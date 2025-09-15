Showbiz có 1 nam ca sĩ từng nhận cả thùng rác đầy vàng vào sinh nhật, lí do là vì… quá béo?

Ngày 14/9, tờ Kbizom đưa tin nam ca sĩ Jung Won Kwan - thành viên nhóm nhạc Fire Truck - hiếm hoi tái xuất trên 1 talkshow và chia sẻ câu chuyện thú vị thời còn đỉnh cao. Trong đó, Jung Won Kwan gây xôn xao khi tiết lộ ông từng nhận được 1 thùng rác đầy vàng vào sinh nhật của mình.

Theo Jung Won Kwan, thời trai trẻ, nam nghệ sĩ có vẻ ngoài hơi mập nên không được fan nữ tuổi teen yêu thích như 2 đồng đội Sang Won và Tae Hyung. Fan của Jung Won Kwan chủ yếu ở độ tuổi sắp trung niên, các cô, các mẹ. Cho nên, quà tặng nam ca sĩ nhận được cũng khác biệt 1 trời 1 vực với 2 thành viên trong nhóm. "Nếu như họ nhận toàn thú bông, tôi lại được tặng toàn vàng, dàn âm thanh và đồ điện tử. Số vàng tôi nhận được vào sinh nhật gồm nhẫn, vòng tay, dây chuyền và các loại trang sức khác nhiều đến mức đầy cả 1 thùng rác cỡ nhỏ. 1/3 diện tích căn phòng chung của nhóm khi đó chứa đầy vàng và đồ điện tử giá trị mà fan tặng cho tôi", Jung Won Kwan "flex nhẹ" độ nổi tiếng và fan ruột "chất lượng" của nam ca sĩ năm xưa.

Jung Won Kwan cho biết fan các mẹ, các cô và fan nữ sắp trung niên toàn tặng quà đắt tiền cho anh như vàng, đồ điện tử, dàn âm thanh... Nam ca sĩ được cho vàng nhiều đến mức chứa đầy 1 thùng rác nhỏ vào sinh nhật

Chia sẻ của Jung Won Kwan trên sóng truyền hình khiến nam diễn viên Song Seung Hwan ngồi cạnh phải kinh ngạc: "Tôi cũng từng là ngôi sao hàng đầu vào những năm 1980 giống như cậu (Jung Won Kwan - PV). Nhưng fan toàn tặng tôi hạc giấy từ mấy trăm con đến cả ngàn con. Vào mùa đông thì tôi nhận được găng tay, áo len mà họ tự đan. Nay nghe cậu kể tôi mới biết có fan còn tặng vàng cho thần tượng của mình vào thời điểm đó. Tôi nhớ ca sĩ Moon Hee Joon (HOT) cũng từng nói rằng fan đã tặng anh ấy 1 chiếc xe thể thao đắt tiền".

Fire Truck là thế idol tiên phong của Kpop, ra mắt năm 1987, gồm 3 thành viên Jung Won Kwan, Sang Won và Tae Hyung. Giai đoạn đỉnh cao, Fire Truck kiếm được nhiều tiền đến mức Jung Won Kwan cho biết cứ lấy đồ ra mặc là thấy cả sấp tiền cát-xê rơi ra từ túi áo. Có lúc nhóm ký hợp đồng biểu diễn tại 11 quán bar và 3 nghệ sĩ chỉ được ngủ 3 tiếng/ngày.

Sau khi Fire Truck tan rã, Jung Won Kwan rời xa sân khấu, đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau ở hậu trường showbiz bao gồm nhà sản xuất âm nhạc, giám đốc điều hành công ty giải trí và chủ tịch công ty Bugs Music. Năm 2013, Jung Won Kwan kết hôn với 1 nữ Tiến sĩ kém anh 17 tuổi. Họ có 3 năm hẹn hò bí mật trước khi về chung nhà. Đến năm 2015, vợ chồng Jung Won Kwan đón con gái đầu lòng. Hiện tại, do tuổi tác đã cao, nam ca sĩ xin vào làm trong lĩnh vực tiếp thị, hỗ trợ mở rộng doanh nghiệp với đồng lương tương đối ổn định.

Hiện tại, Jung Won Kwan đã rời khỏi ngành âm nhạc để đi làm trong lĩnh vực tiếp thị

Nguồn: Kbizoom