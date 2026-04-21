Từng là biểu tượng tối thượng của danh vọng và quyền lực trong ngành giải trí, Hollywood nhiều thập kỷ qua luôn được xem là nơi mọi ngôi sao khao khát đặt chân tới. Thế nhưng vài năm trở lại đây, sức hút của Los Angeles không còn tuyệt đối. Ngày càng nhiều tên tuổi lớn chọn rời kinh đô điện ảnh để tìm cuộc sống yên tĩnh hơn, ưu tiên gia đình, sự riêng tư và chất lượng sống.

Trong làn sóng đó, Angelina Jolie được xem là gương mặt nổi bật nhất, bên cạnh George Clooney, Amal Clooney hay Pamela Anderson.

Angelina Jolie sau nhiều năm sóng gió

Theo Page Six , Angelina Jolie đang nghiêm túc cân nhắc rời Los Angeles để bắt đầu chương mới ở nước ngoài. Sau nhiều năm bị truyền thông bám sát vì cuộc ly hôn kéo dài với Brad Pitt, nữ minh tinh được cho là muốn tìm không gian sống bình yên hơn.

Nguồn tin của Page Six cho biết Jolie quan tâm đến nhiều điểm đến như Campuchia, châu Âu hoặc châu Phi. Đây đều là những nơi gắn với các hoạt động nhân đạo lâu năm của cô, đồng thời mang lại đời sống kín đáo hơn so với Los Angeles.

Dù vậy, hiện tại nữ diễn viên vẫn chưa thể rời Mỹ ngay lập tức. Hai con út của cô là Vivienne và Knox sẽ bước sang tuổi 18 trong năm nay, và đó được cho là lý do lớn nhất khiến Jolie tiếp tục ở lại California thêm một thời gian.

Trong cuộc phỏng vấn với Hollywood Reporter năm 2024, Angelina Jolie từng nói mọi quyết định của cô đều xoay quanh con cái. “Khi bạn có gia đình lớn, chúng ta luôn muốn các con có sự riêng tư, bình yên và an toàn”, cô chia sẻ.

Trong số những nơi được cân nhắc, Pháp được cho là điểm đến đặc biệt với Angelina Jolie. Nữ diễn viên nhiều lần bày tỏ tình cảm dành cho quốc gia này, cô cảm thấy được truyền cảm hứng cả về nghệ thuật lẫn đời sống cá nhân.

Trong cuộc trò chuyện với Le Monde , Jolie nói môi trường sống tại đây khiến cô thấy bản thân được phát triển sâu sắc hơn. “Với tư cách là nghệ sĩ và người phụ nữ yêu cái đẹp, việc ở Pháp làm phong phú thêm cuộc sống của tôi”, cô cho biết.

Mối liên hệ của Jolie với Pháp cũng kéo dài nhiều năm. Cô và Brad Pitt từng sở hữu điền trang rượu vang Château Miraval ở miền nam nước Pháp. Khối tài sản này hiện vẫn là tâm điểm của tranh chấp pháp lý giữa hai người.

Gần đây, Jolie còn tham gia dự án điện ảnh Pháp mang tên Couture , cho thấy mối quan hệ ngày càng sâu với nền công nghiệp phim ảnh châu Âu.

Hết mặn mà với Hollywood

Nếu Angelina Jolie mới ở giai đoạn chuẩn bị, vợ chồng George và Amal Clooney vạch lộ trình sớm rời xa Hollywood.

Đầu năm nay, cặp đôi được cho là đã nhận quốc tịch Pháp và hiện dành phần lớn thời gian sống tại Domaine du Canadel, điền trang thế kỷ 18 gần làng Brignoles, vùng Provence-Alpes-Côte d'Azur.

George Clooney cho biết lý do lớn nhất là muốn hai con song sinh Ella và Alexander có tuổi thơ bình thường, tránh xa ánh đèn paparazzi.

“Ở đây họ không chụp ảnh trẻ em. Không có paparazzi đứng ngoài cổng trường”, tài tử chia sẻ trên đài RTL của Pháp.

Theo George Clooney, dù gia đình vẫn có nhà ở Mỹ, nơi mang lại hạnh phúc lớn nhất cho họ hiện nay là khu điền trang tại Pháp, nơi các con có thể tự do vui chơi. Địa phương cũng xác nhận cặp đôi hòa nhập khá nhanh với đời sống bản địa, thường xuyên ghé thăm các làng lân cận và đi lại giữa Provence với Paris.

Bên cạnh vấn đề riêng tư và cuộc sống gia đình, sự ưu đãi dành cho điện ảnh cũng là một trong những yếu tố khiến người nổi tiếng di cư đến “Frollywood” - biệt danh kết hợp giữa Pháp và Hollywood. Theo các báo cáo từ Daily Mail , các ưu đãi thuế của Pháp và ngành công nghiệp điện ảnh đang phát triển của Paris đã khiến việc làm việc và sinh sống tại đây ngày càng hấp dẫn.

Việc nhiều sao lớn rời Los Angeles phản ánh những thay đổi lớn trong ngành giải trí Mỹ.

Sau đại dịch COVID-19, Hollywood trải qua giai đoạn khó khăn với các cuộc đình công của biên kịch và diễn viên, sản xuất đình trệ, chi phí tăng cao và thị trường điện ảnh biến động mạnh.

Bên cạnh đó, cháy rừng nghiêm trọng tại Los Angeles trong những năm gần đây cũng khiến nhiều người nổi tiếng xem xét lại nơi ở lâu dài. Khi môi trường sống ngày càng thiếu ổn định, những thành phố yên bình tại châu Âu trở nên hấp dẫn hơn.

Nhà làm phim người Pháp - Rebecca Zlotowski - nhận định Hollywood đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc sâu rộng, trong khi điện ảnh châu Âu lại trở thành không gian sáng tạo mới cho nghệ sĩ và nhà đầu tư.

Trong nhiều năm, thành công đồng nghĩa với việc sở hữu biệt thự ở Beverly Hills hay xuất hiện dày đặc tại Los Angeles. Nhưng với thế hệ sao hạng A hiện nay, định nghĩa ấy đã thay đổi.

Sự riêng tư, môi trường sống tốt cho con cái, tự do sáng tạo và khoảng cách với truyền thông trở thành ưu tiên mới. Vì thế, từ Angelina Jolie đến George Clooney, ngày càng nhiều ngôi sao chọn rời Hollywood mà không đồng nghĩa với việc rời bỏ hào quang.

Los Angeles vẫn là trung tâm giải trí lớn của thế giới, nhưng không còn là nơi duy nhất để các ngôi sao xây dựng cuộc sống thành công.