Shipper làm đổ 6 ly nước và xin đền tiền, video ghi lại cách chủ quán xử lý tình huống lan truyền chóng mặt

Mới đây, một đoạn video ghi lại câu chuyện giữa chủ quán nước và một shipper lớn tuổi tại TP.HCM nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trong video, người shipper sau khi vô tình làm đổ 6 ly nước đã quay lại quán, chủ động xin lỗi và đề nghị được đền tiền. Thế nhưng, phản ứng của chủ quán lại khiến nhiều người chú ý.

Chủ nhân bài đăng viết: “hôm nay book xe chú shipper lỡ làm đổ bịch 6 ly nước của quán. Chú cũng lớn tuổi rồi nhưng vừa làm rớt là vào quán xin lỗi và xin đền tiền lại. Mình báo chú đi đi, tụi con làm lại đặt cuốc đi sau. Phí ship cuốc xe có 37k thôi nhưng chú cực kì tử tế và báo mình xử lý liền. Cùng làm dịch vụ với nhau không ai muốn sự cố xảy ra cả nhưng cách mình tử tế với nhau có thể khiến một ngày của ai đó trở nên nhẹ nhàng hơn”.

Bài đăng của chủ quán chia sẻ câu chuyện đang viral trên Threads

Câu chuyện nhanh chóng nhận được nhiều bình luận tích cực từ phía cộng đồng mạng. Không ít người cho rằng điều đáng quý nằm ở cả hai phía: Người shipper chủ động nhận trách nhiệm khi xảy ra sự cố, còn chủ quán không làm khó mà chọn cách giải quyết nhẹ nhàng.

Một số bình luận của netizen:

- “Đó, quán nào cũng dễ thương như này thì tốt quá. Cuộc sống mà, giúp được gì cho ai thì cứ giúp. Đối với mình là vài ly trà sữa chứ có khi với họ là cả 1 ngày công, thương lắm”.

- “Chú shipper tử tế còn bạn chủ quán cũng rất tinh tế, hai con người dễ thương gặp nhau khiến tôi ấm lòng quá”.

- “Bạn chủ quán xử lý nhẹ nhàng, khéo léo quá. Và cũng thật ngưỡng mộ cho sự thẳng thắn, dễ thương của chú tài xế. Chúc cả hai nhiều sức khỏe và may mắn trong công việc”.

- “Tôi cần những năng lượng tích như này lan tỏa nhiều hơn”.

- “Cứ nhẹ nhàng với nhau thì ai cũng vui và hạnh phúc thôi nhỉ”.

Liên hệ với chủ nhân bài đăng - Mỹ Ngọc (SN 2000, TP.HCM) cũng là chủ quán nước trong câu chuyện chia sẻ đơn hàng gồm tổng cộng 20 ly nước, địa chỉ nhận hàng cách quán 6km. Vốn làm nghề dịch vụ nên Mỹ Ngọc cũng hiểu, chi phí cuốc xe 37.000 đồng thì shipper thực nhận chỉ khoảng 60%. Hơn nữa, tài xế cũng đã lớn tuổi nên cô sẵn sàng hỗ trợ hết mình.

“Thấy chú tài xế tới quán cũng lớn tuổi rồi mà lượng đơn lớn nhưng mình thấy chú không than phiền gì cả. Vì mình cũng đang ở đó nên cũng phụ giúp đem các túi nước ra xe. Khi mang ra mình cũng nhìn thấy có phần hơi nhiều nhưng vẫn nhẹ nhàng nhờ mình đứng cầm giúp một lát, chú cất gọn đồ vào cốp sau đó sẽ giao hàng. Tuy nhiên sau khi xong mình quay trở lại bên trong quán thì chú bước vào và báo lỡ làm đổ mất một bịch 6 ly nước”, Mỹ Ngọc kể.

Clip: Camera ghi lại khoảnh khắc tử tế của cả người giao hàng và chủ quán khi bất ngờ gặp sự cố

Theo Ngọc, dù cố cười khi thông báo, cô nhận ra người shipper lúc đó khá lo lắng và buồn. Bởi 6 ly nước bị đổ có giá trị khoảng 300.000 đồng, không phải một khoản nhỏ với người giao hàng. Do đó cô cũng nhanh chóng ngỏ lời: “Mình nói chú cứ đi đi, để tụi mình làm lại nước và book chuyến xe sau. Nhưng có thể chú nghĩ quán sẽ phải trả thêm phí cho cuốc xe mới nên chú tiếp tục hỏi: “Hết nhiêu tiền con?”. Mình hiểu chú cũng đang rất áy náy và lo lắng nên mình có trấn an và liên tục nói rằng không sao cả. Chú chắp tay gửi lời cảm ơn mình và mới yên tâm hoàn thành đơn hàng”.

