Tranh cãi về “công chúa phòng trọ”

“Công chúa phòng trọ” xuất hiện từ đâu?

Câu chuyện bắt đầu từ bài đăng của một cô gái trên Threads. Cô đăng ảnh bản thân kèm caption: “Đàn ông không có kinh tế, xin đừng khen xinh thế”.

Bên dưới bài đăng, một chàng trai để lại bình luận: “Typical công chúa phòng trọ”.

Bình luận chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng sau đó lại được nhiều người chú ý, nhắc lại và đưa vào những cuộc tranh luận khác trên Threads.

Màn đối đáp trên Threads khiến cụm từ "công chúa phòng trọ" viral và trở thành tâm điểm bản luận (Ảnh chụp màn hình)

Điều khiến cụm từ này dễ lan truyền nằm ở chính sự đối lập trong cách ghép từ. “Công chúa” thường gợi đến hình ảnh một cô gái được chiều chuộng, có tiêu chuẩn cao, mong muốn được đáp ứng về vật chất hoặc tận hưởng một cuộc sống đủ đầy. Trong khi đó, “phòng trọ” lại gắn với hình ảnh khá quen thuộc của người trẻ đang đi học, mới đi làm hoặc chưa sở hữu nhà riêng.

Khi ghép thành “công chúa phòng trọ”, cách gọi lập tức tạo ra một hình ảnh có phần châm biếm: Một cô gái vẫn đang sống trong điều kiện bình thường nhưng lại có kỳ vọng khá cao về điều kiện kinh tế của người đàn ông mà mình muốn yêu hoặc kết hôn.

Cũng từ đây, “công chúa phòng trọ” bắt đầu được cư dân mạng sử dụng rộng rãi hơn, thậm chí còn tạo ra các biến thể: “hoàng tử ký túc xá”, “thiếu gia ở ghép”,... Tuy nhiên nhìn chung, những cụm từ này thường dùng với hàm ý nói về những ai thể hiện sự “phông bạt” trên MXH, có những yêu cầu vượt quá hoàn cảnh của bản thân.

Điều này khiến cả cõi mạng mở ra một cuộc tranh luận trái chiều trên MXH về quan điểm tiền bạc, tình yêu hay những tiêu chuẩn trong mối quan hệ.

Đặt tiêu chuẩn về kinh tế là chuyện bình thường

Nhiều ý kiến cho rằng con gái có quyền lựa chọn người yêu dựa trên những tiêu chí mà họ coi trọng, trong đó có điều kiện kinh tế. Theo luồng quan điểm này, việc một cô gái chưa có nhà, vẫn đi thuê trọ hay thu nhập chưa cao không quyết định cô ấy phải lựa chọn một người có hoàn cảnh tương tự.

Họ cho rằng trong tình yêu và hôn nhân, mỗi người có một hình dung khác nhau về cuộc sống mình muốn có. Có người cần một người đồng hành về tinh thần, có người coi trọng ngoại hình, có người quan tâm đến học vấn và cũng có người đặt nặng khả năng tài chính của đối phương.

Vì vậy, việc một cô gái nói “đàn ông không có kinh tế, đừng khen xinh thế” không nhất thiết đồng nghĩa với việc cô đang yêu cầu người khác phải chu cấp cho mình. Đó có thể đơn giản là cách cô ấy nói về tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời. Một số bình luận cũng đặt ngược câu hỏi: Nếu đàn ông có quyền lựa chọn phái nữ theo ngoại hình, tuổi tác, tính cách hay hoàn cảnh gia đình, tại sao phái nữ lại không được có tiêu chuẩn về thu nhập và kinh tế?

Từ góc nhìn này, cụm “công chúa phòng trọ” bị cho là mang hàm ý chế giễu một cô gái vì hoàn cảnh hiện tại, trong khi cô vẫn có quyền mong muốn một cuộc sống khác trong tương lai.

