Sao nam không ăn thịt và sinh con để "trẻ mãi" giờ gầy như "bìa carton", tính mạng bị đe dọa

Lữ Tụng Hiền nổi tiếng nhờ vai diễn Lệnh Hồ Xung trong phim Tiếu Ngạo Giang Hồ. Tại showbiz Trung Quốc, anh cũng được biết đến là nam diễn viên có lối sống kỳ lạ. Để duy trì diện mạo "ma cà rồng", không già đi theo thời gian, tài tử quyết định không ăn thịt, không sinh con gần 30 năm. Việc ăn chay và kiêng đạm lâu ngày được cho là đang khiến Lữ Tụng Hiền thiếu chất dinh dưỡng, suy giảm hệ miễn dịch và gặp hệ lụy sức khỏe. Anh vừa trải 2 tháng "thập tử nhất sinh" trong bệnh viện vì bị nhiễm trùng phổi. Cơn bạo bệnh khiến nam diễn viên sụt đến 18 kg.

Đến ngày 13/9, Lữ Tụng Hiền đã lộ diện sau cơn bạo bệnh. Trong hình ảnh mới, nam diễn viên gây lo lắng với nước da trắng bệch, gương mặt hốc hác và lộ rõ nếp nhăn trên mặt. Tờ HK01 nhận xét Lữ Tụng Hiền hiện tại gầy yếu, mặt hóp lại mỏng như "bìa carton", trông kém khỏe mạnh và khuyên nam diễn viên nên tạm từ bỏ chế độ ăn chay để tẩm bổ phục hồi sức khỏe. Từ Hy Viên, Phương Đại Đồng từng được xem là những trường hợp bị suy nhược cơ thể vì chế độ ăn chay trường, lỡ mất cơ hội chữa trị và phẫu thuật vì không đủ điều kiện sức khỏe khi lâm bạo bệnh. Họ qua đời khi còn chưa đầy 50 tuổi. Do đó, công chúng cho rằng với tình trạng nguy hiểm của Lữ Tụng Hiền hiện tại, anh nên chú ý thay đổi lối ăn uống và nghe theo lời khuyên của bác sĩ.

So sánh ảnh hiện tại (bên trái) và ảnh trước đây có thể thấy rõ diện mạo gầy gò, già nua và xuống sắc của Lữ Tụng Hiền sau bạo bệnh. Mạch Cảnh Đình cho biết chồng cô sụt đến 18 kg vì gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng

Từ tháng 6 đến 8/2025, Lữ Tụng Hiền đã gặp nguy hiểm tính mạng. Do bị nhiễm trùng phổi vì 1 loại vi khuẩn hiếm gặp, anh đã rơi vào trạng thái hôn mê, nguy kịch. Không chỉ phổi, vi khẩn sau đó còn tấn công sang nhiều cơ quan nội tạng khác của tài tử đình đám 1 thời. Tình trạng của Lữ Tụng Hiền được các bác sĩ chẩn đoán là "rất nghiêm trọng", phải nằm điều trị trong phòng cách ly, phòng áp lực âm và phòng chăm sóc đặc biệt.

Mạch Cảnh Đình chia sẻ chồng cô nhiều lần lâm nguy, ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh trong 2 tháng qua, nhưng nữ diễn viên không dám công khai tình trạng của Lữ Tụng Hiền với khán giả vì sợ gây hoang mang. Hiện tại, sức khỏe của Lữ Tụng Hiền đã tạm ổn, được xuất viện về nhà theo dõi.

Vào cuối tháng 5, Lữ Tụng Hiền đã gây lo lắng khi xuất hiện ngoại hình xuống sắc thấy rõ. Anh gầy gò, làn da khô sạm, hốc mắt trũng sâu và sắc mặt nhợt nhạt. Lúc đó, netizen đã nghi vấn nam diễn viên hàng đầu này gặp vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên, phía Lữ Tụng Hiền từ chối trả lời truyền thông.

Ngoại hình tàn tạ, thần sắc không tốt của Lữ Tụng Hiền gây bàn tán vào tháng 5. Đến tháng 6, anh đã bị nhiễm trùng phổi và nằm viện điều trị trong tình trạng nguy kịch suốt 2 tháng

Lữ Tụng Hiền sinh năm 1966, từng là ngôi sao hàng đầu của đài ATV và TVB. Anh nổi tiếng với các phim Thiên Hạ Vô Địch, Canh Bạc Cuộc Đời, Bích Huyết Thanh Thiên Trân Châu Kỳ, Tiếu Ngạo Giang Hồ... Trong đó, vai diễn Lệnh Hồ Xung trong Tiếu Ngạo Giang Hồ đã đưa Lữ Tụng Hiền lên đỉnh cao danh tiếng. Truyền thông ca ngợi tài tử thể hiện được khí chất đại hiệp, hào hoa phong trần, được xem là Lệnh Hồ Xung kinh điển trên màn ảnh, vượt mặt Lý Á Bằng hay Hoắc Kiến Hoa. Tuy nhiên, nam diễn viên sớm rút khỏi showbiz không rõ lý do.

Về đời tư, nam diễn viên có câu chuyện tình ấn tượng kéo dài gần 3 thập kỷ với nữ diễn viên Mạch Cảnh Đình. Cặp đôi bắt đầu nên duyên từ năm 1994, tới năm 2008, cả hai mới quyết định về chung 1 nhà. Trước đây, Lữ Tụng Hiền và Mạch Cảnh Đình nhiều lần gây chú ý với hình ảnh trẻ trung, hack tuổi như "ma cà rồng" và giàu sức sống.

"Lệnh Hồ Xung" do Lữ Tụng Hiền thể hiện trong Tiếu Ngạo Giang Hồ 1996 được xếp vào hàng vai diễn kinh điển của màn ảnh Trung Quốc

Vợ chồng Lữ Tụng Hiền - Mạch Cảnh Đình được mệnh danh là cặp sao "ma cà rồng" của Cbiz vì nhan sắc không thay đổi quá nhiều theo thời gian

Nguồn: Sina, Sohu