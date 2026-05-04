Chung Hán Lương là mối đe dọa của Trương Lăng Hách

Theo Sina , khi bộ phim cổ trang Trục Ngọc lên sóng, không ai ngờ người nhận được nhiều lợi ích và trở nên nổi tiếng nhất lại là nam diễn viên Hà Nhuận Đông, anh thậm chí còn không góp mặt trong phim. Tuy nhiên, do Trương Lăng Hách thể hiện vai tướng quân không tốt, quá sạch sẽ yếu ớt, nên Hà Nhuận Đông được khán giả nhắc tới và khen ngợi khi thể hiện nhân vật tướng quân Hạng Vũ mạnh mẽ trong phim Hán Sở Truyền Kỳ . Nhờ đó, chỉ trong 1 tháng, Hà Nhuận Đông nhận thêm tới 10 hợp đồng quảng cáo.

Các chuyên gia phân tích cho rằng khán giả có xu hướng so sánh Trương Lăng Hách với những nghệ sĩ khác để "dìm hàng" anh, điều này cho thấy tình cảm của công chúng với Trương Lăng Hách không cao.

Sắp tới, Trương Lăng Hách sẽ có bộ phim Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn ra mắt. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Phỉ Ngã Tư Tồn lấy bối cảnh thời kỳ dân quốc, quân phiệt ngược luyến tàn tâm. Không những vậy, Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn còn là hậu truyện của bộ phim ngôn tình dân quốc nổi đình đám một thời Không Kịp Nói Yêu Em do Chung Hán Lương và Lý Tiểu Nhiễm đóng chính. Vai Mộ Dung Thanh Dịch của Trương Lăng Hách là con trai của Mộ Dung Bái Lâm (Chung Hán Lương).

Vai Mộ Dung Bái Lâm có thể coi là một trong những vai diễn để đời của Chung Hán Lương, dẫn đầu hình tượng quân phiệt bá đạo tổng tài của dòng phim ngôn tình dân quốc. Thậm chí 16 năm sau phim vẫn được nhớ tới như một trong những tác phẩm nổi bật nhất của thể loại phim này.

Vì vậy, khi Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn lên sóng, khán giả chắc chắn sẽ đặt lên bàn cân so sánh giữa Mộ Dung Thanh Dịch của Trương Lăng Hách và Mộ Dung Bái Lâm của Chung Hán Lương. Tuy nhiên, xét cả về diễn xuất và danh tiếng, Trương Lăng Hách không thể so được với đàn anh.

Vì vậy, nhiều người dự đoán, khi phim mới ra mắt, rất có thể Chung Hán Lương sẽ giống Hà Nhuận Đông nổi tiếng lại một lần nữa, được khán giả càng yêu mến hơn. Trong khi đó, Trương Lăng Hách rơi vào thế yếu khi liên tục bị so sánh với các tượng đài màn ảnh.

Ngoài mối nguy từ Chung Hán Lương, Trương Lăng Hách còn phải lo lắng khi bạn diễn của anh là hai diễn viên Phó Tân Bác và Từ Chấn Hiên. Từ loạt ảnh hậu trường có thể thấy cả hai nam tài tử này đều có ngoại hình nổi bật, khí chất rất hợp mặc quân phục.

Trong khi đó, Trương Lăng Hách có chiều cao nổi bật, song anh thường không kiểm soát được biểu cảm. Khi tức giận hoặc cảm xúc cao anh thường để lộ sắc mặt dữ tợn quá mức, hoặc nhìn như tiểu nhân đắc chí, thiếu đi sự chính trực cần có của nam chính.

Trước đó, vai diễn của Trương Lăng Hách trong Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn cũng bị chỉ trích vì tạo hình quá hiện đại, mái tóc dài không giống được chải chuốt kỹ lưỡng không giới với thời kỳ Dân Quốc, quân phục cũng mặc sai quy chuẩn.

Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn có nội dung về thiếu gia Mộ Dung Thanh Dịch (Trương Lăng Hách) của gia đình quân phiệt nhưng bị bế nhầm từ khi còn nhỏ. Thanh Dịch sống trong sự bạo hành của cha nuôi. Khi cậu muốn bỏ trốn đã được nữ chính Nhậm Tố Tố (Vương Sở Nhiên) giúp đỡ. Tuy nhiên, cũng vì hành động này mà gia đình cô gặp họa tan cửa nát nhà.

Nhiều năm sau, hai người tình cờ gặp lại nhau và nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, vì để giúp đỡ người khác, Nhậm Tố Tố phải giả chết và biến mất không tung tích để lại sự đau khổ cho Mộ Dung Thanh Dịch.

Ba năm sau đó, Nhậm Tố Tố trở về nhưng lại là vị hôn thê của anh trai nam chính. Cả hai hiểu lầm, dằn vặt trong nỗi đau khó nói thành lời. Đúng lúc này, thời thế thay đổi, họ phải sát cánh cùng nhau đều cứu vận mệnh đất nước cũng như chính họ.