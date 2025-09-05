Bị các sao nam chê béo, mỹ nhân đẹp nhất Cbiz giảm cân đến mức “thảm hoạ”

Trong làng giải trí Hoa ngữ, Địch Lệ Nhiệt Ba luôn được biết đến là một trong những mỹ nhân sở hữu nhan sắc nổi bật, vóc dáng cân đối cùng khí chất ngút ngàn. Nhưng suốt nhiều năm hoạt động, nàng mỹ nữ Tân Cương không ít lần trở thành tâm điểm bàn tán vì cân nặng. Điều đáng nói, chính các đồng nghiệp nam của Địch Lệ Nhiệt Ba lại vô tư chê bai khiến khán giả bức xúc thay cho cô.

Địch Lệ Nhiệt Ba từng nhiều lần bị chê bai cân nặng

Thời điểm tham gia chương trình Running Man bản Trung, Địch Lệ Nhiệt Ba từng bị Lộc Hàm trêu đùa vì nặng ký. Trong một thử thách khi Lộc Hàm phải cõng người đẹp Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, khi vừa bế đồng nghiệp thì anh đã không kìm được thốt lên: "Trời ơi, cô ấy thật sự rất nặng!" Dẫu chỉ là một trò đùa vô tư nhưng rõ ràng lời trêu ghẹo về cân nặng của một cô gái, nhất là trên sóng truyền hình khiến Địch Lệ Nhiệt Ba không khỏi lúng túng và khán giả cũng cảm thấy khó xử thay.

Lộc Hàm từng nói Địch Lệ Nhiệt Ba quá nặng

Đến khi Địch Lệ Nhiệt Ba hợp tác với Cao Vỹ Quang trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, hai ngôi sao có không ít cảnh tình tứ, một phân đoạn nổi bật là khi nhân vật Đông Hoa Đế Quân bế Phượng Cửu. Trên màn ảnh, cảnh quay ngọt ngào và lãng mạn bao nhiêu thì hậu trường lại dở khóc dở cười bấy nhiêu. Cao Vỹ Quang phải quay đi quay lại nhiều lần mà vẫn chật vật, thậm chí sau cảnh bế còn phải than rằng: "Thật ra cô ấy không hề nhẹ đâu". Lời than thở này vô tình trở thành chủ đề bàn tán và không ít netizen trách ngược nam diễn viên thiếu chuyên nghiệp khi không hoàn thành cảnh quay, lại còn "đổ thừa" cho bạn diễn nữ.

Cao Vỹ Quang cũng không bế nổi Địch Lệ Nhiệt Ba

Tương tự, trong Tần Thời Lệ Nhân Minh Nguyệt Tâm, Trương Bân Bân cũng từng gặp tình huống khó khi phải vừa bế Địch Lệ Nhiệt Ba vừa chạy. Anh chàng sau đó còn trả lời phỏng vấn, nửa đùa nửa thật: "Không biết tham gia Running Man xong, cô ấy ăn gì mà nặng thế!" Dù mang tính hài hước nhưng một lần nữa, chuyện cân nặng của người đẹp 9x lại bị đưa ra làm đề tài bàn tán công khai.

Không dừng lại ở đó, khi đóng Liệt Hỏa Như Ca cùng Châu Du Dân, nam tài tử Đài Loan cũng từng phải thừa nhận rằng có những ngày phải quay cảnh bế Địch Lệ Nhiệt Ba tới vài chục lần đến mức kiệt sức. Anh còn chia sẻ "bị vắt kiệt sức để hoàn thành cảnh quay" và sau đó cười nói rằng hôm đó thật sự bị "tra tấn." Những lời bộc bạch này tiếp tục khiến truyền thông và công chúng quan tâm, vô tình biến cân nặng của Địch Lệ Nhiệt Ba thành một câu chuyện được lặp đi lặp lại.

Những bạn diễn khác cũng than vãn về Địch Lệ Nhiệt Ba

Thực tế vào thời điểm đó, Địch Lệ Nhiệt Ba sở hữu vóc dáng rất thon gọn chứ không hề "quá khổ" nên việc liên tục bị bạn diễn nam than phiền khiến nhiều khán giả bất bình. Không ít người cho rằng, các sao nam đáng lẽ phải rèn luyện thể lực để đảm bảo tính chuyên nghiệp thay vì đổ lỗi lên cân nặng của nữ diễn viên.

Có lẽ chính sự soi mói và trêu chọc ấy đã mang lại áp lực vô hình cho Địch Lệ Nhiệt Ba. Trong giai đoạn 2020 – 2021, cô gây sốc khi xuất hiện với thân hình gầy gò đến mức đáng báo động. Những bức ảnh tại các sự kiện cho thấy đôi tay Nhiệt Ba khẳng khiu, gương mặt hóp lại, thần sắc mệt mỏi và thiếu sức sống. Hình ảnh mỹ nhân xinh đẹp rạng rỡ dường như bị thay thế bởi một phiên bản kiệt quệ, gầy trơ xương khiến người hâm mộ không khỏi xót xa.

Mặc dù những năm gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba đã tăng cân trở lại nhưng rõ ràng cô vẫn chưa thể lấy lại vóc dáng đầy đặn, khỏe khoắn như trước. Trong nhiều cảnh phim, sự hốc hác và vẻ mệt mỏi vẫn còn hiện rõ khiến người xem vừa thương vừa lo lắng.