Về đoạn clip viral trên Threads, Ngọc cho biết cô chỉ định đăng tải như một cách chia sẻ câu chuyện nhỏ trong công việc kinh doanh hằng ngày và lưu lại kỷ niệm, không nghĩ nhận được sự quan tâm nhiều đến vậy.

“Khi đọc những lời khen và sự quan tâm từ cộng đồng mạng, mình cảm thấy rất vui và vô cùng ấm lòng. Việc đối xử tử tế với nhau trong lúc gặp sự cố là điều mà mình luôn làm và mình mong ai làm dịch vụ cũng sẽ hành xử như vậy. Mình rất vui vì câu chuyện nhỏ này đã lan tỏa được năng lượng tích cực và những điều tốt đẹp đến mọi người. Mong mọi người sẽ luôn nhẹ nhàng với những người xung quanh”, Mỹ Ngọc nói.

Mỹ Ngọc (góc trái) - chủ quán nhận nhiều lời khen bởi cách ứng xử khéo léo, tình cảm

Đây cũng là quan điểm mà Ngọc áp dụng trong quá trình vận hành quán. Theo cô, mỗi ngày ngành dịch vụ tiếp xúc với hàng nghìn khách hàng và shipper. Vì vậy, cô xem cả khách hàng lẫn shipper đều là những đối tác của quán. Trong quá trình training nhân viên, Ngọc luôn đề cao sự thấu hiểu, đồng cảm và tử tế. Cô cũng dặn nhân viên phải luôn cảm ơn shipper khi họ đến nhận hàng.

“Mình luôn dặn nhân viên khi có sự cố đổ do shipper hay khách làm rơi đổ hay hư thì mình sẽ luôn làm lại ly mới gửi khách. Phần chi phí mình không bao giờ tính cho ai hết. Thật ra đối với mình những ly nước đó giá trị bao nhiêu cũng không bằng được sự thông cảm và người nhận được ly nước mới cũng sẽ vui và quay lại quán vào lần sau”, chủ quán chia sẻ.

Chủ quán cũng dành nhiều sự ấn tượng với cách làm việc chỉn chu, trách nhiệm của tài xế

Được biết, Mỹ Ngọc tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing vào đầu năm 2023 và bắt đầu làm trong lĩnh vực F&B từ năm 2024. Trong quá trình làm việc, cô nhận thấy bản thân vẫn còn nhiều điều cần học hỏi, đặc biệt ở quản trị, Marketing, công nghệ và cách làm việc với con người nên quyết định đăng ký học thạc sĩ chuyên ngành Marketing để có thêm những trải nghiệm, kiến thức để phát triển thêm trong công việc.

Hiện cô vừa đi học, vừa làm freelance và quản lý thêm 3 chi nhánh khác nên không thường xuyên có mặt tại quán. Chi nhánh xuất hiện trong câu chuyện trên cũng chỉ mới đi vào hoạt động từ tháng 8 vừa qua. Do đó, thời gian này Mỹ Ngọc sẽ cố gắng sắp xếp có mặt trực tiếp tại quán để phụ nhân viên cũng như làm các hoạt động quảng bá cho quán.

Sau khi câu chuyện về người shipper được chia sẻ, lượng tương tác trên các nền tảng cũng tăng mạnh. Ngọc cho biết trước đây những bài đăng của quán thường chỉ nhận khoảng 100-200 lượt thích đã có thể mang về nhiều đơn hàng, trong khi video lần này chưa đầy 24 giờ đã đạt khoảng 20.000 lượt thích và 500.000 lượt xem trên TikTok và Threads.

“Nay thứ 7, chủ nhật nên dân văn phòng nghỉ làm, do đó lượng đơn của quán vẫn như vậy. Nhưng mình cũng nhận nhiều bình luận, tin nhắn mọi người ủng hộ cho quán. Lượt tương tác trên các trang cũng tăng mạnh nên rất có thể đầu tuần tới sẽ ‘bão đơn’ thật”, Ngọc hóm hỉnh chia sẻ.

Với cô, sự chú ý bất ngờ này là một niềm vui nhưng điều khiến Ngọc trân trọng hơn vẫn là câu chuyện giữa mình và người shipper đã nhận được sự đồng cảm từ nhiều người. Bởi trong công việc dịch vụ, những sự cố như một vài ly nước bị đổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào nhưng cách mỗi người lựa chọn ứng xử sau đó lại có thể khiến một ngày của người khác trở nên nhẹ nhàng hơn.

Hải My/ Ảnh, Clip: NVCC