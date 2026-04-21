MINO vi phạm nghĩa vụ quốc gia, nguy cơ đối diện với án tù

Sáng ngày 21/4, Tòa án quận Tây Seoul chính thức mở phiên xét xử đầu tiên đối với MINO (WINNER) và một quản lý cơ sở mang họ Lee với cáo buộc vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự. Sự việc thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận khi nam thần tượng phải đối mặt với mức án nghiêm khắc, đánh dấu một “vết nhơ” đen tối nhất trong sự nghiệp. Tại phiên tòa, phía công tố đã đề nghị mức án 1 năm 6 tháng tù giam đối với thành viên nhóm nhạc WINNER sau khi anh thừa nhận toàn bộ cáo buộc. Xuất hiện trong bộ vest đen trang trọng, MINO trực tiếp xác nhận mọi sai phạm, trong khi người quản lý họ Lee một mực phủ nhận việc có thông đồng.

MINO xuất hiện tại tòa án với cáo buộc vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự trong diện mạo khác lạ (Ảnh: SPOTV)

Tâm điểm của mọi sự chú ý đổ dồn vào ngoại hình xuống dốc không phanh của nam thần tượng. Trái ngược hoàn toàn với gương mặt góc cạnh, sắc sảo và gu thời trang dẫn đầu xu hướng thường thấy trên sân khấu, MINO gây sốc với diện mạo sưng phù và thần sắc nhợt nhạt. Đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, đờ đẫn khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng. Nhiều cư dân mạng cho rằng đây chính là hệ quả của việc điều trị tâm lý kéo dài và tác dụng phụ của các loại thuốc đặc trị chứng rối loạn lưỡng cực, dẫn đến tình trạng tăng cân mất kiểm soát và gương mặt bị biến dạng đáng kể. Hình ảnh tiều tụy, thiếu sức sống của một ngôi sao hạng A khiến nhiều người phải thở dài nuối tiếc cho một thời hoàng kim.

Phía công tố đã đề nghị mức án 1 năm 6 tháng tù giam đối với MINO cho những vi phạm của anh (Ảnh: Star.mk)

Theo bản cáo trạng, MINO bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự dưới tư cách nhân viên phục vụ cộng đồng từ tháng 3 năm 2023 đến tháng 12 năm 2024. Dù được phân loại cấp độ 4 do mắc chứng rối loạn lo âu và rối loạn lưỡng cực, nam ca sĩ lại thường xuyên lơ là nhiệm vụ một cách nghiêm trọng. Trong thời gian công tác tại Tập đoàn Quản lý Cơ sở vật chất và một cơ sở phúc lợi ở quận Mapo, anh không đi làm đầy đủ và vắng mặt trái phép tổng cộng 102 ngày trên tổng số 430 ngày làm việc bắt buộc. Cơ quan điều tra chỉ ra rằng quản lý Lee đã buông lỏng quản lý và trực tiếp giúp nam ca sĩ làm giả hồ sơ chuyên cần bằng cách phê duyệt chấm công bằng tay mỗi khi anh lấy lý do ngủ quên hoặc cáo ốm. Đỉnh điểm vào tháng 7 năm 2024, nam thần tượng đi làm vỏn vẹn 4 ngày và vắng mặt đến 19 ngày. Trong thời gian bị nghi ngờ cáo ốm giả, anh còn bị phát hiện bay sang Mỹ dự đám cưới em gái, hành động này đã gây nên làn sóng phẫn nộ cực độ trong dư luận.

MINO cúi đầu bày tỏ sự hối hận và gửi lời xin lỗi tới mọi người vì những sai lầm của bản thân (Ảnh: Star.mk)

Trong lời nói trước tòa, MINO cúi đầu bày tỏ sự hối hận và gửi lời xin lỗi tới thẩm phán cùng tất cả những người có mặt. Nam rapper thừa nhận bản thân đã không hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm quốc phòng, đồng thời khẳng định những căn bệnh tâm lý đang mắc phải không thể trở thành cái cớ để biện minh cho những sai lầm cá nhân. Nam nghệ sĩ cho biết đang tích cực điều trị sức khỏe và bày tỏ nguyện vọng hoàn thành nghĩa vụ nghiêm túc đến cùng nếu có cơ hội phục vụ trở lại. Tuy nhiên, những lời thú nhận muộn màng này vẫn khó lòng xoa dịu được sự thất vọng của công chúng.

