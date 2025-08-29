Mới đây, sự xuất hiện của Trương Trí Lâm tại một sự kiện đã trở thành tâm điểm bàn luận của cộng đồng mạng. Ban đầu, nam diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi vì thân thiện và gần gũi, anh cũng trực tiếp phát bánh cho fan, vừa trò chuyện vừa mỉm cười đáp lại sự nhiệt tình của họ. Thế nhưng, một đoạn video hậu trường lại khiến Trương Trí Lâm vướng tranh cãi khi để trợ lý ngồi xổm xuống chỉnh ống quần cho mình.

Trong đoạn clip được chia sẻ, tài tử sinh năm 1971 diện bộ vest màu be kết hợp giày da nâu, tạo hình lịch lãm đúng chất quý ông. Khi đang di chuyển cùng nhân viên và bảo vệ qua lối đi phụ để vào sự kiện, Trương Trí Lâm bất ngờ dừng lại. Ngay lập tức, một trợ lý tiến lên phía trước, ngồi xổm xuống để chỉnh lại phần ống quần chưa ngay ngắn, sau đó, anh tiếp tục bước đi mà không biểu lộ điều gì đặc biệt. Đúng lúc này, một blogger tại hiện trường gọi lớn tên Trương Trí Lâm nhưng vô tình gọi nhầm, anh không dừng lại song vẫn quay đầu mỉm cười và lịch sự đáp lại.

Hình ảnh trợ lý ngồi xuống chỉnh ống quần cho Trương Trí Lâm gây bàn tán

Tình huống tưởng như nhỏ nhặt này lại gây ra luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng Trương Trí Lâm "mắc bệnh ngôi sao" bởi chỉnh ống quần không phải thao tác phức tạp để anh phải chờ người khác xử lý. Việc để trợ lý ngồi xổm ngay trước mặt khiến nam diễn viên bị đánh giá thiếu tinh tế, dễ gây cảm giác chênh lệch đẳng cấp. Một số bình luận còn cho rằng ngôi sao đình đám hoàn toàn có thể cúi người tự chỉnh, tránh để fan hay người qua đường nhìn thấy cảnh tượng dễ gây hiểu lầm.

Ngược lại, nhiều ý kiến bênh vực Trương Trí Lâm, khẳng định đây chỉ là công việc thường ngày của trợ lý. Họ được trả lương để hỗ trợ nghệ sĩ trong mọi khâu, từ chuẩn bị trang phục, sắp xếp lịch trình đến bảo đảm hình ảnh chỉn chu trước công chúng. Theo nhóm ý kiến này, việc một ngôi sao để trợ lý chỉnh trang phục hoàn toàn không đáng để bị chỉ trích, thậm chí được xem là điều hiển nhiên trong giới giải trí. Hơn nữa, chi tiết nam diễn viên vẫn giữ thái độ lịch sự với fan dù bị gọi nhầm tên cho thấy anh không hề tỏ vẻ kiêu ngạo.

Sự việc của Trương Trí Lâm tạo ra những tranh cãi

Đây cũng không phải lần đầu showbiz Hoa ngữ chứng kiến cảnh tượng trợ lý hoặc nhân viên phải phục vụ chuyện trang phục cho nghệ sĩ, và mỗi lần như vậy đều tạo ra những cuộc tranh luận nảy lửa. Trước đó, Triệu Lộ Tư từng bị cộng đồng mạng phản ứng gay gắt khi lộ khoảnh khắc ngồi trên phim trường, quấn chăn và chăm chú bấm điện thoại trong khi trợ lý phải ngồi xổm đeo tất, thay giày cho cô.

Nghê Ni vốn nổi tiếng thân thiện cũng từng gây tranh cãi khi bị bắt gặp để nhân viên đoàn phim thay giày cho trong lúc quay Dạ Lữ Nhân. Sự việc làm nảy sinh nhiều ý kiến trái chiều, từ việc trách cô thiếu tế nhị đến thông cảm cho lịch quay căng thẳng của đoàn phim. Vương Tử Văn cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi hình ảnh trợ lý quỳ xuống xỏ giày cho cô lan truyền trên mạng khiến danh tiếng phần nào bị ảnh hưởng.

Triệu Lộ Tư thoải mái để trợ lý đeo tất và thay giày cho cô

Nghê Ni lộ gương mặt khó ở trong khi nhân viên đang giúp cô thay giày

Một nhân viên đã phải quỳ xuống để thay giày cho Vương Tử Văn

Sự việc lần này của Trương Trí Lâm cho thấy ranh giới mong manh giữa khái niệm "ngôi sao được phục vụ" và "ngôi sao chảnh chọe". Trong mắt khán giả, đôi khi một hành động nhỏ cũng có thể quyết định cách công chúng nhìn nhận tính cách và hình ảnh của nghệ sĩ.

Nguồn: Sohu