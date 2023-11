Showbiz Việt có hội bạn thân cực chất: Toàn các nàng hậu chân dài, gây sốt nhất là người đẹp kết hôn ở tuổi 20

Người ta nói rằng trong showbiz khó tìm được bạn thân. Bởi ở trong showbiz sự cạnh tranh luôn diễn ra mỗi ngày khiến người ta thường xem nhau là đối thủ, khó tìm được tình bạn chân thành.

Thế nhưng, trong số đó vẫn có người may mắn tìm được những người bạn thân thiết, luôn bên cạnh hỗ trợ nhau cùng tiến lên. Trong số đó có thể gọi tên hội bạn thân đắt giá của làng nhan sắc Việt.



Nếu là fan hâm mộ của làng nhan sắc, chắc chắn ai cũng sẽ biết đến hội bạn thân gồm những nàng hậu vô cùng xinh đẹp và quyền lực. Thậm chí, nhiều người còn nói đùa rằng nhóm bạn này như "chị em ruột thừa" vì quá thân thiết.

Mặc dù không bằng tuổi nhau, danh hiệu cũng khác nhau, độ nổi tiếng cũng không cân bằng nhau nhưng họ vẫn duy trì được tình bạn đặc biệt của mình sau nhiều năm. Hội bạn cực chất này bao gồm: Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 - Nguyễn Thúc Thùy Tiên; Hoa hậu Việt Nam 2018 - Trần Tiểu Vy; Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2014 - Nguyễn Lâm Diễm Trang; Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018 - Nguyễn Thị Thúy An; Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 - Nguyễn Tường San; Hoa khôi Du lịch Cần Thơ 2019 - Huỳnh Thúy Vi.

Ở thời điểm hiện tại, mỗi nàng hậu đều có những lối rẽ khác biệt với nhau. Người thì tiếp tục theo đuổi sự nghiệp trong showbiz, người thì lui về hậu trường làm mẹ hiền vợ đảm. Tuy nhiên, điều này không làm ảnh hưởng đến tình bạn đặc biệt của nhau.

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 - Nguyễn Thúc Thùy Tiên

Nguyễn Thúc Thùy Tiên sinh năm 1998, là cô gái có nhiều kinh nghiệm thi đấu sắc đẹp.

Sau đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên luôn duy trì được sức nóng của mình. Tính đến thời điểm hiện tại, Thuỳ Tiên cũng là nàng hậu luôn nhận được sự yêu thương của đông đảo người hâm mộ. Cô cũng là người đẹp đắt sô của showbiz Việt.

Hoa hậu Việt Nam 2018 - Trần Tiểu Vy

Trần Tiểu Vy sinh năm 2000 tại Quảng Nam. Cô cao 1,74m. Trần Tiểu Vy sở hữu vẻ đẹp hiện đại, cá tính cùng thân hình gợi cảm. Nhan sắc của cô được đánh giá là "hiếm có khó tìm" trong làng sắc đẹp Việt.

Được mệnh danh là mỹ nhân của năm, Trần Tiểu Vy là một trong những nàng hậu nhận được sự yêu thích của làng nhan sắc. Cuộc sống kín tiếng không drama cùng tính cách hài hước vui nhộn, Tiểu Vy thu về cho mình 1 lượng fan hâm mộ hùng hậu. Bên cạnh đó, với khuôn mặt khả ái xinh đẹp cùng body nổi bật, Tiểu Vy luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho nhiều nhãn hàng.



Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2014 - Nguyễn Lâm Diễm Trang

Nguyễn Lâm Diễm Trang từng đạt ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2014. Nhưng chỉ một năm sau, người đẹp sinh năm 1991 khiến nhiều người bất ngờ khi kết hôn với bạn trai là một doanh nhân Việt kiều gốc Hà Nội.

Diễm Trang không hoạt động nhiều trong showbiz, mà trở thành biên tập viên của Đài truyền hình Việt Nam. Chia sẻ với truyền thông, người đẹp Vĩnh Long cho biết cô cảm thấy may mắn vì luôn được chồng thương yêu, chiều chuộng và ủng hộ mọi sở thích.

Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018 - Nguyễn Thị Thúy An

Đăng quang Á hậu 2 cùng năm với Tiểu Vy, Á hậu Thúy An luôn là cái tên được đánh giá cao từ những vòng đầu tiên. Dù không sở hữu chiều cao lý tưởng như Hoa hậu và Á hậu 1 nhưng với chiều cao 1m68, Thúy An được đánh giá là người đẹp sở hữu thân hình quyến rũ, nóng bỏng nổi bật trong dàn thí sinh. Sau khi đăng quang ngôi vị Á hậu 2, Thúy An được cử đi thi Miss International 2018 (Hoa hậu Quốc tế 2018) tại Nhật Bản.

Tuy nhiên, đến giờ chót, đại diện đơn vị nắm giữ bản quyền cuộc thi Miss International (Hoa hậu Quốc tế) tại Việt Nam đã đưa ra thông báo chính thức về việc Nguyễn Thúc Thùy Tiên sẽ thay Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam Thúy An tham gia cuộc thi Miss International 2018 tại Nhật Bản. Nguyên nhân là do Thúy An phải nhập viện phẫu thuật, không đảm bảo đủ sức khỏe để dự thi.

Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 - Nguyễn Tường San

Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Nguyễn Tường San là 1 trong số thí sinh nhỏ tuổi nhất tại cuộc thi năm ấy nhưng lại được đánh giá cao về nhan sắc cũng như ứng xử. Tường San sở hữu khuôn mặt với các đường nét thanh tú, sống mũi cao và bờ môi nhỏ nhắn.

Vì tham gia làm mẫu ảnh, cô có cơ hội thử nghiệm nhiều kiểu trang điểm, từ thanh lịch, nữ tính tới cá tính, gợi cảm. Dù được tô điểm theo phong cách nào, nhan sắc của Tường San vẫn nổi bật, thu hút. Khi giành danh hiệu, chân dài đang theo học trường RMIT. Cô từng tham gia cuộc thi Miss International (Hoa hậu Quốc tế 2019) và đạt thành tích top 8.

Cuối năm 2020, Tường San bất ngờ tuyên bố "theo chồng bỏ cuộc chơi" khi vừa tròn 20 tuổi. Sau đó gần 1 năm, Tường San cũng chia sẻ việc đã sinh con đầu lòng.

Hoa khôi Du lịch Cần Thơ 2019 - Huỳnh Thúy Vi

Thúy Vi từng đoạt ngôi vị Hoa khôi Sinh viên Cần Thơ 2014, lọt vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016. Năm 2018, cô tiếp tục đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Châu Á - Thái Bình Dương. Một năm sau đó, Thúy Vi giành Giải nhất cuộc thi "Người đẹp Du lịch Cần Thơ 2019". Dù danh hiệu có phần "lép vế" hơn hội chị em của mình nhưng điều này không hề ảnh hưởng tới tình bạn của cả nhóm.

Huỳnh Thúy Vi sinh năm 1993, cô sở hữu chiều cao 1m65, nặng 49kg, số đo 3 vòng 84-60-89cm. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thuần khiết người đẹp Cần Thơ còn gây mê đắm bởi làn da trắng không tì vết.