Tiêu chuẩn cao phải đi cùng khả năng đáp ứng

Ở chiều ngược lại, nhiều người đồng tình với cách dùng “công chúa phòng trọ” lại cho rằng vấn đề không nằm ở việc phái nữ được phép có tiêu chuẩn hay không. Điều họ tranh luận là sự chênh lệch giữa những gì một người mong muốn ở bạn đời và những gì người đó đang có.

Theo nhóm này, nếu một cô gái muốn một người đàn ông có điều kiện kinh tế tốt, có khả năng mang lại cuộc sống đầy đủ, đó hoàn toàn có thể là lựa chọn cá nhân. Nhưng khi tiêu chuẩn này được thể hiện theo hướng coi người đàn ông có thu nhập thấp là không xứng đáng, câu chuyện dễ chuyển thành tranh luận về thái độ và quan niệm về giá trị của một người.

Một số ý kiến cũng cho rằng “đi thuê trọ” tự nó không có gì đáng để châm biếm. Nhiều người trẻ hiện nay thuê nhà vì chưa muốn hoặc chưa thể mua nhà. Do đó, điều khiến họ phản ứng với cụm từ “công chúa phòng trọ” không phải chữ “phòng trọ”, mà là việc cụm từ này được dùng để gắn hoàn cảnh sống với một kiểu tính cách hay tiêu chuẩn tình cảm.

Ngược lại, những người sử dụng cụm từ này cho rằng “phòng trọ” trong cách nói trên mạng chỉ là một chi tiết tạo nên sự đối lập: Muốn được đối xử như một “công chúa”, thậm chí có ý chê bai những người đàn ông “không kinh tế” nhưng bản thân vẫn đang có một cuộc sống rất bình thường.

Ảnh minh họa

Đừng biến lựa chọn của bản thân thành lý do để coi thường lựa chọn của người khác

Từ câu chuyện ban đầu, các cuộc thảo luận trên Threads dần mở rộng sang nhiều vấn đề quen thuộc trong chuyện hẹn hò.

Có người cho rằng hai người yêu nhau không nhất thiết phải có thu nhập tương đương. Một người hoàn toàn có thể có điều kiện tốt hơn và chủ động chi trả nhiều hơn trong mối quan hệ nếu cả hai cùng thoải mái với điều đó.

Trong khi đó, một luồng ý kiến khác đề cao sự độc lập tài chính. Theo họ, nếu muốn một người bạn đời có điều kiện tốt thì bản thân cũng nên có khả năng tự lo cho cuộc sống của mình, thay vì coi việc đối phương có tiền là điều kiện mặc định của một mối quan hệ.

Cũng có những tranh luận xoay quanh việc phái nữ có đang bị yêu cầu phải “xứng đáng” với tiêu chuẩn mà mình đặt ra hay không. Một bên cho rằng mỗi người đều có quyền đặt tiêu chuẩn mà không cần phải chứng minh mình đã đạt đến mức tương ứng. Bên khác lại nghĩ tiêu chuẩn càng cao thì càng dễ trở thành chủ đề để người khác đặt câu hỏi về sự tương xứng.

Song cũng không ít người đưa ra ý kiến trung lập cho rằng việc đặt tiêu chuẩn hay có những mong muốn cá nhân trong một mối quan hệ không phải điều gì sai. Tuy nhiên, điều đáng bàn là cách cả hai bên thể hiện quan điểm. Từ câu nói ban đầu: “Đàn ông không kinh tế, đừng khen xinh thế” đến cụm từ “công chúa phòng trọ” đều mang sắc thái hạ thấp, coi thường đối phương thay vì đơn thuần nói về tiêu chuẩn và lựa chọn cá nhân.

Có lẽ, trong những câu chuyện như vậy, điều đáng bàn không phải ai có “tiêu chuẩn” đúng hơn, mà là cách mỗi người chia sẻ quan điểm của mình sao cho vẫn rõ ràng nhưng không biến lựa chọn của bản thân thành lý do để coi thường lựa chọn của người khác.