốt nghiệp THPT để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp.

Cũng theo quy định của Bộ GD&ĐT, có 3 nhóm được miễn thi tốt nghiệp THPT gồm: Học sinh được triệu tập tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực các môn văn hóa; học sinh trong đội tuyển tham gia các cuộc thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực về khoa học kỹ thuật, văn hóa - văn nghệ; người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng.

Lịch thi tốt nghiệp THPT 2024

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28, 29/6/2024. Trong đó:

- Ngày 26/6/2024: làm thủ tục dự thi;

- Ngày 27, 28/6/2024: tổ chức coi thi;

- Ngày 29/6/2024: dự phòng.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 có 1.071.393 thí sinh đăng ký dự thi, tăng trên 45.000 thí sinh so với kỳ thi năm 2023 (94% đăng ký trực tuyến). Trong đó có gần 47.000 thí sinh tự do, chiếm 4,38%. Tổng số điểm thi trên toàn quốc là 2.323 (tăng 51 điểm thi so với năm 2023) với tổng 45.149 phòng thi.