Hào quang vụt tắt và tương lai mờ mịt của WINNER

Nhìn lại hành trình nghệ thuật, MINO từng là một trong những nghệ sĩ đa tài và thành công bậc nhất Kpop. Không chỉ sở hữu kỹ năng rap thần sầu với flow rap thần sầu và giọng trầm khàn đặc trưng, MINO còn chứng minh thực lực đáng gờm khi trực tiếp sáng tác và sản xuất nhiều bản hit cho WINNER và sự nghiệp solo của bản thân. Tư duy và khả năng cảm nhận nghệ thuật nhạy bén của anh không chỉ ở âm nhạc mà còn ở lĩnh vực hội họa. Nhiều tác phẩm tranh của MINO được đánh giá rất cao. Cùng với gu thời trang dị biệt, MINO được truyền thông ví von là “G-DRAGON thứ hai”, một người thừa kế trọn vẹn khí chất và hào quang của idol huyền thoại nhà YG.

Tài năng và phong cách của MINO...

được ví như G-DRAGON "thứ hai" (Ảnh: X)

Trước khi tỏa sáng cùng WINNER dưới trướng YG Entertainment, nam rapper từng chật vật ra mắt trong nhóm nhạc ballad BoM vào năm 2011 nhưng nhanh chóng tan rã vì không gây được tiếng vang. Không từ bỏ đam mê, anh tiếp tục làm thực tập sinh tại YG và giành chiến thắng trong chương trình sống còn WIN: Who Is Next để chính thức ra mắt cùng WINNER vào năm 2014. Trong WINNER, MINO đảm nhận vai trò main rapper và cùng trưởng nhóm Kang Seung Yoon đảm nhiệm vai trò sản xuất âm nhạc. Nhóm nhanh chóng bùng nổ ngay từ những ngày đầu tiên với bản hit Empty và tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ nhạc số qua hàng loạt siêu phẩm đình đám như Really Really, Everyday và Millions .

WINNER là một nhóm nhạc nổi bật của Kpop thế hệ thứ ba (Ảnh: X)

MINO đảm nhận vai trò main rapper và sản xuất âm nhạc trong WINNER (Ảnh: X)

Dấu ấn cá nhân của anh bùng nổ mạnh mẽ khi tham gia chương trình Show Me The Money 4 và giành ngôi Á quân, đập tan định kiến về danh xưng idol rapper. Bản hit Fear kết hợp cùng đàn anh Taeyang đã trở thành một hiện tượng âm nhạc và oanh tạc các bảng xếp hạng nội địa trong một thời gian dài. Nối tiếp đà thành công, anh chính thức ra mắt solo và gặt hái vô số thành tích với các bản hit như Fiance, Run Away, Body, ..

MINO cũng có sự nghiệp solo ấn tượng nhờ với nhiều bản hit và ngôi vị á quân Show Me The Money (Ảnh: X)

Vào năm 2021, trở lại mùa 10 của Show Me The Money với tư cách nhà sản xuất, anh đã bắt tay cùng Gray tạo nên bộ đôi giám khảo quyền lực tạo nên nhiều bản hit khác trong chương tình. Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, MINO còn là nhân tố giải trí được săn đón trên các show truyền hình ăn khách như Tân Tây Du Ký hay Quán Ăn Kang. Thậm chí, anh còn lấn sân sang hội họa với nghệ danh Ohnim và có tác phẩm trưng bày tại phòng tranh Saatchi Gallery ở London.

Tương lai của WINNER

và MINO đang vô cùng mờ mịt (Ảnh: X)

Việc vướng vào vòng lao lý vì vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự đã giáng một đòn chí mạng vào sự nghiệp cá nhân của MINO. Vụ việc không chỉ làm sụp đổ hình tượng của anh trong mắt công chúng mà còn đặt tương lai của WINNER vào tình thế vô cùng bi đát. Trong bối cảnh các thành viên khác đều đã hoàn thành nghĩa vụ và người hâm mộ đang mong mỏi một sân khấu tái hợp, lùm xùm nghiêm trọng này đã khiến khả năng nhóm có thể hoạt động trở lại với đội hình nguyên vẹn ngày càng trở nên mờ mịt và gần như bỏ ngỏ hoàn toàn. Tương lai của MINO và WINNER hiện tại là những dấu hỏi lớn của nhiều người hâm mộ.