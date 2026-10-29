Shin Min Ah không muốn nhìn Kim Woo Bin

Còn nhớ tại Lễ trao giải Truyền hình Rồng Xanh hồi tháng 7 năm nay, vợ chồng Shin Min Ah - Kim Woo Bin cùng Lee Kwang Soo đã tạo nên 1 khung cảnh viral khắp mạng xã hội. Khi ấy, Lee Kwang Soo đã không ngừng trêu chọc cậu bạn thân Kim Woo Bin ngồi kế bên khi Shin Min Ah bước lên sân khấu. Thậm chí, nam nghệ sĩ họ Lee còn liên tục hét thật to, khiến Kim Woo Bin ngượng nghịu vô cùng, còn Shin Min Ah cũng phải ngại ngùng che mặt.

Tới nay khi làm khách mời trên chương trình You Quiz on the Block (đài tvN) vào tối 28/10, Shin Min Ah mới chính thức lên tiếng về khoảnh khắc viral không ngờ tới tại Rồng Xanh 2026. Nữ minh tinh đình đám thú thực về cảm xúc của bản thân khi ấy: “Ngay từ đầu tôi đã có linh cảm cậu Kwang Soo sẽ làm trò gì đó rồi. Đã thế chồng tôi còn ngồi ngay cạnh Kwang Soo nữa chứ. Sân khấu trao giải và hàng ghế khán giả lại quá gần nhau. Đứng trên sân khấu mà tôi cứ có cảm giác 2 người họ sắp làm gì đó, điều này khiến tôi vô cùng hồi hộp”.

Nói đến đây, Shin Min Ah thú nhận rằng cô từng không muốn nhìn về phía Kim Woo Bin trong lúc đang đứng trên sân khấu Rồng Xanh 2026, đồng thời hé lộ nguyên nhân: “Đứng trên bục trao giải có 1 mình, lại phải tự đọc hết kịch bản nên tôi đã căng thẳng muốn chết rồi. Thế mà 2 người họ ở dưới còn hò hét ầm ĩ lên nữa. Dù rất cảm động trước sự cổ vũ đó, nhưng thú thật là điều này làm tôi càng cuống hơn. Vì quá hồi hộp nên ban đầu tôi đã cố tình không chạm mắt (Kim Woo Bin), nhưng do căng thẳng quá nên sau đó lại cứ bất giác nhìn chằm chằm về phía chồng mình”.

Hóa ra khi đứng trên sân khấu Rồng Xanh 2026, Shin Min Ah ban đầu vốn không muốn nhìn về phía Kim Woo Bin và giao tiếp ánh mắt với đàng trai. Ảnh: Naver

Tại Rồng Xanh hồi tháng 7, Lee Kwang Soo hét lớn nhằm trêu chọc Kim Woo Bin ngay khi thấy Shin Min Ah bước lên sân khấu. Ảnh: X

Còn nhớ Shin Min Ah - Kim Woo Bin lần đầu gặp nhau ở 1 buổi chụp ảnh quảng cáo cách đây 11 năm. Cặp đôi công khai hẹn hò hồi tháng 7/2015 trong sự chúc mừng của công chúng. Năm 2017, khi Kim Woo Bin bị chẩn đoán mắc ung thư và phải ngừng hoạt động để điều trị, Shin Min Ah đã luôn ở bên chăm sóc và là nguồn sức mạnh tinh thần giúp anh vượt qua bệnh tật.

Tới tháng 12 năm ngoái, Shin Min Ah - Kim Woo Bin đã chính thức về chung 1 nhà sau hôn lễ cổ tích và nhận được những lời chúc phúc từ khán giả khắp châu Á. Được biết, hôn lễ của cặp đôi vàng quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong giải trí Kbiz. Dàn sao hạng A này đủ sức khiến hôn lễ biến thành lễ trao giải.

Những vị khách mời này đều là những tên tuổi quyền lực trong ngành như Lee Kwang Soo, V (BTS), Lee Byung Hun, Nam Joo Hyuk, Gong Hyo Jin, Uhm Jung Hwa, Ahn Bo Hyun, Na PD, “biên kịch vàng” Kim Eun Sook và Noh Hee Kyung... Tất cả đều đã xây dựng tình bạn với cô dâu chú rể thông qua nhiều dự án khác nhau trong những năm qua.

Shin Min Ah - Kim Woo Bin về chung 1 nhà sau hôn lễ thế kỷ hồi cuối năm ngoái. Ảnh: Naver

Do đám cưới cặp đôi vàng diễn ra vô cùng cẩn mật, kín đáo, có rất ít ảnh được tuồn ra bên ngoài nên netizen đã vô cùng tò mò về những gì diễn ra trong buổi lễ này.

Đạo diễn Yook Sang Hyo - 1 khách mời tại đám cưới - đã hé lộ loạt chi tiết gây sốt trong hôn lễ Shin Min Ah - Kim Woo Bin. Theo lời đạo diễn họ Yook, cô dâu Shin Min Ah đã khóc suốt buổi lễ vì hạnh phúc xen lẫn xúc động. Trong khi đó, chú rể Kim Woo Bin lại ở trạng thái đối lập hoàn toàn, tỏ ra vô cùng phấn khích tới mức vỡ òa. Thời điểm tân lang tân nương bước vào lễ đường, Shin Min Ah vẫn đang không ngừng rơi lệ, trong khi Kim Woo Bin làm động tác ăn mừng của cầu thủ vừa ghi bàn thắng - chỉ tay lên trời và đấm nhẹ lên ngực mình.

Dù cách thể hiện ra bên ngoài khác nhau “1 trời 1 vực” thế nhưng những trạng thái cảm xúc này đều cho thấy cô dâu chú rể vô cùng hạnh phúc trong ngày trọng đại của đời mình.