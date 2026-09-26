Khoảnh khắc khiến cả thế giới phải lòng Công nương Diana

Có những khoảnh khắc chỉ kéo dài vài giây nhưng đủ để trở thành hình ảnh được cả thế giới nhớ đến hàng thập kỷ sau. Với Công nương Diana, đó chính là giây phút bà bước xuống chiếc xe ngựa bằng kính trước Nhà thờ St Paul's vào ngày 29/7/1981, chuẩn bị bước vào lễ cưới với Thái tử Charles. Khi cánh cửa xe mở ra, cô gái 20 tuổi trong chiếc váy cưới màu trắng ngà xuất hiện trước hàng nghìn người đang chờ đợi, và hàng triệu khán giả trên toàn thế giới lần đầu được nhìn thấy trọn vẹn diện mạo cô dâu hoàng gia.

Đó vốn là một ngày cưới được cả thế giới dõi theo. Đám cưới của Diana và Charles diễn ra tại St Paul's Cathedral, với khoảng 3.500 khách bên trong nhà thờ. Sự kiện được truyền hình rộng rãi, với hơn 80 tổ chức phát sóng từ 50 quốc gia tham gia đưa hình ảnh đám cưới đến công chúng. Theo National Film and Sound Archive of Australia, ước tính khoảng 750 triệu người đã theo dõi đám cưới trên truyền hình.

Nhưng ngay cả trong một sự kiện được chuẩn bị kỹ lưỡng đến từng phút, khoảnh khắc Diana bước xuống xe vẫn có sức hút đặc biệt. Chiếc xe ngựa bằng kính đưa Diana và cha bà, Earl Spencer, từ Clarence House đến St Paul's. Khi xe dừng lại trước những bậc thềm rộng lớn của nhà thờ, Diana xuất hiện trong chiếc váy cưới khổng lồ, với mạng che mặt phủ xuống và phần tà váy trải dài phía sau. Hình ảnh ấy gần như ngay lập tức trở thành một trong những khuôn hình đáng nhớ nhất của đám cưới.

Điều khiến khoảnh khắc ấy đặc biệt còn nằm ở chính chiếc váy. Được thiết kế bởi Elizabeth và David Emanuel, bộ váy làm từ lụa taffeta màu ivory, có phần tay phồng, cổ áo bèo, thân váy rộng và được trang trí bằng ren, thêu tay, sequin cùng hàng nghìn viên ngọc trai. Điểm gây ấn tượng mạnh nhất là phần tà dài khoảng 7,6 mét, được Historic Royal Palaces mô tả là dài hơn 7 mét và từng được xem là tà váy cưới dài nhất trong lịch sử hoàng gia.

Và chính phần tà váy ấy đã tạo nên một cảnh tượng gần như bước ra từ truyện cổ tích khi Diana rời xe. Từ phía sau, lớp vải ivory trải dài trên thảm đỏ và theo cô dâu lên những bậc đá dẫn vào nhà thờ. Các tư liệu lưu trữ về đám cưới cho thấy đây là một trong những hình ảnh được ghi lại nhiều nhất của ngày hôm đó: Diana bước lên những bậc thềm cùng cha, trong khi phần tà váy dài phía sau được các phù dâu hỗ trợ.

Điều thú vị là bộ váy nổi tiếng ấy thậm chí còn bị nhăn sau quãng đường di chuyển trong chiếc xe ngựa chật chội. Khối lượng vải quá lớn khiến chiếc váy không dễ dàng được sắp xếp trong xe. Nhưng những nếp nhăn nhỏ ấy gần như chẳng làm giảm đi sức hút của hình ảnh Diana khi bà xuất hiện trước công chúng.

Trong đoạn video được lưu giữ đến ngày nay, người xem có thể thấy rất rõ sự tương phản giữa vẻ lộng lẫy của khung cảnh và dáng vẻ có phần rụt rè của Diana. Bà bước xuống xe, đi bên cạnh cha và tiến về phía những bậc thềm của St Paul's. Đó không chỉ là một cô dâu đang bước vào lễ cưới, mà còn là khoảnh khắc một người phụ nữ trẻ lần đầu xuất hiện trước công chúng với tư cách thành viên tương lai của Hoàng gia Anh.

Có lẽ chính sự trẻ trung và vẻ tự nhiên ấy đã khiến hình ảnh Diana trong ngày cưới trở nên khác biệt. Bên dưới chiếc váy cưới cầu kỳ, bà vẫn là một cô gái 20 tuổi đang đứng trước một trong những ngày quan trọng nhất cuộc đời mình. Và nhiều thập kỷ sau, khi nhìn lại đoạn video Diana bước xuống xe, người ta vẫn dễ dàng nhận ra vì sao khoảnh khắc ấy đã trở thành một biểu tượng.

Đám cưới năm 1981 rồi cũng khép lại, đoàn xe rời St Paul's, còn những nhân vật của ngày hôm ấy tiếp tục bước sang những chương khác của cuộc đời. Nhưng hình ảnh Diana bước xuống chiếc xe ngựa bằng kính, tà váy khổng lồ trải dài phía sau, mỉm cười và bước lên những bậc thềm nhà thờ vẫn còn nguyên sức gợi.

Một khoảnh khắc chỉ vài giây, nhưng đủ để cả thế giới nhớ về một cô dâu mang tên Diana.